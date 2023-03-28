跑步小品／2分鐘：與奧運馬拉松冠軍最近的距離

許績勝在1995年創下破全國紀錄的2:14:35之後，隔年就是1996亞特蘭大奧運，也是距離1896年第一屆奧運整整100年的「百年奧運」 。當時要在全馬奪冠的最佳成績是在2:12左右，前一屆的1992年巴塞隆納奧運，是由南韓選手黃永祚以2:13:23的成績奪得馬拉松金牌，而銀牌選手–日本的森下廣一成績為2:13:45，許績勝認為自己應該有機會為國爭光，自己把目標設定在2:10，甚至2:09的高標，並將訓練的質與量都提高，「優秀運動員應該要能承受高強度訓練，我自己評估只要再加把勁應該可以…」。

然而，訓練量提高之後，他的左膝卻開始感到不舒服，當然，他的忍痛能力也是超強的，直到一次再也承受不了，看醫生照了X光發現，左膝有先天性缺陷：「先天性膝蓋骨分裂症」。「一般人有這樣的問題是能自然痊癒的，但馬拉松訓練的強度使得我的小腿、大腿肌肉都變強的情況下，本來要癒合的縫隙無法癒合，發現這樣的問題，我的心情跌入谷底，不斷調適心情和訓練方式；我這人也鐵齒，不願意向命運低頭，覺得老天爺跟我開這個大玩笑，也許是天將降大任於斯人也，必須苦其心志，勞其筋骨…，我用這樣的想法來鼓勵自己…」。我問許老師，為什麼當時沒有用更積極的方式處理膝傷？比如，手術？

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功敗垂成 卻是至今台灣最佳奧運馬拉松紀錄 2:23:04

許老師說，當時運動員的生命差不多二十七、八歲就要結束了，他破全國紀錄時已是三十一歲，是外人認為該退休的年齡，一旦動手術，等骨頭長回來需要半年，再加上從基礎訓練開始可能又要一年，「這樣一來我的運動生命就結束了，無法延續；我跟醫生討論，如果要維持當時的狀況（訓練），基本上可以撐得過去，但若要更高強度訓練，勢必要動手術，當下我決定忍痛訓練，沒有做手術。」聽到許老師這麼說，我完全能理解當下他的兩難和判斷，他決定賭一把，仍帶著傷苦練，說不定，仍然有機會…。

（照片由許績勝提供）

1996年8月的亞特蘭大奧運，當地天氣炎熱，許績勝認為天氣型態跟金門與台灣的溫熱相似，評估自己參賽應該能占優勢，仍然照常訓練。帶傷參賽的他，賽前該做的「情蒐」，包括路線勘察、天候狀況、天氣預報、參賽選手如何、起跑的溫度、以及跑到中段的溫度…等等，都一一了解，再做應對。「當天我跟同公司的隊長大家正喜，兩人一起並肩作戰。比賽時，天氣偏熱，中途有設置噴水系統；八月的氣溫在自己掌握中，越跑越熱，當時一百多個選手，很多人棄賽或掉速、未完賽，最後，我雖然沒有達到自己設定的最高標，但覺得這成績（2:23:04）還可以…。

亞特蘭大奧運馬拉松冠軍成績是2:12:36（註：南非選手Josia Thugwane），跟我評估的成績是相符的。」許績勝的成績2:23:04，名列第57名，而與他同屬佐川急便的大家正喜成績為2:22:13，第54名，他深深難忘佐川急便邀請他的雙親到亞特蘭大觀賽，更頒發50萬日幣獎金，如此這般對選手的照顧，令他至今感念。而他的這項奧運紀錄也是台灣選手參加奧運馬拉松至今最快的成績。

「能參加賽事是每個運動員的心願，有句話我現在說了可能大家會笑：國家興亡，匹夫有責。我能為國家爭榮譽，盡我所能地做當下我可以做的事」。每當聽到許老師一心想為國家爭榮耀的心，我都感動不已！

從競技生涯轉向教學之路

許績勝當時在佐川急便一個月有四十五萬日幣的待遇，然而因為膝傷，已無法再創造優異成績，他毅然決定放棄高薪回國，將在日本的所學，包括選手經驗，以及教練培訓選手的方式帶回台灣，幫助國內長跑。「從農家子弟到成為運動員，我盡我所能地吸收，在跑得很好的情況退下來，一定要貢獻一己之力回饋。我抱著不忘本的心情，這是從父親身上看到的，我父親雖然一字不識，也不會講國語，但身教非常好，他總是說：吃水果拜樹頭，要知恩圖報。我從我父親身上看到這個，我就做我應該做的事，貢獻自己的力量。」

