賽事心得／大阪馬拉松 在場外看見了日本馬拉松之美

本次小編隨著 Mizuno 的團隊深入大阪馬拉松，在大阪天守閣下蓄勢待發準備跑出好成績 。（ 圖片來源 ：ChunChao ）

2023 年大阪馬拉松在 2 月 26 號正式起跑，歷經疫情期間無法讓大眾參賽的痛苦，本次大阪馬拉松除了強勢回歸外，還獲得了 WA ( World Athletics ) 的標籤賽事認證，讓想出國的跑友紛紛摩拳擦掌，一釋出海外抽籤名額隨即秒殺，熱門程度絕對堪稱是五顆星 。

這次運動筆記也決定跟隨跑者熱血的腳步，前往大阪馬拉松深入直擊，除了感受超過三萬名跑者震撼大阪城的精彩時刻 ，也要帶著大家看看這場世界知名的賽事，還有哪些是值得你關注的。現在就跟著跑步筆記的腳步。前進大阪 ！

隨著疫情的解封，海外各地的賽事紛紛開放，也為疫情下悶了許久的跑者，重新又燃起了愛跑步的熱血。同時在國人關注中最高的日本，也再次成為了熱度最高的海外賽事首選，甚至在今年以三週內擁有四場超大型知名馬拉松的魅力，吸引了許多人的眼球。而面對城市型的馬拉松以及數萬名的跑者湧入，除了參與賽事的跑者，賽道外的人們和主辦單位是如何撐起這龐大的熱潮，以及面對這場賽事的投入，其中甚至還有熱情居民做出意想不到的舉動，讓人不禁讚嘆居民們的向心力。現在就跟著跑步筆記的腳步，來一場 「 賽道外 」的跑者饗宴吧。

4°C 的賽前熱情 隨著大阪馬拉松

當日的到來，四點多不到的路程上，已經有許許多多的跑者背著衣袋，精神抖擻的朝著會場前進, 儘管這是場萬人的盛會，但路上交通也依然暢通順暢。當來到會場時早已經擠滿了許多跑者，熱情地討論著今日的賽事，雖然語言上的隔閡讓人有些卻步，但此起彼落的 「甘巴爹」，好像給了彼此一股有形的力量，頓時讓 4°C 低溫的空氣，瞬間暖和起來。

進入會場的第一關 —— 溫度檢測所，為了快速消化眾多跑者，現場諾大空間透過清晰的標示，一目了然對於跑者們相當便利。但其實最令人驚豔的是在有秩序的背後，其實開始有著許多大量的志工出現在身旁，有條有理的梳理著人潮，並且大聲的向人們打招呼和告知資訊，仔細觀察志工們，或許是經驗相當豐富或者對於職務上的執著，沒有生澀和羞怯感，反而熱情活力，讓準備跑上賽道的跑者和在旁觀看的小編，都有一種稍稍可以舒緩的感受。

在第一站的溫度檢疫所，整齊劃一的動線讓跑者能快速完成動作 。（ 圖片來源 ：ChunChao ）

志工對職務的熱忱和招呼聲，讓現場的緊張感瞬間緩和許多 。（ 圖片來源 ：ChunChao ）

轉頭進入衣保區，看不見的衣保車前，早已經排滿了許多準備寄物的跑友，每位臉上都掛滿著笑容，不管是正在暖身的跑友的歡笑聲、補充體力和預備中跑友的打氣聲、甚至是擦身而過慢跑的跑友腳步聲，一切都在代表吉利的烏鴉叫聲 下，混合成一種特別的曲調，很難想像如此多的人潮中，在同一個空間卻不吵雜，即便沒有跑上賽道，但總覺得已經可以感受到內心準備上賽道的火焰。

長長的衣保車區，同時容納萬人以上的衣袋也考驗著志工的智慧。（ 圖片來源 ：ChunChao ）

賽事還未開始，已經可以看到眾多跑友展現創意的裝扮。（ 圖片來源 ：ChunChao ）

賽道旁的感動畫面

而在進入賽道前還會有工作人員進行最後的檢查確認，除了檢查服裝是否合乎規定之外也確保跑友上賽道不會有任何危險，對於安全上的把關增多了一道保障。而在檢查點不遠處即將進入賽道，本場賽事起點區將選手們按照成績分成各個起跑組別，長長的人龍綿延將近一條街，完全看不到盡頭。但另人注意到的是，賽道旁的民眾也吸引了小編的目光，因為這時已經有許多人注視著場內，關心著自己的好友愛人的動向，同時手上紛紛拿出自製的手舉看板，搭配上五花八門的裝扮，不僅僅是賽道上的人投入，連賽道外的民眾也傾全力和創意參與賽事。

