賽事心得／名古屋女子馬拉松 那些年，神讓我在日本跑的那些路

「跑馬拉松有什麼意義？幹嘛讓自己那麼痛苦？」『不知道欸，我跑的要死要活的時候也在思考這件事，但跑下去知道了吧。每次跑都只求無病無痛就好。』

【Chapter 1】

馬拉松之神真愛開玩笑？五年前剛到日本工作，人生目標只是跑完半馬，抱著「反正不會中」的心態抽抽看2019的東京馬，結果被馬拉松之神眷顧，就這樣開始我的馬拉松人生。當時日文還很破，無法加入日本跑班，只能自己上網找資料、開菜單，一個人上路練跑。東京的冬天很冷而且風很大，常常港區的海邊被海風吹到哭，練完常常都是空虛寂寞覺得冷。2019那年遇到史上最冷的東京馬，在4°c大風大雨中跑了5小時16分鐘19秒，跑回去後冷到手指發紫，又想上廁所，只能很恥地問工作人員能不能幫我解褲頭。

2020年有抽中名古屋馬，重複跟2019年一樣的訓練菜單。當年自認為是人生體力尖峰，覺得要挑戰破個5，然而年底接連失業、撲街、重感冒、胸肌受傷等，人生降至最低潮，即使如此還是咬牙繼續練跑，結果因為疫情取消了，果然這世界就是這麼幽默。疫情期間，開始上健身房，除了疫情超嚴重健身房閉館時，只能在外面奔跑外，其他時間都和朋友一起上有氧團課、打打拳擊。在2022年又抽到名古屋馬拉松，兩年沒認真練跑，體力肌力大幅退化，重點練習也只剩每週週末20km以上的長距離。結果那次才8km胯下就抽筋了，都不知道怎麼回去的。原本目標4:44:44，最後跑了個4:49:51。

這不是名古屋邊走邊滑手機的警告海報

【Chapter 2】

突然迎來轉骨期？2022年名古屋馬拉松跑完幾天後，健身房一個田徑隊的日本小弟幫我修正跑姿後，配速就從6:40進步到5:50。也許是因為有好好補鐵，最大攝氧量也從47半年內提高到55。一位當初因為東京馬認識的跑友，雖然不常聊天，但最後一次閒聊的時候約了要讓他看我半馬破2。2022年8月初得知這位朋友因為大腸癌過世，除了震驚更覺得這年一定要破2，因此開始一個禮拜3次原本最討厭的重訓課。但當賽前覺得自己狀況絕頂時，前三天就被腳踏車撞，右腳大腿外側黑青腫了一大片，但還是跑了個1:58:20，比人生初半馬快了半小時左右。

半馬破2達成人生目標後，整個心態有些鬆懈下來了，不過堅持每週一次10km皇居配速跑、週末一次25km以上練習、每週3次重訓團課、8次有氧拳擊團課，覺得2023名古屋馬破4志在必得，也給了自己很大的壓力。馬拉松前一個月，我的教練叫我要減肌肉。嗯？我來去健身房兩年多，大家都叫我要增肌減脂，像這要求我還這輩子沒聽過。

但的確跑馬拉松來說，這半年來增加的肌肉的確有感太重，所以情人節隔一天就開始低醣飲食。因為身體營養不足，情緒也變得很負面，每次去健身房看到大家快樂上課，自己卻要一邊飲食控制，一邊做負荷量大的訓練，都很恨自己為啥跳馬拉松坑。雖然最後inbody顯示我的肌肉量多了一公斤，體脂肪卻從20%降到18%，整個人側面視覺上快跟木棉布一樣薄。賽前兩週為了治療稍有不輪轉的左腳阿基里斯腱及右腳腳踝肌腱炎，跑了一趟整骨院，腳是治療好了，但我的左胸肌被掰傷了。跑步擺臂不用說，呼吸咳嗽都可以讓我痛到彷彿看到我的奶奶在橋的另一邊對我招手。礙於車票都買了、房都訂了，只能嗑藥硬著頭皮上了。不過既然知道sub4已經不可能了，就設個4:04:04的目標，反正隨便跑跑都會比去年快。日本大叔說如果我這次有達標，就要請我吃A5和牛燒肉。

賽前的天氣預報顯示，比賽當天氣溫會超過20度。這幾年都是在冬天練跑，一直以來都是穿長袖、壓縮褲。賽前緊急重新治裝，於是這次裝備長這樣（下圖）。補給則是帶了一堆鹽糖、自己很喜歡喝的果膠各兩包（橘子和梅子口味），以及一個號稱純天然樹液，可以提高身體利用脂肪作為熱量的果膠。順帶一提，長跑的時候我一定會帶一盒喉糖，因為比賽都是在花粉症的季節，早在第一年練跑就成為花粉症居民的我，大賽都會跑的一把鼻涕一把眼淚，吃喉糖能讓呼吸比較順暢，也可以讓我保持清醒、保持專注、保持警戒。

