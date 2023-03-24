賽事心得／萬金石馬拉松 我是豬跑個馬什麼包都有

（攝影師 雞哥）

難得萬金石的前一天沒安排什麼事

我可以很悠哉然後決定開心跑一點壓力也沒

買了韓式炸雞加烤雞當晚餐慶祝🎉🎉

10:30就「安詳」的進入我的夢鄉🤣🤣🤣

謝謝尋寶網 碩哥拍攝

🤣出包1

萬金石當天凌晨

突然聽見電話鈴響起⋯⋯喂

（我還睡眼惺忪的聲音,同時間想這麼早誰打來）

電話另一頭傳出：小米你在幹什麼？

看了一下手機，看到4:07眼睛一亮 嚇到

我的腦門整個發涼、頭皮發麻、立刻彈跳起床

天啊！完蛋了！我睡過頭了！等我一下

連續說了四句話掛掉電話 (完全沒給對方講的時間)

一邊動作 滿頭還在想怎麼可能4:07

為什麼4:07？我鬧鐘不是調3:00？鬧鐘呢？

跟朋友約好4:00出門

但我卻4點07分才睜開我的眼（這是什麼鬼）

而且平常賽事

我都要提前一個多小時起來摸東摸西

現在沒辦法摸只能立刻用最快的速度穿上衣服

抓好要帶的東西

其他只能帶到車上再整理

已經竭盡所能衝刺行動迅速

但上車看時間還是花了快30分時間到了4:43

偶的老天爺啊～還要開車將近一小時

只能快跟朋友道歉先

米：我有轉鬧鐘但是他沒有響

（打開手機想確認一下鬧鐘狀態，一看傻眼我居然設下午三點，怎麼會是下午三點，這是要去萬金石撿垃圾的時間吧！還是黃昏要去看海的！我暈）

手機畫面呈現這種模式

朋友這時候我想他應該已經翻白眼

默默無語只能一路拼命趕路

而我安靜的在車上把剛才沒弄完的快點整理好

看著靠近會場的路車潮大排長龍

內心真的ㄧ直冒汗糾結！有說不出的抱歉

（謝謝運動筆記 徐拔的拍攝)

🤣出包2

經過第一波衝擊已經晚到會場的我們

好不容易停好車（時間5:50）

（大家也知道萬金石車位非常難停要停很遠）

在快速半跑半走往會場走去的路上

（已經剩下1/3的路）

我驚叫一聲說：我的手機好像放在你車上

我想這時應該有恐龍回音聲環繞出現在朋友腦海裡：

「手機放在你車上,手機放在你車上 放在你車上⋯⋯放在你⋯⋯手機 」

朋友無奈：只有看了我一眼，立馬開始快速往回走

一邊問我，小姐你還有沒有什麼事要發生或沒拿甚麼😅😅😅

（沒辦法手機很重要，說好等等要歡樂玩要靠它紀錄不能不拿）

好啦！今天我是豬隊友！我是豬 我是豬

豬頭三的代表 謝謝攝影師 曾健瑜

終於風塵僕僕地趕到會場整理好裝備

大家再去排恨天長似貪食蛇的公共廁所

離開廁所距離鳴槍已經剩下3分鐘

一路上必須用奔跑到起點

沒想到今年入場管制居然分兩個區域

A.B區入口是我們以往進入賽道的道路

今年C、D區的必須往最後面走去

因為後頭還有挑戰組在卡位備戰

人流太多入口太小

C.D組全部都擠在小小的人行道上

導致有些C,D區的選手需要踩過旁邊草皮前進

（這是這次路線安排我覺得不盡理想的地方）

聽到鳴槍後我看一下我們的位子 我笑了一聲

我估算這次應該算是「G」區出發

難怪今天一路GG到底

起跑前還在一起的大家

好不容易擠出隧道的我們（攝影師 雞哥）

🤣出包3

起跑後朋友陸續不見

以為他們打開幫浦壓力閥一路衝出去了

腳況不好的我又練不夠

本來就打算前面順順跑後面玩

一直到8～9K後看到朋友後面趕來

我驚叫你們怎麼會在這裡

我還以為你們在前面

朋友說因為剛才發現晶片還別在號碼布上

所以剛才停下來去旁邊把晶片綁在鞋子上所以慢了

沒想到我們都跑不見還追了一段路

攝影師Eason

🤣出包4

這時另一邊傳來一聲，「啊！雪特～晶片」「我的晶片沒綁」

看了他一眼問 : 那你的晶片呢?

