賽事心得／萬金石馬拉松 佛系廢廢跑更好玩

2個星期前騎單車摔車，挫傷的隔天跑了雙北馬全馬因為身體很痛，提醒自己「不要再加重傷勢更重要」於是，整路佛系跑法輕鬆愉快到撒花～～～～～

萬金石前，別人在練跑的時候（偷笑一下🤭）過動兒潼都在練車難得遇到台北連續好天氣的雀躍感，讓我上竄下跳騎到不亦樂乎。

萬金石當天，1點起床（亢奮睡不著）4點扺達會場就和朋友約定「你跑你的！盡量放生！」「我又要開始佛系廢廢跑囉～～」

看吧！等大家都出賽道6分鐘後本女子才龜進隧道如果我沒講，你知道這是萬人賽事？😆

朋友狀態非常好，6 K後果然放生我自己去耍～（同窗愛呢？友誼情呢？武德呢？）🙄

好～～～～吧～～～～～～～壓著跑，留著膏給35 K以後（中間下雨看妹看帥哥看工作人員看攝影師傻笑皆不贅述）

這樣穩穩的過了25 K回程逆風上坡開始小姐姐「逆風如解衣」的輕鬆高光時刻開始了⋯⋯😎

頭髮是濕的還飛的起來內～～～

依據去年經驗，先瞞準超商位置萊爾富，自己私補先第一罐啤酒帶我順利爬完獅頭山

下坡後，體感非常好但是餓到不行，想著去對面買肉粽被警察小帥哥勸退來到像自己家的全家，又吃了第二輪😆

當然，還有第二罐啤酒🍻繼續衝刺回終點

全程無抽筋賽後跑跳自如 談笑風聲雖然時間是5小40完賽但是一整個開心到模糊

「有什麼比健康無傷更重要！？」

運動，是長長久久的事情

非專業運動員，不拼上凸台

用你後半生的膝蓋，去換一時的榮耀值得嗎？

當你在療傷的時候

當初恭喜你的人，在哪兒？

這些，是我最近的感悟

也常常提醒自己「莫忘初衷」

仔細想想🧐

花1750新北市政府幫你封路有人指揮交通🚦

有人幫你準備吃喝🍾️🍮

有人幫你拍照📷

最後還給你紀念品🍬

不好好玩，享受一下賽道風景

跑那麼快幹嘛🤣🤣

百萬海景～配上無價心情人生多美好

#2次進超商吃吃喝喝#萬人賽事會不會只有我拿著啤酒被拍到🫣#不要口水戰#一年一次開心就好#2023萬金石#萬金石

謝謝大會工作人員，辛苦了🥰明年見🥰

謝謝運動筆記 尋寶網的攝影師們，辛苦了🥰🥰

凌晨12:30，腦袋亂亂的先這樣🤣

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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