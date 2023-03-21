賽事心得／萬金石馬拉松 第一次參加就破4

萬金石第一次參加起跑在C區，一開賽就跟巧遇的跑友一起跑一段，前5K 5:19的速度，後來第三補站上個廁所後就保持5:30左右的配速到28K左右，因為賽前知道有個麥當勞坡，考量前晚睡不好身體狀況不佳，先降點速度，35K均速來到5:37，開始麥當勞坡跟回程，在麥當勞坡路段左腳確實隱約有要抽筋的感覺，穩穩控制上下坡的速度，過了麥當勞坡有段長下坡在把時間追回來，到了40K均速來到5:39在破4與沒破4之間，進入隧道就開始維持速度過了隧道過了42Km扛牌還沒看到拱門不過有段下坡趕緊在加速，幸好在3:59:28過終點，但我左腳也開始有抽筋只能一拐一拐的走，被工作人員推去旁邊噴噴跟照護避免影響其他衝線的人。

這場賽事穿了HOKA CARBON X3，賽前一週在馬拉松世界買的，還沒有訓鞋就直接穿來跑，襪套式的設計也是第一次體驗，只是不同之前跑馬穿的HOKA CARBON X2跟ASICS MAGIC SPEED2，襪套式的感覺蠻貼合的，但是鞋帶的綁法可能要稍微調整，照我之前的綁法在賽事途中鞋帶鬆了兩次，不過整體跑感跟之前的X2差不多。

萬金石會場相當的寬敞，還有泡水跟按摩區，賽道算是寬廣好跑，補站分配很長，方便不同喝水方式的跑者不要擠在補站撞到，唯一比較不習慣的就是完賽餐點肉粽吃不飽，後來又跟跑友去吃麥當勞😆。

賽前賽中賽後巧遇好多跑友😄，也感謝跑友終點幫我拍跟掛牌嘉賓魁哥的合照

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