旅跑記趣／首爾馬拉松 帶兩歲小孩的初馬跑旅

在遠方的海外,帶著家小一起在國外跑步,回終點舉國旗,我曾經不只一次在腦海裡勾勒過,這次,不用僅只想像,就直接行動吧,今晚,不只有酒,更有故事。

先從過往開始提吧,所謂好漢不提當年勇,但我當年還蠻愛運動的,跑步,腳踏車,國內外沒少過,直到2020,小孩子來報到之後,也就停頓了,因為小朋友早產,出生時僅1020公克,剛報到時,醫院就待了近兩個月,

之後出院帶回家,開始自己學著當父母,學著帶小小孩,每天就是工作跟家裡兩點一線,在家裡,除了買芭比娃娃給小孩玩,好像還真不敢往外跑,一方面,也是因為當時Covid-19還鬧的凶。

直到Covid-19逐步降溫,當然我們家也都中過,開始敢帶著小孩往外跑,也因為她生長曲線落後,也嘗試著,讓她接觸登山跑步等等戶外活動。

隨著時間慢慢的推移,到兩歲期間,陸續的也帶著她推車娃娃車,完成了好幾場路跑,我覺得,時間點到了,該在跑遠一點。

帶小小孩出國,我們第一站選的是韓國首爾,原因很簡單,因為航程近,環境先進,花費也相對便宜一點,我們一家三口就挑這了。

搭飛機,對我們家小朋友是第一次,其實我們都很怕她在機上會哭鬧,但在機上航程,表現的還不差,除了卡通,空姐也會給些小玩具給她解解悶,第一關Pass。

到站韓國首爾之後,直接跨到第二關吧,也是我們這次的主題,首爾國際馬拉松,每年幾萬人參與的國際馬拉松賽事,亞洲歷史最悠久的馬拉松之一。

首爾是韓國的門面,首爾馬自是韓國的重要賽事,一大清早滿滿的人潮,就開始往會場移動。

起點也是寄物區,寄物的卡車放眼看去,起碼就有十台以上,這些卡車,在我起跑前就會先行一步出發終點。

身為一般市民組,當然就得排在最後起跑,跟著人潮緩緩的前進,然後就得要開始起跑了,幸好雖然人多熱鬧,小孩子還在推車睡的香。

其實當天光跑步都快來不及了,也沒多少工夫記景點拍照,就從這馬拉松路線,加上我們後續的景點照,來描述出我們這一趟的首爾之旅。

首先畫面先到光化門廣場,廣場設有朝鮮王朝水軍將領李舜臣的雕像,和世宗大王像,由於廣場鄰近青瓦台,民眾會聚集於此舉行集會抗議政府,這點其實跟我們凱道很像。

光化門,是李氏王朝的皇城大門,建於1395年,一道大門,區隔出平民區與皇城,走進內邊興禮門,就會是景福宮的範圍了。

景福宮,600年歷史,是首爾市內最古老,也最美的宮殿,我們穿著韓服免費參觀,也是造訪首爾的必去景點。

景福宮,是太祖李成桂於1395年下令,新建的朝鮮王朝法宮,與東闕昌德宮、西闕慶熙宮相較之下,位置較北,因此又被稱為北闕。景福宮是五大宮中,規模最大、建築設計最美麗的宮闕。

在景福宮勤政殿登基的朝鮮君王,從第2代定宗到第13代明宗,想像一下清宮劇裡,文武百官列隊朝拜的場景,這裡的場景就足以復刻。

結束宮殿皇城之旅,脫下韓服,來到外面清溪川,首爾馬拉松前半段離不開他。

清溪川是首爾人工河流,由仁王山一直向東,穿過首爾市中心,河流是城市的血脈,而清溪川自然是首爾的大動脈,來首爾遊玩,誰能不到這裡來?

崇禮門之後到明洞,首爾明洞可說是韓國旅遊的入門景點,整個明洞商圈,聚集了各大化妝品與服飾品牌,是鬧區中的精華區。

人潮擁擠、喧鬧繁華,是這裡不變的景象,這邊賣的最好,也最多人買的零嘴,非草苺莫屬,不像台灣草苺僅只冬天,這裡一年到頭都有新鮮的草苺,韓國草莓甜點最集中的地方非明洞莫屬。

草苺之後,腳步前往東大門,首爾四大城門之一的興仁之門,西元1396年建造,至今已有六百多年歷史,於日據時代起改稱東大門,曾為禦敵的城門,後因周遭發展東大門流行之城。

來東大門我比較重吃,這裡因為聚集了多間一隻雞專賣店,像是孔陵一隻雞、明洞一隻雞、陳玉華奶奶等等,而有著 一隻雞一條街的稱號。

其中生意最好的店,大概就是陳玉華一隻雞了吧,當然,像我們這外地遊客挑的也都是這家,這生意超好的,當然東西也是好吃。

吃飽飯後,拜拜祈福,在熱鬧的首爾市內有個唯一傳統寺院,代表韓國佛教的最大團體,大韓佛教曹溪宗的本寺建於高麗末期14世紀,約有600多年的歷史,是信眾禮佛祈願的聖地。

最後,腳步來到首爾馬拉松的最後一段,樂天世界塔,是位於韓國首爾的摩天大樓,是韓國目前最高的建築物,於2017年成立至今已經成為韓國新地標。

終點,首爾奧林匹克主競技場近在眼前,之前的辛苦是值得的。

賽程最後繞一圈體育場跑道,2023年首爾馬拉松完成,我們都做到了,快慢一回事,完成就是棒。

完成賽事後,不管大人小孩,都該要獎勵,首先吃頓好的,先來個龍蝦一隻鍋,與龍共舞my name is sit down please。

轉場到弘大女人街,玩具隨便妳買,這裡街道像極了台中逢甲。

轉移到陣地,首爾塔,陪爸爸媽媽爬高高,到塔頂後,糖果任妳自行取用打包,妳今天表現很棒,回台灣再好好刷牙。

來韓國首爾塔,還可以見證來自世界各地的愛,也來找找都敏俊跟千頌伊的愛情鎖,下次有緣再來,一定要帶把機車大鎖,這才夠力。

吃喝一整天,最後來東大門看看夜景,之後準備返國,這是我們第一次帶小孩子出國,謝謝天使領隊,神教練,友善團員們,能讓我們順利圓夢,之後有機會的話,再來說明小朋友的行李裝備配置,準備工作等等,很感恩大家能看到這裡,可以的話,請多批評指導,或不吝惜給點意見,感激不盡,2023,韓國,首爾馬拉松,跑玩收工^_^

