賽心得／萬金石馬拉松 真的是無心插柳柳橙汁啊

會有這樣的準備..當初就是被 #苦瓜哥 在兩三年前台北馬的造型有所啟發，加上去年棒球賽季剛好在特定座位區域送籃籃大頭手套，2天後看著放在角落的大頭手套...就妳啦，明年萬金石就帶這跑啦

後來也從官方FB得知籃籃領跑10K還有擔任掛獎牌嘉賓...只能開完笑得說我能從全馬降組成10K嗎🤣

領跑資訊不多，也沒特別去詢問只看著簡章的路線跟當天問了賽道志工，就在全馬跟10K叉路口等，當然這也表示至少得多等20分鐘，因為10K是在全馬後20分鐘才出發，看到10K高速跑者陸續通過大約等了10分鐘沒看到籃籃...心想領跑應該只有前面一小段，也只能作罷(平常心啦😁)

之後就開始從最後一名趕路啦...等30分鐘是依照自己的能力評估能用530跑完萬金石；這次從最後一名起跑也有不同的感受，原來跑在後面沒人跟你擠賽道也是滿舒服的...參加過幾次萬金石，在出發後沒多久的隧道每次都滿滿得跑者飛奔狂跑，而這次完全沒人，只有身後的工作人員在押車...當個倒數總一也挺不錯的🤣

我不覺得有壓力，但如果是初馬或超慢速跑者可能還是會有一點才對🤣

#只有一個人的賽道也能感受到志工的熱情加油，看到熱情的志工當然也要呼應一下，反正我又上不了凸台，彼此呼應也能讓大家開心一下，而且很明顯感受到拿著籃籃大頭手套很有效果，不愧是走諧星路線的籃籃🤪

過了半馬陸陸續續也追到友人，不變得是熱情的志工，當然籃籃大頭手套的功能又來了...嗨翻大家😁大頭手套另一個很重要的功能就是...可以吸引攝影師們的目光，當然照片就少不了啦😝感謝 #貢丸 #徐拔 #高捷 美拍，大感恩🙏🫶

過了37K關門點更輕鬆多了，除了可以走很大外還有超商可以買飲料喝🤣 反正不是前段跑著，加上輕鬆跑、完賽就好的想法就這樣完成今年的萬金石馬拉松😁

很幸運地今年萬金石只有開賽時的小毛雨跟回程時的小逆風，而近幾年後半段令人惱人的烈日倒是沒了，這樣的氣候條件可以說今年的萬金石很適合破PB，應該有人破PB吧？那就恭喜囉👏

至於明年的萬金石...等年底抽到再說啦😆#感謝辛苦的工作人員及志工#感謝攝影師們不畏天候的待及美拍#百吉的跑馬人生#有籃籃真好 😆

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