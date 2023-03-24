TNF100 越野越fun百人大團練： Never Stop Exploring

野跑不是越跑越久、越高越遠，而是越跑越了解自我與深入自我。針對即將到來的 2023 TNF100 臺北越野跑挑戰賽，特別邀請久違的 TNF100 教練群：江晏慶、陳仲仁、黃崇華、張哲豪，一起帶領大家越野越 fun百人大團練，呼喚無畏無懼的越野靈魂，找回 Never Stop Exploring的心。

大團練集結於士林太陽廣場。不同以往，因為近年越野跑運動在台灣逐漸成長，單純的初階越野課程已經滿足不了蠢蠢欲動的野跑者們。此次團練由 The North Face 精英教練群適才適用、因才施教。針對進階與初階越野跑者的經驗與能力，利用簡單測試分組後分頭帶領難易長短不均的四條路線，期望給參與團練的選手們有更棒的體驗。針對於初入越野的跑者，教練群期望在心境上 — 跑者們不帶任何目的進入山林，單純享受山林帶給的一切。在實務上移動的過程中，初階者要留意移動並不像路跑那麼大的步距，應以較保守的縮小步距為主，讓重心位移的範圍縮短，才是有效越野省力的跑法，也能避免延遲性肌肉痠痛 (delayed onset muscle soreness， DOMS) 所造成的不適感。

一開場，由崇華教練指導講解越野跑的不同與特殊之處，越野比例到達 75% - 80%以上才稱之越野跑，並指導叮嚀開賽時人潮的狀態與開賽後在人潮在前約 1.6公里仍未沖散，開賽前的上坡到切入狹小的山徑前會是重點卡位的位置，故此時應要應要積極的前進。爾後由慶、哲豪教練代理暖身後做能力測驗後分組帶跑。

越野跑最有趣的地方，在於多元的環境帶給不同的感官刺激，就算遇到一樣的環境與路線，在一天中不同的時間，一年中不同的四季，乃至不同的天氣狀態下，每每都帶給跑者無法複製的體驗。而一個能稱為有經驗、優秀的野跑者，靠的就是利用本質上的直覺自由地穿梭在其中。此次，教練團除了大方的分享自身難得的參賽經驗給在場學員選手們之外，更將越野跑體能建構的關鍵知識，以及當天參賽路線可能遇到的各種地形技術，透過親身教學傳授給參與團練的學員選手們。

針對於初階越野跑者，教練們也針對 5月 21日的 TNF100 做經驗上的分享，提到中短距離是相對可跑性較高的組別，這些路段的鋪面石階路徑不少，對於不同經驗學員應該不成問題，而純越野路線較為濕滑為主的東北角，除了需要克服心魔以放鬆穩定的方式前進外，也不要怕鞋子濕，看到水坑跟爛泥直接踩過去就對了！因為早晚都會全濕掉！過度閃避爛泥或水坑反而會有越野上的危險。

在分組的過程當中，仲仁教練即時分享其野跑經驗與訣竅，像是新手們較為懼怕的下坡跑，往往經驗不足下不敢跑而不停的煞車或是轉為步兵模式。因為下坡會帶出速度，也需要較強的核心力量控制平衡，但技巧上可以利用抓著山徑上較高的草或樹幹，依循速度做緩衝及方向控制；而一般跑者通常認知下的踏點就是直直落下，但其實通過是有小訣竅的，例如踩點的慣性腳輪流替換，身體左右略為斜跑亦或是左右踩點的重心互換等，這些都能夠讓下坡跑更加的安全省力及兼顧效率。

另外，越野跑不同於路跑之處，就是裝備的重要性。所謂工欲善其事，必先利其器，如何選擇越野跑的裝備也是一項值得選手們思考的問題之一，像是最重要也是最基本的 “越野跑鞋” 、 “越野跑背包” 、 “貼身衣物” ，乃至防水外套以及頭燈等，都是當天教練群分享的內容。擁有好的越野裝備，除了能賦予越野跑安全與保障，更能無憂無慮進入山林，跑得更快更遠，享受奔跑於山林間的獨特樂趣，讓探索永不停止！

教練們再舉到越野賽事行前功課 ( 包含日常訓練 ) ，除了路線的了解之外，接續的就是活動前天氣氣象的觀察以及裝備調整，如若雨天濕滑，鞋子挑選應更偏向止滑係數高的鞋款，防水外套的防水係數選擇也是要留意的部分。若是遇到天氣較為炎熱的情況之下，防曬與水分電解質等補給的比重又需增加，尤其 TNF100 於東北角的賽道，曝曬的路線比例又是偏高，教練群也建議賽前若是能實際試走賽道，對新手來說降低該越野環境的陌生感，在賽事當下就較能從容游刃有餘的發揮。

課程的尾聲，哲豪教練提醒新進的野跑初學者，在賽事上並不用給自己太大的壓力，不需要報了幾公里的組別就得需要練到幾公里，反而是平常多選擇不一樣的地形地貌來當作練習，建立越野跑的熟習與直覺敏銳度才是重點。另外，也建議所有選手可以安排負荷訓練，如跳繩或登山模式作為輔助訓練。

進行到參與大團練的野跑選手們最在乎的「 2023 TNF100 臺北越野跑挑戰賽 」賽道攻略分享，教練群以重點的方式，逐一告知各組別的參賽注意事項，以及賽道重點路段，除了力求大夥平安完賽外，也期望享受 TNF100 帶來的賽事樂趣以及絕佳體驗！

作者：陳在琮

責任編輯：陳宥騰

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