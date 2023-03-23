賽事心得／萬金石馬拉松 日子，浪擁萬金石

浪大，在海潮聲與海的氣味中推蹬前行，有一種熟悉的安心感，那是大學畢業時還不會游泳，卻上了獨木舟，從台東成功下水，七日後航抵花蓮北濱的旅途，也是在花蓮求學多年，認這片黏人土地為故鄉的歲月印記。

回憶剛入學時，與同樣是北部人的鄰居，在鄉下農田邊悶得發慌，兩人半夜開著車就往海線去，差點一路開到台東，沒想到往後的日子與太平洋有好多美好的緣分，更被療癒。

賽前一夜金山宿營，隔壁棚友人整晚是連滂沱大雨都蓋不過的交響樂鼾聲，即使有助眠營養品和耳塞輔助，仍然沒得安眠，跑不到半路，已經感受身體顯著的倦意，不過沿岸的浪像擁抱一樣，伴著妳吃力的步伐。這天邁進時一直提醒自己要量力而為、穩住，前一日疼痛的腳踝直到下了賽道才有感不適，荒謬的是事後發現，居然連跑鞋沒放入鞋墊都絲毫無感，是腎上腺素作用、鞋襪太給力？

實在好意外。因為跑步，這趟聚集遠道而來的朋友，也結識朋友們的老友，「老爹」。老爹暫時遷居山林，在金山的山上借了塊地，親手打造一棟樸實卻很有味道的石頭房子，和太太、丈母娘隱居在此。

比賽日，老爹一早比選手還緊張地接送我們到會場，賽後曾是大廚的他，準備簡單卻相當美味的午餐，尤其是那香料窯烤麵包的滋味，意猶未盡。我和老爹先發了預吿，下次去得學他這手藝。

放飯前，熱情的老爹放了一池的山泉熱水，要我們大夥兒好好放鬆，雖然實在疲憊發睏，可是在老爹家悠閒、溫暖的午後，真是流連忘返。至今沒參加過太多的比賽，真正開始不太認真的練跑，不過是去年（2022）十月的事，一開始只是為了鍛鍊高山體能，沒想到因為跑步和賽事，讓人與人之間有了更加親近的途徑，還不小心鼓勵一些朋友入坑，甚至不再書寫的自己，都有動力提筆，你說跑步這事是不是有點兒意思？

一群陌生人形成的有趣隊伍。透過影像，有機會欣賞跑者們很不一樣的身體姿態和當下狀態。

認真覺得這副眼鏡不太合適我，有沒有人能推薦其他品牌、款式啊？

喜愛山林野跑勝過路跑，對全馬興趣缺缺，但這次在海邊跑步的經驗，或許萬金石會成為我的全馬初體驗。

賽前一晚金山山區宿營，因為下雨，我們擠在老爹家外躲雨。大家跑馬的原因不同，但因為賽事，參賽和沒參賽的都來玩了。在難得的聚會後又臨時起意，計劃起下一趟野營溪釣的秘境行程。跑步，不只是跑步而已。

＊特別致謝拍攝照片的「微笑客棧」（封面）、跑步筆記和官方的攝影師們（本篇其他賽事照片）。

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