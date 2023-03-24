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賽事心得／無錫馬拉松 120分的發揮

運動筆記／ Ray Fong

根據2/26橫琴半馬的成績(1:17:51)，利用一些換算的工具，例如VDOT，McMillan Running，大概得出來的結果係242-244左右，所以把A Goal設定為242，B Goal 244，C Goal PB。

這樣的目標其實有些進取，這一個週期的跑量和長課稍稍缺乏 (週跑量: 90km vs. 上個週期 107km)，自已的有氧能力未必能夠以這個配速完成全馬，但綜合無錫馬種種有利成績的因素，抱著不妨一試的心態，反正沒有名次上的考量，可以放開一點跑。

長課和跑量欠奉，大概只有上個訓練週期的80%比賽前的早餐，儲物，排空等等都如計劃進行，前一晚亦很幸運地能夠有5個鍾的睡眠(往年的澳門馬拉松基本上都睡不著)，所以暗中也增加了一點信心，去到起跑點，看到很多平時在社交平台留意的跑步大神，感覺很新鮮，亦分散了一些將要起跑的緊張心情。

10k - 目標38:52，實際: 38:48

因為在所屬的起跑區都是sub3的跑手，所以一鳴槍大家都以極快的速度衝出去，而受益於在較前的起跑區，前面一開始已經沒有阻塞，但自己知道一開始一定要壓下速度，以免 30k後跑崩. 可是，事實上去到第3 k已經跑到了目標配速(3:51/km)，這應該歸咎於馬拉松配速的訓練不足，無法好好掌握當中的節奏吧，既然如此，決定把心一橫，用馬拉松的體感跑，到了10k，基本上和自己的訂下的時間相同，算是一個好的開始。

半馬 - 目標1:21:28，實際: 1:21:34

原本以為經過10k的熱身，應該會跑得很順暢，但事實上卻不然，在這麼高水平的賽事，用自己目標配速前進的跑手不下數十人，在不習慣的情況下，一直都掌握不了自己的節奏進入巡航模式，而心裡面不停想著30k打後的情況，令自己不能集中. 最後亦反映在分段配速上 (11-15k – 3:49/km，16-20k - 3:54/km)，因此唯有集中在補給上，儘可能去到每個水站都進行補給，避免因缺糖/缺水/缺鹽的原因抽筋或撞牆。可幸的是，在熱情的江南大學大學生打氣下，越過半馬的感應點時，還是在目標範圍時間內。

30k - 目標1:55:38，實際: 1:55:34

半馬過後，跑手開始疏落，自己亦慢慢進入狀態，策略上，追上每一個跑手時，都會確認一下他們的速度是否和自己的目標配速相同，麻煩的是，大部份跑手都是採用先快後慢的策略，因此一直苦苦找不到可以一同前行的戰友，追上一個又一個後，在28k左右終於有一個大叔一齊跑，但奈何他的腳步聲實在太大，所以跑了一段之後，唯有稍稍加速，希望可以儘快把他擺脫 :)

40k - 目標2:34:04，實際: 2:33:58

真正的馬拉松要開始了，此時心裡想，終於要打仗了! 評估一下當時的情況，有一點點累，但沒有抽筋的感覺，比起上一個馬拉松(澳門馬)時27k開始作抽筋實在好太多了，到了32k，不知道心理原因，還是開始疲累了，每1k都開始數著如果之後以4分速跑回終點，能不能跑到242，跑著跑著，體感亦慢慢由馬拉松變到tempo，但1k又1k過去，查看手錶，配速始終沒有掉下來，到了37k，追上了一位穿著李寧套裝的大哥(他是一位女精英跑手的配速員，但因為她跑崩了，所以他自己走回終點)，他應該在開3:45/km 左右的配速。

衡量一下自己，乳酸開始堆積令到腳步開始重，有一點點抽筋，但根據以往的經驗，這種抽筋並不至於需要減速，所以把心一橫，先跟跟吧，反正形勢不對就降速順著回終點吧。

Finish - 目標2:42:23，實際: 2:41:58

去到41k最後一個補給站，李寧大哥亦放下腳步，跟我說: 240應該有點困難，我回答道，其實我目標是242而已，他說這樣的節奏應該沒問題的，之後我說了一聲謝謝就繼續前行了. 亦順勢在能力範圍內加了一點速，去到最後500米，已經肯定可以跑到242了，而右手邊也聚集了很多觀眾，反正達到了自已的賽前目標，所以決定跟觀眾做一些互動，希望可以跟他們分享這份喜悅. 幾百人，甚至過千人一起為你歡呼，這種感覺從來沒有試過! 到了最後200米，看了一下手錶，竟然有機會跑到241，就榨乾了最後一點力衝回去，2:41:58!!

跑到目標時間，開心!

前半 1:21:34

後半 1:20:24

跑出完美的負分段。

對於今次的表現，我認為已經沒什麼好挑剔了。感謝無錫，100分的天氣，100分的賽事安排，100分的觀眾，造就了120分的發揮!

馬拉松

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