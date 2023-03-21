跑步小品／吃苦當吃補的「積勝」哲學

1995年2月的日本大分別府馬拉松，一早天空就飄著雪，他心想，我準備多時，卻碰到這樣寒冷的下雪天？不行，不能這樣想，比賽時高手過招，輸贏往往是在心理層面，得趕快正向思考：雖然飄雪，但正午12點才起跑，到時氣溫已回升為五到十度左右，距離容易破PB的八到十二度差不了多少，而且，這種天氣情況對每位選手都一樣，若別人可以，我一定也可以！排除了內心疑慮，繼續告訴自己，平常訓練都很紮實，應該沒問題！此外，那年頭雖然沒有所謂的「兔子」配速員，但可以選擇跟自己實力相當的選手，只要跟上，就可望達到想要的成績…。

賽前心理建設完畢，起跑後，他不時跟自我對話，細心覺察配速是否過快或太慢，兩個多小時後，當他進入田徑場，看到一旁大鐘顯示的時間，覺得自己應該可以再跑快一點，於是加速！最後2.195K只用時7分多鐘，以競技選手的速度來說，這樣算是偏快，顯然自己體能分配得不錯，最後還能加速；當他看到最終成績2:14:35時，內心一陣激動與欣慰，1990年他在韓國跑出2:16的成績後，沉寂了五年，成績一直在2:17、2:18之間徘徊，這次終於能更新最佳成績了！2:14:35打破了台灣的全國紀錄，他是許績勝，但他沒有想到，這個成績至今長達二十八年無人能打破，被稱為「許績勝障礙」。在《肉腳的跑步人蔘》播出第100集的今天，就邀請到這位台灣長跑標竿人物–許績勝老師來談他從貧苦的金門農家男孩，到成為台灣馬拉松傳奇的故事。

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戰地農家之子 以跑步抒解勞累的童年

金門是戰地，地形高低起伏，生活環境較台灣貧困，孕育出長跑選手堅苦卓絕的特質。許績勝從小看著戰地軍人都跑五千公尺、答數，耳濡目染，再加上哥哥老在一大早把他從被窩裡挖起來，要他一起跑步，剛開始他跟不上哥哥，覺得自己應該可以更好，就開始在跑步下工夫。務農家庭日出而作、日入而息，日子過得辛苦，許績勝就讀國、高中時，發現每次只要從自家往城裡跑，沿途經過莒光樓、金城、小金門，大約五公里，跑完就覺得快樂舒暢，從此默默藉著跑步抒發農忙的勞苦。他深深記得，當時的金門沒水沒電沒瓦斯，路邊水溝也沒有加蓋，跑步時要小心別跌進溝裡。喜歡上跑步以後，成績一直提升，有機會到台灣比賽，但他發現自己雖然是金門跑得最快的，到台灣比賽卻敬陪末座。「民國72年我參加台南區運的1500公尺賽事，目標就是不要墊底，結果拚死拚活，最後是倒數第二名。」

（許績勝代表金門參與區運的歷史照片 許績勝提供）

父親為他取名「積勝」，他人如其名的想追求勝利，高中畢業後沒有錢到台灣念書，他特別打了一年工才如願到台灣念省立體專。「當時金門縣長張人俊協助我在金城國中找到一份助理員的差事，早上練完再上班，下午三點後也可以練習，我的跑步啟蒙老師楊媽輝在金城國中現場指導我，至於跑步的專業知識和技術是到台灣後才補上的。」許績勝回憶，當時的金門與台灣，需要有一張出入境證才能往來，他在金門算是入了跑步的門，來到台灣才開始打基礎，接受更高層次的訓練，辛苦的高強度訓練才能應付比賽需求，因此間歇練得很多。

勤能補拙 吃苦當吃補的青年許績勝

「教練給我課表，我一定百分百完成、百分百相信教練，因為當局者迷，旁觀者清，教練都有很好的知識、技術及經驗，看到選手需要什麼而給予那些課題。」他在體專第一個接觸的是當時田徑協會訓練組組長–雷寅雄教練，另外還有位體專專任教練吳賢文。「有一陣子我完成吳老師課表後再跑雷教練課表，等於吃兩份課表，回想起來，因為生長在貧困家境，從小從事辛苦的勞務，必須工作才能生活，我有時跟人開玩笑，用閩南語說，我姓苦（許），但我的字典裡沒有苦字，把吃苦當吃補，練習一點也不覺得苦。在金門的大太陽底下工作，經常曬到脫皮，相較之下，練跑一點也不苦，從事自己喜歡的運動是非常棒的事！」

