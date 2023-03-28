運筆列車長揪團練、為足底筋膜炎的跑者而跑 4/8日雙活動自由選
將會有多席路跑界網紅等級列車長，帶領大家一起配速跑哦！
大家好~ 我們就是萬金石馬拉松那群別上氣球為跑者而跑的配速員們，我們2023北區首發團練就在.4/8日「雙活動」自由選，歡迎大家參加。現場備有簡易補給及恢復神飲~100%天然蒙特羅西濃縮酸櫻桃汁，產品參考網址(https://buy.biji.co/categories/eneregy)
＊也請大家顧及環保，請自帶水杯或瓶子。感謝您～～＊現場因開放式環境，雖然有丹尼列車長顧包包，但還是提醒貴重物品請自行小心保管。
＊活動會有專業拍攝小組為大家拍攝精彩照片。
丹尼列車長
活動流程
活動一 「運動筆記-北區列車長揪團練」
2023再度發車，這次選定地點／時間為4/8（六）上午07:00 麥帥一橋下松山側集合（捷運站南京三民站4號出口往河濱方向前進600公尺）
集合地點，地圖麥帥一橋下
集合地點，照片處
團練配速分組／及總哩程數如下
5分速組-先往彩虹橋方向3公里折返回來，稍做補給，再跑麥帥二橋方向3公里折返回來，共12公里。
6分速組-先往麥帥二橋方向2.5公里折返回來，稍做補給，再跑彩虹橋方向2.5公里折返回來，共10公里。
7分速組-先往彩虹橋方向2公里折返回來，稍做補給，再跑麥帥二橋方向2公里折返回來，共8公里。
別擔心路線，列車長會帶路並為您配速。折返後記得回到起點稍做補給。
活動會有多名列車長出席與大家一起互動
活動二 「為足底筋膜炎的跑者而跑」
王楓列車長—實戰經驗傳授，千萬別錯過唷！
王楓列車長，將傳授各位跑者，緩解足底筋膜獨特方法，過去風哥也曾受到足底筋膜炎之苦，看過無數次的醫生，也試過各種伸展、按摩..等方法。歸納出一個獨特帶有風哥特色的伸展法。各位跑者千萬別錯過哦。
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