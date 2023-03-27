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原住民族運動會曾廷瑋傳統路跑奪冠 賴庭萱封后樂開懷

運動筆記／ Eulla

新北市曾廷瑋拿下傳統路跑公開男子組冠軍。圖/Ian

原住民族運動會賽事倒數兩天，今天上午於台北市內湖碧山路登場的是「傳統路跑」，不少原住民好手都前來參賽，包括黑色閃電蔣介文、曾廷瑋、李立軍、黃華凡、林晨皓、賴庭萱等人都現身賽道。早上九點鐘，天空下著陣陣細雨，氣溫大約 16 度，公開組在熱鬧的歡呼聲中正式鳴槍起跑。

路線總長 6.2 公里，選手需經過一個長長的陡下坡抵達折返點後，再爬坡回到終點衝線。男子組由代表新北市出賽的曾廷瑋奪冠、新竹縣尖石鄉的李立軍摘銀，而我們台中的蔣哥蔣介文則是拿下第三，花蓮的黃華凡排名第四，女生組方面則由代表宜蘭縣出賽的賴庭萱封后。

曾廷瑋今年已經是第六次參加傳統路跑項目。圖/Ian

已經參加六屆傳統路跑的曾廷瑋表示：「每一屆都很有風格，之前有跑過泥地、沙地、產業道路等都滿特別的，會對於我們平常在跑公路賽或是場內賽的選手有不一樣的刺激，最難的就是最後一個髮夾彎，那是一個超級陡的斜坡，我們領先集團去程配速就跑到兩分三十幾去，回程因為是上坡就跑到四分多，基本上大家都快要用走的，我覺得那裡很挑戰選手的肌耐力。」他想跟原住民說：「現在大家都慢慢想要把原住民文化重新朔造，所以在資源以及文化培養上面都滿好的，希望大家善用這樣的資源，在各行各業好好的去發揮自己。」

來自竹尖石鄉泰雅族的李立軍拿下公開男子組第二。圖/Ian

來自竹尖石鄉泰雅族的李立軍也表示被賽道的陡坡嚇到，由於坡度實在太陡，有一段只能用走的，他認為原住民運動會就是一個傳承，不僅是文化更希望把運動精神延續給學弟妹們，他說：「你是原住民，你沒有參加原住民運動會怎麼說得過去，像是來參加傳統拔河、鋸木、路跑等都不錯，也可以當作是一起來玩，希望還所有的原住民，都能夠有自己展現的舞台，盡全力去發揮，不要浪費了自己的天賦。」

代表台中市的蔣介文拿下公開男子組第三名。圖/Ian

圖/Ian

身為阿美族苓雅部落的黃華凡開心的分享：「這次路線規劃在山上滿不錯的，可以讓一些在都市長大的原住民來親近大自然，希望身在各地的原住民，在祭典或是豐年祭時都可以回鄉參與，將原鄉文化繼續傳承下去，不然文化流失後，也就淡忘了自己的身份。」最後他也向原住民朋友們喊話：「不要忘記自己的文化，我們要記得自己是原住民的身份。」

代表花蓮縣出賽的黃華凡排名第四。圖/Ian

圖/Ian

在女子組封后的賴庭萱很開心自己替宜蘭縣下收下一枚金牌，她說：「這是一個很難得的賽事，可以讓全國原住民齊聚在一起，其實成績都是其次，主要的是那個比賽的氛圍，想鼓勵原住民選手們，如果你已經選擇了這條路，就繼續堅持下去。」

女子組封后的賴庭萱很開心自己替宜蘭縣下收下一枚金牌。圖/Ian

看了這麼多場比賽，其實原住民運動會真的很不一樣，不管是場內賽，還是傳統項目，大家就像一個大家庭般，不管你是哪一個族或是代表哪個縣市，都會幫彼此加油打氣，現場的氛圍真的非常的熱鬧和諧，不如一般的賽事，在這裡可以看到場上的選手是真的沈浸在比賽當中，很開心的去享受過程，和同族較勁，一起扶持成長的快樂。看到選手們站上頒獎台，眼神裡露出自信榮耀的光芒，那一股感動的力量十分強大，還有一天的賽事，跑友們不妨也到現場一起感受這充滿溫度的賽事。

照片拍攝：Ian

責任編輯：Eulla

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