「我能吃那麼多課表，就是因為我在金門務農打下的體能基礎，高中時常一人獨自用肩扛一大袋約五、六十公斤重的高粱，放到車上後，得推著車回家。有一次我把高粱放在車上，準備推上一個上坡、拿到廣場上曬，一時卻推不上去，我退後幾步，想用衝力把沉重的車子推上坡，一次、兩次還是推不上去，一位長輩想幫忙，我說：不需要幫忙！我就是死脾氣、固執，又退後衝了幾次終於衝上去了！」

許績勝笑著說，「我總是覺得，只要是自己想要的，應該都可以達成目的。」雷教練總是勉勵他，吃得苦中苦，方為人上人，當別人受不了都放棄了，但你能堅持的話，你就能勝、創造優異成績。「那時我在體專筆記本上寫著：你想要過得比人家好，今天就得多吃一點苦」。覺得苦？咬緊牙關，再撐一下！現在他也鼓勵學生堅持，隊服後面印著「堅持」二字，下方還有行小字：「絕不跟自己妥協」。

致勝關鍵：跑步技術和經濟效率

許績勝說，練跑不受傷，基礎一定要打好，體能三要素：肌力、耐力與速度，其中最重要的是肌力，只要有肌力就會有肌耐力，跑馬拉松不至於到最後腳抬不起來；有肌力，就可以快速的跑，速度能維持，有速度跑長了就有速耐力，後面銜接的就是好成績，簡言之，有肌力就可以跑久一點。他深深記得，當時共有七位選手被列入參加世界盃田徑錦標賽選拔，做最大攝氧量檢測時，他是倒數第二–才72，其他選手動輒84、86；最大攝氧量是長距離運動選手的重要指標，攝氧量越高，運動持久力越強，檢測結果卻發現自己的數值並不好。「我不相信自己只有這樣，於是勤能補拙，在跑步效率下了很大的工夫。」有好的技術，跑步效率才會好，許績勝以自己一場全馬平均要跑三萬七千多步為例，只要每一步的步幅能多一公分，全程就多了三萬七千多公分，可以節省很多時間。跑步的輕巧性也如同開車，同樣一箱油，技術好的可以從高雄開到台北，技術不好可能開到新竹就沒油了。

（許績勝為學生示範跑姿 許績勝提供）

為求跑步經濟性，許績勝對於細節極為注意，他說，跑道一圈400公尺的丈量，是從內圈凸起的邊緣石往外30公分的地方測量，所以他跑步時一定盡量落在邊緣石旁邊的每圈最短距離。當時跑步機上的最高時速是每小時十六公里，許績勝跑這種速度仍覺得輕鬆，直到坡度上升，才感到比較辛苦；跑步另一個重要指標是心率，因為課表強度是依心率決定的。許績勝的心率在間歇訓練時，越跑越快、心率也飆高，他讓自己的心率維持在200，狀態最好時的靜止心率只有32。當時他特別買了個可測心跳並附有節拍器的手表，對於步頻也下很大的工夫。「速度是由步頻與步幅所構成，提升步幅必須有強而有力的肌力」

許績勝的步頻平均為 196-200，而且不管是慢跑、快跑或中間速度，都維持在196。「讓身體記憶這種頻率，長期操作下來，很容易維持一定的步頻，現在比賽時，我也要求選手一定要維持步頻」。他很感念一路走來遇見的貴人，讓他在體專畢業時，已是國內最優秀的長跑選手，前輩的提點，都牢記在心。一次田徑協會總幹事紀政陪他跑威尼斯馬拉松，特別告訴他：「當彎道進入直道時，眼睛要看著終點線，擺臂要快，腳步頻率要跟上節奏，這樣就有機會創造優異成績，甚至獲勝」。許績勝強調，從彎道進入終點線前的直道是重要的輸贏關鍵，必須靈敏抓住前人的經驗與智慧，並烙印在身體裡，隨時隨地拿出來用。

