賽事心得／姑蘇城外馬拉松 煙花三月下江南

3/26星期日這天大陸的馬拉松比賽高達有30多場!! 這時候就是拼人氣啦!! 每場比賽主辦方都希望自己的比賽人數最多!!本篇挑選出的比賽是參賽人數及成績最好的一場：「2023蘇州首屆馬拉松」。

我有些朋友有參加這場，都說完賽獎牌超漂亮!! 而且跑者還可以在獎牌背面的”磁吸小銘牌”上雷射名字組合在獎牌上，很有紀念意義!!

另外聽說這場的贊助超豪華!! 參賽前一大包賽，完賽後還有一大包!!

首屆蘇州馬拉松設置了馬拉松（42.195公里）、半程馬拉松（21.0975公里）、家庭跑（4.2公里）三個項目，起點均位於國賓路/金雞湖大道路口，全程馬拉松和半程馬拉松的終點設置在蘇州奧林匹克體育中心體育場、家庭跑的終點設置在東方之門東側的城市廣場。

本屆賽事以“不止於此”為主題，由中國田徑協會官方技術認證，蘇州市人民政府主辦，蘇州市體育局承辦。賽事規模為25000人，其中馬拉松參賽人數為10000人，半程馬拉松參賽人數為10000人，家庭跑參賽人數為5000人。2023蘇州馬拉松激情開賽，2.5萬名選手陸續通過起跑點。動感的音樂、有力的呐喊聲、爽朗的笑聲……湧動的人潮彙聚成歡樂的海洋，在賽道上匯成動人的樂章，選手和觀眾共同暢享這春日裡的錦繡江南、天堂蘇州。

此次蘇馬賽道設置充分體現了穿越千年文脈、融古通今的特點，連接蘇州工業園區、姑蘇區、蘇州高新區，沿途經過護城河、大運河、金雞湖等重要水系，寒山寺、西園寺、平江路、東方之門等古今地標，石路、獅山、蘇州中心、李公堤、圓融時代廣場等繁華商業區，猶如一幅古今輝映的城市“雙面繡”，徐徐鋪陳，向跑友們展示蘇州2500多年的悠久歷史文化和“強富美高”的嶄新圖景。

煙花三月下江南，現在正是江南最美的時刻，跑友們全程沉浸式奔跑在最美的江南春色中。在蘇州奧體中心體育場，在現場觀眾和志願者的歡呼聲中，首屆蘇州馬拉松的選手們沖向勝利的終點。經過緊張激烈的角逐，最終由來自貴州的選手管油勝、楊花，分別以2:15:41和2:38:18的成績奪得男子和女子全程馬拉松專案冠軍; 男子馬拉松項目亞軍和季軍分別由廖順虎和趙浩獲得，女子馬拉松項目亞軍和季軍分別由陳為芬和遲令傑獲得。

半程馬拉松項目男子組冠軍和女子組冠軍最終由戚振飛和DIRIBA CHALTU DIDA（衣索比亞）奪得，成績分別為1:06:38和1:16:07；男子半程馬拉松項目亞軍和季軍分別由牟振華和王壯獲得，女子半程馬拉松項目亞軍和季軍分別由郝曉帆和李靜獲得。

馬拉松賽事的獎牌是一張城市名片，濃縮了這座城市最美的風景。本屆蘇馬的獎牌創意來源於古代蘇州園林的經典造型海棠花窗，紋樣元素是設計師以“大運河”為描繪對象創作的別具一格的圖騰，融合了國風韻味與現代風尚，展現蓄力勃發之勢。獎牌正面海棠花窗洞中透過時空穿越看到現代建築東方之門，背面則是蘇州最具歷史文化特色的地標建築虎丘塔，通過跨時空對話開啟蘇州馬拉松之旅的大門。賽事獎牌特別增加銘牌設計，用於獎牌刻字，讓每一名順利完賽的選手擁有專屬的馬拉松完賽獎牌，為蘇馬之行留下美好而又難忘的記憶。

udn討論區