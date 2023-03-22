賽事心得／迪士尼樂園10K 向青春致敬

剛在香港迪士尼樂園跑畢十公里賽。闊別差不多三年半的迪士尼公開賽，在上年11月間宣布，正式在2023年3月18及19日復辦。

從前擱下的體能，是時候要操練。自己設立目標，在比賽日三個月前集訓。用了1小時22分完成賽事。途中因多次停下打卡，所以拉長了比賽時間。作為第一次樂園跑。感覺很新奇刺激。很感激大會安排。讓一眾健兒們再熱血一次。情況同楊紫瓊榮獲奧斯卡影后一段致謝詞一樣，不要因為年歳而埋沒自己的光榮。落場作一次比賽，拼盡無悔，贏咗自己。相信好多健兒，當中有傷健比賽選手，同樣想值着參加比賽，向青春作一次致敬。圖片取自Disney Magical Kingdom Blog。

先同大家分享賽道快拍及迪士尼朋友啦啦隊。

終點喜見黑仔姜皓文及袁偉豪。兩位身材健碩。同C朗身型一樣。

終點站有好多打卡位，供跑手自拍。各位健兒們，可以登上FUJIFILM賽事照片網址，用條碼布編號，找出自己的照片。

可於2023年3月20日上午9時開始至2023年5月31日瀏覽下列連結下載證書。3月18日賽事及3月19日賽事。

完整專欄：https://chieformula.com/2023/03/19/to-youthfulness-10kweekend2023/

udn討論區