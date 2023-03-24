賽事心得／萬金石馬拉松 從看電視轉播到踏上體驗之路

多年前，尚未開始跑步的我，在電視看見萬金石馬拉松的實況轉播，當時覺得超酷的，跑步還有實況轉播耶。那時心想，跑42.195公里我怎麼可能呀！

......真的是不可能的任務...後來，這幾年，我慢慢開始跑步了，從5公里，10公里，半馬，到全馬與超馬'萬金石'這一場曾經被我認為不可能的全馬，也再次重回我心...抽籤，好，我來抽抽看!金標賽事，很帥!讓我中籤也整個感到很酷，如此幸運可以踏上體驗之路。

賽前一天，天空下著雨，謝謝一直支持著我圓夢的家人陪我來會場走走，記錄下這一場賽前回憶。

比賽當天，天空依然飄著細雨，明白了將是一場濕漉漉的體驗，沒關係，既來之，則安之，平安完賽就是最棒的！

起跑前，大家一路往各分組區前進，第一次參賽，被分在D組區，離前線超級遙遠呀!等待起跑前看到好多跑者興奮地拍照或是分享著第幾次來參加....我也很興奮，因為我是第一次！

大會激情的介紹著與會參賽的菁英選手，對，那些都是菁'鷹'，我只是一隻慢飛的'鴿子'，好好跑，好好享受吧!鳴槍了!哇!我的萬金石體驗啟程嚕!.....走走走約2分多鐘後..終於通過起跑點..人超級多人多也無法快，跟著大批人馬向前進，在可以的空間裡找出路...

雨水+汗水+路上積水，早已整身濕透，一步步前進，一段段感受著大會辛苦的志工在補給站，醫護站忙碌雨天的工作更顯不方便，真的辛苦大家了!還不忘跟跑者精神鼓勵，謝謝您們呀!

然而，雖然整個賽程都濕濕的，熱情的民眾不減其加油打氣聲!好振奮人心，那個氛圍讓跑者彷如明星般可以的範圍內我也跟他們謝謝或是擊掌，這是跑步的樂趣，也是一種互動的美好!

當然也能發現整路有超級多的攝影師，在雨中辛苦的掌握鏡頭，努力幫跑者記錄精彩一瞬間的當下有的攝影師也會很激動地鼓勵跑者，跑起來，快到了!笑一個，繼續保持下去唷!感恩呀!有大師的每一拍，才有我們可以回憶的每一刻...我有努力的微笑著。

緩慢前進的自己，跑在大約15公里時就看見菁英選手折返了，超酷的，我還故意跑到中間最佳視野區認真的看看那些飛毛腿，怎麼可以這麼厲害呀!真的是偶像!加油!菁'鷹'飛過，我這隻鴿子也快飛吧。

一路心裡鼓勵著自己，一公里有一公里的風景，聽著浪潮聲，吹著我覺得還算舒服的風，時而享受大會下雨還噴灑的降溫水，哈!怎麼這麼特別哩?跑，繼續跑，來到了大家覺得魔王的上下坡，也許我因為跑過鎮西堡及卓蘭水果馬，真的覺得這裡的坡是平路了。

不過，可能因為前面跑來我也有疲累了，在上上下下緩坡後，我出現了抽筋現象原以為自己可以順順回到終點，此時心中出現'破4重要還是不受傷重要'想法對，不受傷才能讓家人放心，停下來緩緩吧!

雖然我有疲憊感，但是我沒有放棄，我知道我有馬拉松精神，慢也可以抵達的!謝謝最後在我身旁給我加油的其他跑者，通過最後終點隧道後，我有加速衝進終點站讓郭泓志幫我掛完賽獎牌後，我流下感動的淚水.....

曾經不敢相信自己有踏上體驗萬金石的這一天，2023.3.19這一天，我圓夢了!

慢飛的鴿子，恭喜自己也完成了金標賽事的萬金石體驗....謝謝所有支持著我，鼓勵著我的親朋好友，謝謝大會所有的志工，交警人員，成就了一場美好賽事來年有機會，我就可以分享這是我第二次參賽了......待續

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