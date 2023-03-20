路跑／羅馬馬拉松3萬選手齊奔 跑出10億元經濟效益

第28屆羅馬馬拉松賽昨天開跑，此屆為疫情大流行之後首次未設限制的馬拉松賽，共吸引來自全球110國、3萬名選手參加。主辦單位預估已為羅馬創造逾3000萬歐元（約新台幣10億元）經濟效益。

羅馬馬拉松賽全長共42公里，活動從羅馬當地時間早上8時開始，跑者在一個無車週日完全寧靜地體驗這座歷史名城，沿途包括威尼斯廣場（PiazzaVenezia）、台伯河沿岸街道、共和國廣場（Piazzadella Repubblica）、馬克西穆斯競技場（CircusMaximus ）、聖天使堡（Castel Sant'angelo）與羅馬競技場（Colosseo）。

「今日羅馬」（Roma Today）19日報導，本屆羅馬馬拉松賽冠軍由摩洛哥選手艾蘭（Taoufik Allam）以2小時 7分43秒的佳績完成全馬42公里獲勝。此次義大利選手表現出色，比賽前十名中有3名是義大利選手。

本屆羅馬馬拉松有眾多創新亮點，除沿比賽路線規劃壁畫現場創作外，今年更加入多達175位配速員來支持那些不太習慣42公里賽道的選手。現場許多加油民眾大聲為選手吶喊助威，途中也有熱情民眾向選手擊掌鼓勵，熱鬧非凡。

配速員俗稱領跑員，在許多馬拉松比賽的賽道上，不難發現有一群隊伍穿著不同服裝，背後綁著氣球的跑者，扮演引領者的角色與選手並肩作戰，為他們提供建議、安全保障、保持精神振奮並指揮其他跑者的步伐。

一名獲獎的選手熱情地向中央社表示：「這次終於實現參加馬拉松活動的夢想，世界各國的人都來參加這世界知名的馬拉松活動。對於我個人而言，這次幸運的是跑了好幾公里都不覺得累，反而覺得有趣」。他也特別感謝中央社給他這光榮的機會，並同時向台灣民眾打招呼。

義大利重大活動、體育、旅遊和時尚事務委員奧諾拉托（Alessandro Onorato）表示，他為羅馬馬拉松這一偉大的體育賽事感到自豪，這是一項重要的國際活動，旨在提升羅馬在世界上現代、有吸引力和包容性的形象。

羅馬馬拉松不僅是體育盛事，也是旅遊盛事。來自世界各地的馬拉松愛好者都參加了比賽，並有機會在一個無車週日完全寧靜地體驗這座歷史名城的路線。羅馬擁有寶貴的歷史、藝術和文化遺產。

奧諾拉托認為，它必須受到重視，並確保它可產生經濟效益與對社會造成影響，這就是大型活動的目的。此場賽事創造3000萬歐元（約新台幣10億元）的經濟效益，飯店的訂房率比沒有活動的同期增加20%以上。

羅馬市長嘉提葉里（Roberto Gualtieri）表示，這是世界上最美麗的馬拉忪比賽，象徵著團結與和平，同時也感謝選手們給了大家一個獨一無二的體育日。

udn討論區