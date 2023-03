賽事心得／首爾馬拉松 這次很不一樣!!!

聽到麗絲大喊'玟萱!!立馬從我是誰、我在哪裡?醒來

這次的首爾馬很不一樣,因為我破了二個PB!

自從機上吃了白醬麵後,一下飛機趕緊衝廁所,就開啟首爾PB之旅,肝醣超補的食物也清空啦,隔天賽事準備出門、走去與團員會合、緩跑一半都衝廁所,心裡只有一個想法--我屎💩定啦!

果然跑了10幾K感覺又來了,心裡一直跟自己對話「再忍一下就跑完啦!」但到了22K多真的忍不住,剛好看到前方有流動廁所,就趕緊解放去(一個字....慘),跑完回飯店,也是第一時間衝廁所,真的是💩💩PB,也辛苦弱波波姊 GRACE,包容我不時地佔用廁所。

謝謝每跑必BQ且破PB17分的弱波波姊-Grace

我一直相信小王子裡的一句話「當你真心渴望某件事物,整個宇宙都會聯合起來幫助你完成。when you want something all the universe conspires in helping you to achieve it.」

從去年原本設定目標賽事、備案賽事,都因身體狀況都DNS,忍著腳癢看大家在賽道上奔跑,謝謝飛鵝團的阿信介紹新衡物理治療所-吳俊億物理治療師幫我治療、舒緩有狀況的腿,在耕跑2022尾牙上與Edison老酥聊了一下,好奇問道「我最多只有10週可跑課表,還有機會BQ嗎?」,老酥只說「我們來變魔術看看,至少可以保低標345」,老酥為了保護我的玻璃腳幫我開了一個我內心一直懷疑這速度、距離真的有機會的課表,謝謝老酥在我懷疑自己的時候不斷給我信心,不斷跟我說「只要站在起跑點至少有一半機會了」,也介紹太初中醫-褚衍強醫生幫我針灸治療,當褚醫師我也有去首爾時,在賽前一天晚上還在飯店幫我的雙腿再次舒緩,老酥也幫忙貼肌貼,當下真的有如職業選手般的禮遇,真的很感動!!雖然沒有達到心理預設340,但有跑進低標了,官方成績微微PB 1’36,賽前腸胃出狀況能保低標,真的覺得自己意志夠堅強,忍不住給自己小小的👍!!

跑步這路上一直有貴人幫忙,從我啟蒙教練Harlem,到教我跑低心率、了解跑步科學&飲食調整的Tony教授,這次幫我一起變魔術的Edison老酥,謝謝你們讓我從跑步小白到今天再次踏上BQ門檻;謝謝好姊妹-三八阿花們相互鼓勵;謝謝一直照顧我們的耕跑團,讓我們不斷地激(推)進(坑)...

期待繼2023首爾最大團,2024為波士頓最大團;謝謝同樣來自台灣的跑友最後4K的陪跑以及我自己堅持到終點!

#耕跑團