（圖為許績勝代表金門參與區運的歷史照片 許績勝提供）

長跑生涯的轉捩點：赴日本深造

在國外比賽，許績勝益發感到自己的不足。第一次到葡萄牙代表國家參加世界越野錦標賽，場上總共六名選手，一個國家一道，當槍響出去，他盡全力衝刺，但當時除了後方兩三名香港、澳門和大陸選手，其他全部都跑在他前面，令他深深感到人外有人、天外有天，回來後繼續苦練，並跟田徑協會表達，如果有機會，希望能到國外闖一闖，提升成績。當時紀政原本要介紹他到美國短跑好手劉易士的經紀人那兒學習，都已經談妥，只是經費需要自付。「天公疼憨人，我默默做，不求什麼，自然而然老天就會幫你。後來名古屋商科大學要招收第一批留學生，其中必須有一人是長跑好手，要參加路跑賽為學校宣傳；我得在美國與日本之間選擇，除了經費問題之外，考量到日本長跑是世界一流水準，美國是以短跑表現較好，所以決定去日本。」

就讀名古屋商科大學學雜費全免，校方一年還提供兩百萬日幣，一個月有四萬元日幣零用，吃住也都在學校，這讓感念在心的許績勝更覺得自己有一份責任，「必須盡全力，我們金門人都講『不怕苦、不怕難、不怕死』，就算賭上生命也要幫人家做點事，比賽時都要拿冠軍。」他告訴自己必須更努力，報答提攜他的人，所以：「人家休息時，我不休息，連元旦假期也都在跑；我天天跑，唯一的休息是慢跑一到兩小時」。許績勝笑著回憶，他在日本訓練得很紮實，成績也一直往前推進。從大一到大三，許績勝連著三年參加全日本大學公路接力賽，第三年終於拿到第一區冠軍。當時，與名古屋商科大學同屬東海地區的中京大，曾在第一區保有連續三十六年的冠軍霸業，許績勝的教練野崎哲郎說，他的心願就是打敗中京大，比賽當天正巧是教練的生日，許績勝與團隊共同努力，不僅在教練生日當天，他個人獲得東海區域冠軍，完成教練心願，全隊最後名列有史以來最好的第十二名，使名古屋商科大學備感光采，媒體也特別針對許績勝個人鉅細靡遺的報導。「那一年我拿了冠軍，野崎教練待我如子，我無以回報，就以冠軍來報答教練。」

（許績勝代表名古屋商科大學參加全日本大學公路接力賽，跑出第一區冠軍英姿 許績勝提供）

勤練苦練的許績勝，在名古屋商科大學就讀期間，多項個人成績都來到巔峰：5000公尺（14分24.10秒）、10000公尺（29分12.1秒） 半馬（1小時04分05秒）都是個人最佳，半馬也打破台灣全國紀錄。因為表現優異，多家日本公司來接洽，包括豐田、矽化成、NTT等大公司，另外還有剛成立陸上競技部的佐川急便，許績勝評估，矽化成的高手如雲，若到矽化成，自己可能會被忽略，於是選擇了較精簡、選手水準也高的佐川急便。

（許績勝代表佐川急便參加馬拉松賽 許績勝提供）

佐川急便對於選手的照顧非常到位，一般職員每週工作六天，但被栽培的選手只需要工作四天，每天上午工作三小時、下午一小時，其他時間都可以練習，讓許績勝沒有後顧之憂地跑。「我想再加油一點 應該可把全馬成績往前推進、有機會參加奧運–所有選手夢寐以求的舞台」。許績勝加倍訓練，訓練得特別起勁，所有課表吃飽吃滿，與另一位長跑好手–隊長大家正喜，兩人練習情況不相上下，也都報名了路線平坦的大分別府馬拉松，後來果然在這一場以2:14:35的成績打破台灣全國紀錄。（待續）**註：很可惜，1995年大分別府馬拉松一役，許績勝老師並沒有任何照片。賽事官網的歷史檔案（archives）最早也是從2008年開始，之前的賽事都沒有影像紀錄。有沒有哪一位大大有可能有這場賽事–而且是有許老師參賽身影的照片呢？

**《肉腳的跑步人蔘》podcast

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