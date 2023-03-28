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原住民運動會李立軍5000米最後衝刺 超越蔣介文奪冠並刷新個人最佳

運動筆記／ Eulla

代表新竹縣的李立軍於最後 200 公尺左右反超蔣介文奪冠。圖/Ian

原住民運動會的田徑賽事在今（27）日進入最後一天，一早登場的項目就讓全場觀眾引爆熱血，早上的公開男子 5000 公尺項目，代表台中市出賽的黑色閃電蔣介文再現定竿跑法，沒想到新竹縣的李立軍在最後 200 公尺左右超車，一路狂奔衝回終點拿下冠軍，現場驚呼連連。

公開男子 5000 公尺項目，引爆全場熱血。圖/Ian

上午 10:40 分登場的公開男子 5000 公尺項目，參賽的選手有蔣介文、李立軍、曾廷瑋、田睿祥、黃華凡等人，鳴槍起跑後領先集團每圈約以 71 秒前進，蔣介文的變速跑讓整場賽事的精彩度大大提升。

蔣介文再現定竿跑法，增添賽事精彩。圖/Ian

在於最後 2 公里左右蔣哥加速衝了出去，而李立軍一路緊咬，倒數一圈時來到賽事最高潮，李立軍開始加速往前衝，於 200 公尺左右超車蔣介文，頭也不回的向前狂衝，率先衝線，以 15:06.50 的成績打破個人最佳，奪下冠軍，蔣介文則以 15:12.58 摘銀，新北市曾廷瑋以不到 3 秒之差排名第三，成績 15:15.15，蔣介文的外甥田睿祥則拿下第四。

賽後李立軍表示：「今天狀況算是不錯，前面配速節奏都滿穩定的，讓自己不要太急，我原先也沒有想說要跑多少，也沒有要拼前三，主要是希望能在集團內跟著，到最後一千公尺左右再發動攻擊。」

李立軍超過蔣介文後，頭也不回的向前衝刺。圖/Ian

沒想到這個攻擊讓他成功在最後 200 公尺超越蔣哥，他說：「其實他一開始就有兩段加速，第一段因為有經驗，很明顯就不會想去跟，第二段加速也是很大的關鍵，因為你自己在沒有足夠的能力去跟上去的話，你最後可能會沒力，所以今天也是一個很好的學習，超過去之後，就告訴自己，『想盡辦法不要往後看，因為看了就沒了！』盡力去往前衝，拿一面金色牌子。」

蔣介文於男子 5000 公尺摘銀。圖/Ian

而第一次跟舅舅蔣介文同場較勁的田睿祥則分享：「今天很興奮，第一次跟自己的舅舅同場較勁，以前都是在馬拉松上、電視上看到他，第一次一起跑滿開心的。他有把我們整體速度帶起來，跟以往的跑步方式不同，一出去的變速跑就開了 69 秒，我很想跟上去但又怕自己爆掉，就穩穩地跟著其他選手。」

曾廷瑋（左）摘銅，田睿祥（右）排名第四。圖/Ian

田睿祥給今天的表現打了 89 分，認為自己在速耐力、呼吸節奏以及奈乳酸的能力都還要再加強，希望接下來可以針對這些不足去補強，盼在全中運的五千和一萬公尺項目可以拿下好成績。

原住民運動會對於睿祥來說是一個可以推廣原住民族的活動，讓大家知道原住民有很多人才。圖/Ian

而原住民運動會對於睿祥來說是一個可以推廣原住民族的活動，讓大家知道原住民有很多人才，和傳統的刻板印象不一樣，鼓勵所有原住民都不要去在意別人的眼光，要為自己是原住民感到驕傲，畢竟原住民是很好的血統，也希望能將傳統的文化還有族語繼續傳承下去。

照片拍攝：Ian

責任編輯：Eulla

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