賽前一週加入了line的名馬社群，看大家有時認真討論物資，有時講講垃圾話，第一次感受到夥伴的溫暖，這次前往名古屋目的已從跑馬拉松變成見網友，有著不一樣的期待感。（感謝phoebe的雨衣及lena的台灣糧草。）

【Chapter 3】

跑，就對了？比賽當天，和在expo認識倫子一起前往會場。第一次和戰友一起出發跑馬，突然覺得之後4小時左右的受苦受難好像也沒那麼可怕。開跑前跑去k區抱團取暖，然後大家一起在致詞的時候去上廁所，好像回到女子高中生活的感覺。

出發前還人模人樣的我們

Ｋ區小夥伴

這次本來就打算一直維持5:40-5:50的配速，穩穩推進的策略。鑑於上次名馬經驗，這次路邊食物都不敢拿，但幾乎每兩公里就吃一次喉糖。由於左胸的傷，我的左手就像暴龍一樣無法自由伸長拿誰，而且喝水也要很小心，但還是在18km的時候嗆到，之後左手每擺一次臂我的奶子就抽痛一次。

暴龍短手示意圖

30km左右，天空開始下起小雨，身體有點疲累，配速已經快掉到6:00，開始出現人生跑馬燈前，來一包天然樹液果膠。果然比賽不要吃第一次吃的東西，這還真的是樹液，喝下去的瞬間我覺得我如果下輩子要投胎，我就會是一隻獨角先。如果下輩子要當獨角先，我就算用爬的也要活下去。快到34km時，果膠的作用下身體恢復了少許，但腦子已經無聊到在算其他跑者的號碼是不是質數，這時看到前方熟悉身影。「哎呀，前方那個不就是我的好戰友倫子嗎！？豪開心啊！」於是手刀衝上去找倫子搭話。「加油，倫子，我們只剩8km了，不要放棄。」我對倫子說，也是對自己信心喊話。『…….你不覺得8公里還很遠嗎？』倫子眼神無光露出苦笑看著遠方說著。「恩...是真的還滿遠的....」

我被倫子拉回這哭笑不得的現實。不過這番閒話家常就像金坷垃，讓我又把速度拉回5:45。一路上狂嗑喉糖，早上才買的喉糖到40km已經吃完一整盒了。最後的2km，因為實在太想上廁所，所以用5:25的配速衝回終點。到終點按下手錶停止鍵，看了看時間：4:05:xx。啊，我的A5和牛燒肉無緣了。『欸，你怎麼那麼冷靜？你跑完了拿到tiffany，應該再high一點啊！』走出名古屋巨蛋時，倫子問。當時的我腦子CPU處於100％運轉狀態，雖然想的是：牛飛了、破pb了、如果自己再努力一點、奶子好痛、好想洗澡、明天要上班、要跟這次認識的大家說再見了...

跑前跑中跑後都在的夥伴

【Chapter 4】

跑後才明白神的用心良苦？跑完隔天，四肢沒啥障礙，要說身體有什麼異變，大概就是因為馬拉松後極度脫水而浮出來的六塊肌。

這次比起自己破了快45分鐘的pb，更高興的是認識一群優秀的跑步女孩。大家無私分享經驗、分享物資、聊經驗、聊垃圾話。「如果你想要跑得快，你就一個人跑。如果你想要跑得遠，你就和大家一起跑。」多虧名馬line群的大家讓我這次跑的又快又遠（？），這是我的五年孤獨馬拉松人生中第一次溫暖的回憶，謝謝台灣女孩們教會我如何享受比賽。

在東京5年，我也一人練了馬拉松5年。這幾年在日本跑步就像修行一樣，再苦的訓練都只是為了達到目的。原本打算若今年破4就收山，看來馬拉松之神掰傷我的胸肌就是要讓我繼續跑。現在已經沒有在思考喜歡不喜歡馬拉松這件事，長跑時總會想起強風吹拂中尼古學長的那句話一樣：「我在跑步的时候，只有這個時候，會覺得自己被淨化了。變得純淨無瑕，彷彿肩上的那些累贅都能全部拋諸腦後。只要能有一瞬間的痛快，那我就願意。』我想神讓我跑了這五年，就是要讓我了解這些事情吧。

2019東京馬拉松 5:16:19（目標5:43:21）

2022名古屋女子馬拉松 4:49:51（目標4:44:44）

2023名古屋女子馬拉松 04:05:28（目標04:04:04）

下次的目標就決定是3:53:53了。

by 東京高度走路人才 avery.liu

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