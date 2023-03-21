終點前(照片來源：all sports)

Hello~大家好久不見，我大概消失了兩年沒有寫文了，2019年跑完福岡馬拉松之後，本該接上的是2020的東京馬拉松，台灣那時候還不嚴重的疫情下，我完成了當年的台北馬拉松。2021年疫情持續延燒，那年的重心都在工作上，跑步只有閒暇跑而已。2022年各國疫情開始穩定，確定了2023東京馬拉松要參賽，這時候抱著既期待的心情開始準備課表。但這時候發生了我人生中萬萬沒想到的事情，我無意發現右腳會突然的無力與軟腳，那時候只是單純覺得身體太累了，但是隨著一段時間過去，即使休息也沒有明顯改善。

因工作的緣故，找了北醫於晚間看診，當下醫生初步判斷要我能立刻住院治療，當時感到非常恐懼，隨著抽血與一堆的檢查後，醫生判定是重症肌無力（MYASTHENIA GRAVIS），一定有人問這是什麼，用最簡單的方式解說，就是骨骼肌中神經肌肉交接處，神經肌肉傳導異常疾病，其臨床表現為容易疲勞且有無力的現象。

這對一個跑者來說絕對是天打雷劈的消息，我不記得當時的我怎麼走出診間，只記得要保握黃金時間開始密集的治療，因此我不得不中斷工作，從2022/7月開始每天往醫院報到做治療，整體狀況極差，右腳明顯肌肉萎縮，必須仰賴拐杖走路，但沒多久又影響到脊椎導致椎間盤凸出，最後誘發乾燥症俗稱休格連氏症候群( Sjögren syndrome )，那時候整個人生完全來到低谷，但隨著治療及復健，醫生建議這段期間也不要放棄運動，刺激一下肌肉也好，或許就是這句話還有隊友的陪伴，這段難熬的時刻沒放棄過我，讓我有勇氣去面對它。一開始必須想辦法脫離拐杖，這點真的很難，初期都是靠著隊友的攙扶，無意間與學弟光頭教練聊到這件事，他說試試看肌力課，伴隨復健和肌力課，身體的狀態終於有明顯起色，可以不用拐杖!

可能有人很難想像，最簡單的動作，你的肌肉抖到不能再抖，最簡單的蹲下，但蹲下後站不起來，這些就是讓我最倍感艱辛的時刻。隨著身體慢慢好轉，我試著跑起來，那時候連一公里都感覺超遙遠，不但跑不起來身體感覺像分解一樣，那時候隊友也在備戰比賽，每次在福和橋看著大家飛奔的速度，內心其實很多煎熬，我的速度比以前還要慢許多，完全跟不上任何一個團體。

隊友陪練 (照片來源：仙輩）

或許老天沒有放棄我，我慢慢一步一步的向前跑，終於能在跑起來，雖然跑一天要休息一天身體才能恢復狀態，但能跑起來絕對是無比的快樂!此時隊友建議不如試試台北馬半馬，看身體是否能吃得消，以及身體整體的狀況會是如何表現，但沒多久我確診了，只能說雪上加霜，花了更多心力去調整身體跟治療。但沒有放棄的狀態下，台北馬也因為高雄的好友北上比賽陪著我一起完成了，感覺自己又進步了一點。

高雄朋友一路配跑 (照片來源：sarenna wei)

此時有人問，直接不要跑步不就好了嗎？說實話，我曾經想過放棄，但是我放棄之後呢？難道我以後要靠拐杖撐住自己？我不想要這樣的人生，所以我決定繼續復健和積極的訓練肌肉及運動。隨著時間過去，復健+肌力+提拉皮斯+醫院，成為我的日常生活中的一部分，東馬就這樣到來了。因為之前的成績去報名，讓我可以分到比較前面的位置，相對也不容易被關門。不知道是太久沒經歷過賽事還是身體太緊張，等開跑期間吐了兩回，讓我在起跑前狀態並不好，隊友跟我不同區，只能給予我精神上的鼓勵就先暫時分開了。在準備區時聯繫上同區的彭彭，這時候真的很感謝有人陪伴，告訴我起跑前大家都會跑非常快，絕對不能衝出去絕對會爆掉。還好有彭彭的建議，再前面幾公里用穩定的配速出發。

起跑時大會捕捉到跟彭彭的合影 (照片來源：all sports)

東馬因為疫情關係，給與的補給非常簡單，也沒有所謂的私補，能量膠這時候真的太重要了。帶了10包能量膠出發前吃了一包，剩下的在比賽中全部吃完了XD，這應該是我吃最多能量膠的一次。前面的配速還算穩定 到10K我都還笑得出來~

10公里處還能笑得出來(照片來源：all sports)

跑過半馬，肌肉到目前為止也沒有產生狀況。以為可以這樣穩穩地跑完就好，沒想到24KM腹部就開始抽筋，肌肉開始不穩定，大腿也產生無力感，小腿開始有點軟腳，頭暈目眩後又吐了一回，連老外看到扶起我問：are you ok? 這時候一定要說ok，我都努力跑到這邊了，怎麼可以放棄!從24K到26K調整了自己整體的狀況，才開始慢慢跑起來，到後面明顯沒辦法維持速度，只能用最慢的速度跑，並關注關門時間確定自己不會被關門後，維持相同的配速往終點邁進。

努力朝向終點(照片來源：all sports)

在內心告訴自己，成績不重要能平安回到終點就是最大的進步，終點還有隊友正在等我。再最後的一公里，沿路的加油聲中，那一刻我知道終點不遠了。

最後我用5:00:20完成了東京馬拉松，真的也感謝在終點等我的隊友，足足等了一小時半，也感謝在線上一直關注我的朋友、跑友們，這次平平安安的把自己帶回了終點。在這段時間經歷了許多波折，但是從此次事件後，發現自己沒有放棄自己，而選擇了面對它，相信運動其實可以改變狀態，即使無法完全恢復到之前的樣子，但是你會發現身體其實慢慢進步當中。若你跟我一樣碰到身體的狀態而痛苦，不如再給自己一次機會，試著動起來改變看看。好啦~分享最後在晴空塔拍的獎牌~

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