許績勝認為，他能從原先排名倒數第二的選手，跑到2:14:35的成績，相信其他選手更不是問題，對於這所謂的「許績勝障礙」至今仍無人打破，他曾提出六點原因，第一就是家庭因素–家人的反對。「比如我十七年的競技生涯，家人反對了十六年；跑步不能當飯吃、跑步沒有未來嗎？大家不是說行行出狀元？長跑應該也有出路啊！為什麼還是不認同？因為家長大多還是認為唯有讀書高。」

（2017世大運，許績勝與獲得銅牌的女子半馬團體組代表隊合影_許績勝提供）

其他原因包括學校、國家、社會、教練與選手。國家是否有照顧選手的方案？而企業是否能如日本實業團一般，並不要求政府給予任何誘因而毫無條件的支持選手，認為這本來就是企業的責任？教育方面，對選手的指導是否到位？「至於選手自己，到底想不想要？如果你想要，就會有所成，如果你想要冠軍又想輕鬆練，天底下哪有那麼好的事情？如果有企業進來協助這一塊，選手無後顧之憂，就可以更專心練習」，許績勝說。「長跑運動是晚熟型的，我的全國紀錄是31歲創的，曹純玉現在才28歲，現在的世界紀錄–馬拉松之王Kipchoge已經近38歲；國內運動員大多是學生，出了學校進入社會就沒有環境，學校階段只是打基礎，接下來才要開花、結果，果實要甜美，需要很長的過程與時間，如果沒有後續，不要說是全國紀錄、亞洲紀錄或走上國際…。」

「金字塔最頂端就那麼一點點位置，凸台最高端也只有一個人，我常告訴自己：忍受孤獨、忍受寂寞。其實應該是要去享受，因為在上面只有你一人，沒有人跟你並肩，你應該驕傲。忍受會有極限，你應該要懂得享受它。記得以前台北馬關門時間是四小時，現在關門時間大幅放寬，素人參與踴躍。要走上頂尖，還是要能吃苦！你要喜歡上它，當你喜歡上了，就不會覺得苦或寂寞。」

（許績勝參賽奪冠英姿_網友提供）

許老師講得很誠懇，他也認為，不管參加奧運的標準如何改變，身為選手就應該盡其所能的發揮到淋漓盡致，「把自己該做的做好，接下來就是要有資源，許多選手為了創造優異成績必須到國外比賽，就要靠企業回饋，照顧選手，讓選手有更多創造好成績的機會。」

「魔鬼教練」的心願：看到我的紀錄被打破！

如今許績勝在國立臺灣體育運動大學競技運動學系任教，並擔任該校中長跑代表隊教練，「我站在田徑場上，每個選手都怕我」，許績勝笑著說，他這時講了了句日文，意思是「魔鬼教練」。「大家很怕我，場上訓練或比賽必須全神貫注才能有好成績，也必須專注才能避免受傷，所以我很嚴格。」

（許績勝在台體大指導學生的身影 許績勝提供）

他也笑著說，希望所有選手把課表百分之百吃完。擔任教職的日常，就是早上5:30晨操，接著忙於教課和校務直到傍晚5:30，晚上要審視學生練習成果，周六日常到跑團或公司行號分享經驗。他樂於分享，視為是回饋的一部份，不論對競技、中階或初階跑者，都樂於分享。最近在一位善心人士捐助經費做公益下，每周三晚上7點到8點半，許老師都在台灣體大田徑場，由八位選手一起協助，對有興趣長跑的競技或休閒、健康跑者，根據目標分別指導。

「長跑教我學會堅持，堅持這件事讓我在各領域都甘之如飴。長跑是我人生的縮影，從一開始的興奮參與，到中間的辛苦支撐，堅持到終點的喜悅與快樂，是你要去跑才會知道的；它是我的人生，當然啊，這是我的責任，我希望選手青出於藍而勝於藍，我在指導時一直以這個為前提，鼓勵並協助他們，希望早日打破紀錄！這紀錄在世界上早已不是很好的紀錄，我之所以有這個紀錄是受到很多人的幫助和機運，現在國內的環境更好了，選手要更加油！我的目標就是我指導的學生破我的紀錄！」

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