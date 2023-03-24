美少女運動員志村美希退役仍熱愛跑步 驚喜現身路跑賽道

志村美希日前參加東京澀谷表參道的女子 10 公里路跑賽，成為賽道亮點。圖/志村美希IG

以九頭身聞名，擁有超可愛臉蛋的田徑女神志村美希，曾是日本田徑 800 公尺項目的國手，成績在全日本校際選手中排名第 5。儘管在幾年前已經離開田徑圈，不過她還是非常熱愛跑步，近期也經常在路跑賽事現身。於上個週末她參加了日本東京澀谷表參道的女子 10 公里路跑賽，更是成為賽道亮點之一。

身高 167 公分的志村美希，畢業於日本體育大學，賽後她在 IG 分享說：「一路上努力跑著，因為有點擔心曬傷，所以我試著在途中盡力早點完賽，這天的天氣溫暖如春。」從小就很喜歡跑步的她表示，小學一年級就開始學習游泳，不過她卻抱持著「一定要進田徑隊」的想法來到了初中，順利進入田徑隊後她以短距離為主，不過教練認為志村美希比較適合發展 800 公尺項目，她隨後便轉成中距離來發展。

從小就非常熱愛跑步的志村美希，國中後進到田徑隊朝 800 公尺項目發展。圖/4 Years

她說：「我只是喜歡跑步，所以我對賽事並不會特別在意，甚至在田徑隊練習結束後，只要我覺得自己做得不夠時，回家後我會再獨自去跑步。」

圖/4 Years

慢慢的跑步對於志村美希來說不再只是好玩，進而逐漸變成了想要變強的感覺。在初中二年級時，她的成績驟然上升，在東京錦標賽上拿下亞軍。國中三年級原先想參加全國大賽繼續鍛鍊，但卻沒能晉級關東大賽。

進入日本體育大學後的前一兩年，志村美希對不熟悉的練習感到憂慮。圖/4 Years

高中她進入白梅學院，訓練量增加了不少，在比賽上也都獲得不錯的成績，然而進入大學後的前一兩年，她卻相當不適應學校的訓練方式，當時她哭著打電話給高中的教練說：「這裡的訓練量減少了很多，但主要都是以練速度為主，和高中的大量訓練完全不一養，我一點都不會變強。」教練和她說：「如果你忘記如何跑步，你可以隨時回來這裡。」最終志村美希沒有回到高中訓練，但教練的一番話卻讓她安心不少，找到了新的節奏。

儘管從田徑選手退役，但志村美希至今仍熱愛著跑步。圖/志村美希 IG

儘管升大學後她的成績仍持續在突破，但志村美希還是決定要從運動選手的身份退役。現在的她依舊熱愛跑步，也經常在路跑賽事現身，甚至成為一名 Youtuber ，在社群把跑步這項運動分享給更多的人，未來也將持續朝著自己的人生目標邁進！

新聞來源：4 Years 、志村美希

責任編輯：Eulla

＊人物故事，進在跑步筆記

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