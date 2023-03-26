路跑／紐崔萊日月潭環湖賽 3000跑者浪漫起跑

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
櫻舞飛揚環湖路跑賽今年邁入第10屆。圖／大會提供
櫻舞飛揚環湖路跑賽今年邁入第10屆。圖／大會提供

因疫情暫停兩年的櫻舞飛揚環湖路跑賽，今天在風雨中登場，由中華民國運動休閒推廣協會所舉辦的「櫻舞飛揚環湖路跑賽」今年邁入第十屆，「紐崔萊」今年首度獨家冠名贊助賽事，交通部觀光局日月潭國家風景區管理處遊憩課課長賴嵩鈺，感謝協力廠商願意舉辦這麼有意義的活動，更感謝選手們攜家帶眷熱情參與。

台灣安麗日用品股份有限公司行銷長陳怡靜表示，很榮幸旗下品牌紐崔萊能加入第十屆的日月潭櫻舞飛揚馬拉松賽，看跑者們不畏風雨，依然大步前行，這樣的精神更能發揚品牌理念，她也期勉所有跑者都能平安順利，邁向終點。

本屆賽事除了有42公里的全程馬拉松以外，也有環湖一周的29公里組和12公里的挑戰組，除了有來自全國各地的跑團踴躍報名之外，更有不少家庭是攜家帶眷，共襄盛舉，許多家庭甚至是老中青三代一起跑，從向山遊客中心攜手起跑，場面十分溫馨，充分展現「活到老、動到老」的樂活健康精神。

賽道的設計，從向山遊客中心出發後、一路沿著水社壩堰堤、水社碼頭、朝霧碼頭到九龍口大平台，波光粼粼的日月潭一路相伴，雖然天候不佳，整個上午雨勢不斷，但頂著雨勢在湖邊路跑，別有一番風情。

全馬男子組由賴柏誌以3小時9分15秒拿下第一、對於環湖賽事，他認為雖然整個路線沿著湖邊跑，但最後兩公里的上下坡，對選手來說仍然是非常大的挑戰。

特別從新竹南下與會的男丙組高晧哲，則是被這次的主題「為健康而跑」吸引，儘管原本就已經預期會下雨，但這雨擋不住他的熱情，依舊前來參賽，最終不但順利完賽，他還滿懷期待，「一個人可以跑很快，但一群人可以跑很久」，所以他希望可以跟新認識的跑友們一起逛逛日月潭，好好享受湖邊的美麗風光。

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