他說 : 放在衣保袋裡忘記拿出來拿去寄物了😅😅😅

這時我的頭頂好像有一群烏鴉飛過⋯⋯⋯

（沒帶晶片等於這場跑好跑壞都作廢的意思）

腦中出現劉德華的歌

「冷冷的冰雨在我臉上胡亂的拍」好應景

疑～現在好像不是該想唱歌的時候才對

立刻問現在該怎麼辦？

（畢竟已經跑了9公里了回不了頭了）

只聽到朋友碎念

「 怎麼會犯了初學者都不會犯的錯誤 」

感受到了30秒的低氣壓上升

朋友說算了反正歡樂跑不拼成績無所謂

只有累積時少一馬而已

就這樣在晶片事件在這兩公里邊跑邊討論落幕

我們是出包天團三人組（攝影師 仙輩哥）

🛎️打開小鈴鐺提醒跑者

為了不要跑者在賽道上沒帶晶片飲恨想捏死自己

練好久武功因為自己疏廢掉毫無用武之地

所以

晶片最好前一天綁好在鞋子上

晶片最好前一天綁好在鞋子上

晶片最好前一天綁好在鞋子上

這太重要了所以一定要說三次

本次出包團就在這些出包當中驚悚落幕

一路愛相隨連出包都跟隨的我們三個（攝影師 李春長）

萬金石那次不玩啊

前半馬認真跑這樣才能知道後半馬能玩多久

跑跑走走外加瘋狂拍照

一路上各式瘋癲

管他什麼獅頭山還是什麼麥當勞坡

山路時跟朋友說了誰跑就要打斷誰的腿

走起來啊～那次不走

本來在走！大叔看到喊說給我跑起來，於是大家都笑了（攝影師 大叔）

每次萬金石都不能錯過的大景

後半馬的一路上居然能在同一路段把朋友都撿到，這對跑馬來說還真是很難得的事情🤣🤣

在山下巧遇的我們正開心的留下紀念照（攝影師 山哥）

練好拼成績是一種態度

但練不夠不硬拚保守跑完也是另一種滋味

畢竟我們不像菁英選手目標明確

身為佛系跑者的我們取中間值

因為全馬不是每場都要跑的「唉爸叫母的」

帶著非常愉快的心情完賽

這樣全馬對你來說有苦有甜都是體驗場場獨特

這樣你還會覺得跑一場全馬痛苦嗎？

還好本團（天兵三人組）這次早就說了要開心玩

有沒有晶片似乎也不是這麼重要

笑（覺得好笑）～

朋友參加一場沒有晶片的金牌賽事

好比好不容易抽中的東馬卻沒有成績～哈哈😆

賽後這件事真的一直讓人提出來說嘴和吐槽

反正今天開場就是比瞎還瞎一連串

就當作來練跑吧～～

恭喜完賽的大家還有初馬完勝選手阿明

事後討論

1.如果朋友在慢十幾分打給我，那我應該就不會再萬金石賽道上，我應該就會直接棄賽，那如果棄賽就沒有這次這麼多美照了，那就變成我的遺憾了

2.大概是因為要歡樂跑大家放得太鬆了，所以睡過頭的睡過頭，晶片隨他去的隨他去，第一屆的金牌賽事似乎沒有在我們心中留下有壓力的痕跡

各種搞笑歡樂同在感

也要跟半馬後跑在我旁邊的跑友們道歉

一路上太開心了太亢奮導致於一直很吵

謝謝大家一路包容一起開心完賽

最後謝謝

工作人員 攝影師 還有沿路的加油人群們

還有一直為我加油的朋友

一路上的你們辛苦了

（攝影師微笑客棧 堅哥）

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