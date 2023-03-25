旅跑記趣／首爾馬拉松 帶兩歲小孩的初馬跑旅

在遠方的海外，帶著家小一起在國外跑步，回終點舉國旗，我曾經不只一次在腦海裡勾勒過，這次，不用僅只想像，就直接行動吧，今晚，不只有酒，更有故事。

先從過往開始提吧，所謂好漢不提當年勇，但我當年還蠻愛運動的，跑步，腳踏車，國內外沒少過，直到2020，小孩子來報到之後，也就停頓了，因為小朋友早產，出生時僅1020公克，剛報到時，醫院就待了近兩個月，

之後出院帶回家，開始自己學著當父母，學著帶小小孩，每天就是工作跟家裡兩點一線，在家裡，除了買芭比娃娃給小孩玩，好像還真不敢往外跑，一方面，也是因為當時Covid-19還鬧的凶。

直到Covid-19逐步降溫，當然我們家也都中過，開始敢帶著小孩往外跑，也因為她生長曲線落後，也嘗試著，讓她接觸登山跑步等等戶外活動。

隨著時間慢慢的推移，到兩歲期間，陸續的也帶著她推車娃娃車，完成了好幾場路跑，我覺得，時間點到了，該在跑遠一點。

帶小小孩出國，我們第一站選的是韓國首爾，原因很簡單，因為航程近，環境先進，花費也相對便宜一點，我們一家三口就挑這了。

搭飛機，對我們家小朋友是第一次，其實我們都很怕她在機上會哭鬧，但在機上航程，表現的還不差，除了卡通，空姐也會給些小玩具給她解解悶，第一關Pass。

到站韓國首爾之後，直接跨到第二關吧，也是我們這次的主題，首爾國際馬拉松，每年幾萬人參與的國際馬拉松賽事，亞洲歷史最悠久的馬拉松之一。

首爾是韓國的門面，首爾馬自是韓國的重要賽事，一大清早滿滿的人潮，就開始往會場移動。

起點也是寄物區，寄物的卡車放眼看去，起碼就有十台以上，這些卡車，在我起跑前就會先行一步出發終點。

身為一般市民組，當然就得排在最後起跑，跟著人潮緩緩的前進，然後就得要開始起跑了，幸好雖然人多熱鬧，小孩子還在推車睡的香。

其實當天光跑步都快來不及了，也沒多少工夫記景點拍照，就從這馬拉松路線，加上我們後續的景點照，來描述出我們這一趟的首爾之旅。

首先畫面先到光化門廣場，廣場設有朝鮮王朝水軍將領李舜臣的雕像，和世宗大王像，由於廣場鄰近青瓦台，民眾會聚集於此舉行集會抗議政府，這點其實跟我們凱道很像。

光化門，是李氏王朝的皇城大門，建於1395年，一道大門，區隔出平民區與皇城，走進內邊興禮門，就會是景福宮的範圍了。

景福宮，600年歷史，是首爾市內最古老，也最美的宮殿，我們穿著韓服免費參觀，也是造訪首爾的必去景點。

景福宮，是太祖李成桂於1395年下令，新建的朝鮮王朝法宮，與東闕昌德宮、西闕慶熙宮相較之下，位置較北，因此又被稱為北闕。景福宮是五大宮中，規模最大、建築設計最美麗的宮闕。

在景福宮勤政殿登基的朝鮮君王，從第2代定宗到第13代明宗，想像一下清宮劇裡，文武百官列隊朝拜的場景，這裡的場景就足以復刻。

結束宮殿皇城之旅，脫下韓服，來到外面清溪川，首爾馬拉松前半段離不開他。

清溪川是首爾人工河流，由仁王山一直向東，穿過首爾市中心，河流是城市的血脈，而清溪川自然是首爾的大動脈，來首爾遊玩，誰能不到這裡來？

崇禮門之後到明洞，首爾明洞可說是韓國旅遊的入門景點，整個明洞商圈，聚集了各大化妝品與服飾品牌，是鬧區中的精華區。

人潮擁擠、喧鬧繁華，是這裡不變的景象，這邊賣的最好，也最多人買的零嘴，非草苺莫屬，不像台灣草苺僅只冬天，這裡一年到頭都有新鮮的草苺，韓國草莓甜點最集中的地方非明洞莫屬。

草苺之後，腳步前往東大門，首爾四大城門之一的興仁之門，西元1396年建造，至今已有六百多年歷史，於日據時代起改稱東大門，曾為禦敵的城門，後因周遭發展東大門流行之城。

來東大門我比較重吃，這裡因為聚集了多間一隻雞專賣店，像是孔陵一隻雞、明洞一隻雞、陳玉華奶奶等等，而有著 一隻雞一條街的稱號。

其中生意最好的店，大概就是陳玉華一隻雞了吧，當然，像我們這外地遊客挑的也都是這家，這生意超好的，當然東西也是好吃。

吃飽飯後，拜拜祈福，在熱鬧的首爾市內有個唯一傳統寺院，代表韓國佛教的最大團體，大韓佛教曹溪宗的本寺建於高麗末期14世紀，約有600多年的歷史，是信眾禮佛祈願的聖地。

最後，腳步來到首爾馬拉松的最後一段，樂天世界塔，是位於韓國首爾的摩天大樓，是韓國目前最高的建築物，於2017年成立至今已經成為韓國新地標。

終點，首爾奧林匹克主競技場近在眼前，之前的辛苦是值得的。

賽程最後繞一圈體育場跑道，2023年首爾馬拉松完成，我們都做到了，快慢一回事，完成就是棒。

完成賽事後，不管大人小孩，都該要獎勵，首先吃頓好的，先來個龍蝦一隻鍋，與龍共舞my name is sit down please。

轉場到弘大女人街，玩具隨便妳買，這裡街道像極了台中逢甲。

轉移到陣地，首爾塔，陪爸爸媽媽爬高高，到塔頂後，糖果任妳自行取用打包，妳今天表現很棒，回台灣再好好刷牙。

來韓國首爾塔，還可以見證來自世界各地的愛，也來找找都敏俊跟千頌伊的愛情鎖，下次有緣再來，一定要帶把機車大鎖，這才夠力。

吃喝一整天，最後來東大門看看夜景，之後準備返國，這是我們第一次帶小孩子出國，謝謝天使領隊，神教練，友善團員們，能讓我們順利圓夢，之後有機會的話，再來說明小朋友的行李裝備配置，準備工作等等，很感恩大家能看到這裡，可以的話，請多批評指導，或不吝惜給點意見，感激不盡，2023，韓國，首爾馬拉松，跑玩收工^_^

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