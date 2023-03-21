賽事心得／萬金石馬拉松 認識更好的自己

緣起

因同學郭泓志當掛獎牌來賓，所以，再次報了萬金石，就在賽事前二星期二次確診，天兒啊，無知二次確診後再這樣跑全馬會有什麼問題，內心惡魔叫我stop，天使說妳還有一星期，自主練習試看看，自主一星期後，發現自己是可以的，只要定速不超過5分速，讓自己放在6分半就行。

路跑不恐懼，恐懼的是不會傾聽留意自己的身心狀況。感謝老天送了個陰雨濕涼的天氣，正好怕熱的我，讓跑步的我體溫，

不會因熱而爆掉，感謝萬里金山石門鄉親的加油，因為大家的加油順利的玩賽。

遇到蔣介文幫忙掛上玩賽獎品，哇哈哈，超級幸運也是個鮮肉來這，若穿上西裝豈不是跟名馬賽事的執事一樣。

感謝上天，給了功課讓自己更認識自己，恭喜自己玩賽，恭喜戰勝了自己。

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