進入賽場前需要通過工作人員的檢查，確保參賽者各式事項有合乎規定。（ 圖片來源 ：ChunChao ）

滿滿進入賽場的人潮，與腳下踏著石子的聲音，形成一種奇妙的共鳴。（ 圖片來源 ：ChunChao ）

賽事準備起跑鳴槍，精英選手們蓄勢待發。（ 圖片來源 ：ChunChao ）

起點前早已匯聚許多民眾，為了自己的親朋好友大聲吶喊。（ 圖片來源 ：ChunChao ）

隨著 9：15 分時間一到，所有跑者依序向前邁開步伐，小編計算光是參賽者起跑便超過三十分鐘，等於是後半段組別起跑時還仍需進行等待（笑，但或許這也是海外賽事的新鮮感，與每一位熱愛跑步的人們一同聚在一起，也是一種另類享受吧。隨著鏡頭轉到賽事的半程距離位置，同時也是賽事其中一個補水站。這裡位於地鐵難波站的位置，其旁邊便是著名的 固力果跑跑人 地標，由於是位於精華地段，筆直的道路加上人潮聚集地，小編走出地鐵站時，現場早已經是熱血沸騰。除了因為賽道的觀看優勢，現場聚集更多觀眾揮舞著自己的創意看板進行加油，同時渴望盼到自己心愛的選手經過的神情，只為了經過時給予他一個肯定的眼神和打氣，這一瞬間的等待，另人著實感動。

賽道間等待的民眾，只為了能在親友經過時給予肯定的眼神和鼓勵。（ 圖片來源 ：ChunChao ）

即時寒風陣陣抵擋不住鼻水的留下，但簡單的手作海報仍然傳達滿滿心意。（ 圖片來源 ：ChunChao ）

有當地居民直接揮舞國旗，並且大聲吶喊為跑者加油。（ 圖片來源 ：ChunChao ）

海外跑者的加油團，也透過看板給予選手力量。（ 圖片來源 ：ChunChao ）

而除了觀眾的熱情支持外，讓賽事達成城市團結一心的關鍵，賽道上的工作人員絕對功不可沒。這個有著當地居民、學生、職業人士等所組成的志工團隊，除了大聲的加油之外，在自己的崗位上每個人貼心的小舉動，也不難看出賽事成功的關鍵。

賽道旁的志工會配合跑者需求，協助跑者將使用完的補給品丟棄。 （ 圖片來源 ：ChunChao ）

最讓人印象深刻的即是志工的任務分配，為了配合賽道整潔和跑者能夠快速丟棄廢棄物，賽道旁會有一名志工手拿著廢棄物袋，隨時守候於賽道旁，並且協助指揮跑者在行進間將使用過後的廢棄物品丟入其中，同時親力親為的彎下腰拾起掉落的任何物品。同時，當有需求的跑者從遠處行進時，總會舉手示意並和志工互相配合，完成任務。這樣的默契和舉動，著實為跑者們參考的對象，也可顯見一座城市舉辦馬拉松外，所展現的面面俱到。

有著所有人的配合，菁英跑者才能無後顧之憂向前。（ 圖片來源 ：ChunChao ）

補給站給予菁英選手的水壺，都有特別設計並由志工協助方便拿取。（ 圖片來源 ：ChunChao ）

賽道上攝影師專業的捕捉，是每個人回憶的紀錄者。（ 圖片來源 ：ChunChao ）

一張張照片的背後，是攝影師專注也專業的捕捉。（ 圖片來源 ：ChunChao ）

終點後的賽事和你

當終點接近，即將完成海外賽事的路程時，不禁想像那種感覺會是一種突破、肯定的心境，長途跋涉來到海外就是為了能在人生上寫上一個新註解，挑戰新的賽道解鎖新的成就，甚至接觸新的朋友。對於跑者來說可能跑步生活就是這麼簡單，但從無到有卻是不簡單的過程。看著每位完成賽事的跑者，激動的神情，其實就能略知一二，這場賽事他很滿足，不管成績如何，所有人的努力和自己努力的成果，都會是甜美的。

每位進入終點的跑者，滿足的神情已說明自我的成功。（ 圖片來源 ：ChunChao ）

一項賽事的成功，都會是許多人努力的成果。（ 圖片來源 ：ChunChao ）

而隨著賽事進入尾聲，也來到最海外賽事最後的階段。走在完賽的道路上，沿線擺滿著許多桌子，上面早已有了許多補給品和紀念物，跑友們有秩序的向前，同時有許多志工雙手向你遞交物品，並笑容滿滿的說著「恭喜完賽」。儘管累得無法說話，但我看見了每位接下物品的跑者是堆滿著微笑。因為賽後所領取成果是最好的證明，說明曾經在這片土地上用雙腳努力換來了這些甜美結果。

大阪馬的盛況，也成為了國內跑者創造回憶的賽事。（ 圖片來源 ：ChunChao ）

從開始到最後都會有熱情志工給予你滿滿的力量。（ 圖片來源 ：ChunChao ）

完賽的甜美果實，證明曾經用雙腳踏過這片土地。（ 圖片來源 ：ChunChao ）

最後為這場賽事劃下完美句點的，其實是一張簡單的合照，在櫻花樹下大家舉著剛拿到的紀念物，發出來自於內心的笑容。或許對於許多跑者來說，這場賽事可能是跑步生活中的一件大事，也可能是初次的體驗，對於小編來說，也是第一次看見海外賽事的魅力，感受到了許多新奇的體驗，不管是城市間的向心力、工作者與參與者間的默契配合、志工間的熱情等，都是一種新的養分，這也是為何人們喜歡跑步，持續下去的原因，同時也為這次的海外賽事劃下一個難忘的句點。

簡單的一張合照，儘管語言不通但笑容已說明一切。（ 圖片來源 ：ChunChao ）

責任編輯：Chun

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