賽前情報／神岡馬拉松 全馬四小時列車配速策略

連續舉辦六年的神岡馬，賽道行經中科園區、潭雅神綠園道、科湳愛琴橋下，沿途蒼翠欲滴的綠廊景致，享受與自然追逐嬉戲的絕佳感受。路線涵蓋神岡區、大雅區、潭子區以及西屯區，沉溺在春色滿園風景中，陶醉林野、呼吸著植物釋放的芬多精。

【全馬路線】

自神岡國小會場出發(0k)→經中山路→左轉高鐵橋下→右轉光復路 →左轉光復路408巷→右轉中清路四段396巷 1號補給站: 中清路四段396巷高鐵橋下(3.4k)→右轉中清路四段→左轉科雅路→2號補給站: 金美便當(5.77k) →直行科雅路→左轉科園路口 →3號補給站: 科雅路(8.3k) → 直行科雅路→右轉中科路→右轉筏堤西街一段→4號補給站: 貝爾適國際有限公司(12.3k) → 左轉西屯路三段→ 左轉筏堤東街一段→5號補給站: 東街一段636號(16k) → 左轉中山路一段→ 右轉中科路→右轉科雅西路→6號補給站:科雅西路(20k) →科雅西路、科雅三路路口折返(檢查點)→右轉科雅六路→右轉中科自行車道(檢查點)→7號補給站: 大雅中科公園(22.8k)→直行潭雅神綠園道→8號補給站: 六寶里守望相助隊(25.8k)→直行潭雅神綠園道→9號補給站: 綠園道6.6K(29.1k)→直行潭雅神綠園→10號補給站: 昌平路五段(32.1k)(檢查點)→直行潭雅神綠園→11號補給站: 耀振股份有限公司(34.6k)→折返綠園道0.4K(檢查點)→12號補給站: 耀振股份有限公司(36k)→直行潭雅神綠園→13號補給站: 昌平路五段(38.5k)→直行潭雅神綠園→14號補給站: 綠園道6.6K(41.5k)→右轉神岡路→左轉中正南→右轉中山路→終點站神岡國小(42.195km)

【補給站】

鄉鎮賽事最具特色的地方，就是有著令人意想不到的補給食材，迎接每一位遠道而來的選手。平均每3公里就有一站，完全不用擔心。

【天氣狀況】

根據中央氣象局預報，3月26日當天氣溫約17~20度(體感因人而異，會再高個2度左右)、可能會飄著毛毛雨。因為濕度偏高，選手更要留意自己體能分配與電解質補充，基本上比起豔陽高照，這樣的氣候更適合跑馬拉松。

【配速策略】

賽道路線一開始前14公里是緩降、下坡，配速上會稍快，控制在5:00~5:20min/K。接著是一段6公里上坡，配速逐漸放慢在6:20~6:30min/K，穩定心肺、放鬆大腿。停靠補給站會降速20秒，預計前半程花費1小時56分完成。後半程路線較平緩，行進間配速控制在5:35~5:45min/K，預計花費2小時02分，總計全程耗時3小時58分左右，協助各位選手完成SUB4目標。

【配速破風手】

本次賽事主辦方，邀請台灣野孩子野跑協會精準配速團隊，派出了全馬5個班次、超半馬3個班次，共計16位經驗豐富的破風手擔綱。全馬四小時列車，由鈴鈴與大雄兩位配速艦隊成員為大家服務，歡迎報名全馬的選手一起跟車、聊天，開心返回會場。

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