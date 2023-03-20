萬金石全馬蔣介文奪國內男一 雷理莎忍側腹痛拼回終點封后

2023 萬金石馬拉松於今（19）日盛大開跑，總共有 33 個國家，300 名外籍選手特別來台參賽，現場更有 1 萬 1 千名的跑友共襄盛舉，最終由肯亞的 BARNABAS KIPTUM 以 02:11:57 的成績拿下全馬男子組第一，國內冠軍由黑色閃電蔣介文以 02:23:05 奪下，女子組方面則是由來自衣索比亞的 BEKELECH GUDETA BORECHA 以 02:29:25 奪冠，而國內由雷理莎以 02:46:24 封后。

圖/小龍

3/19 清晨 6:30 分全馬賽事正式鳴槍起跑，現場飄起了陣雨，溫度約為 18 度左右，起跑後蔣介文便緊跟著國外的菁英選手，以 15:14 秒的成績通過 5 公里，葉日鴻則以 17:18 的成績跟在後頭，此時第一集團由肯亞的 KIPTUM 領頭，平均配速約為 3:03 秒左右，直到了 8.2 公里時，蔣介文才慢慢掉出集團，變成一人獨跑的局勢。

圖/小龍

接下來的路程好一大段蔣介文都是一個人獨跑，最終以 02:23:05 的成績，拿下國內男子冠軍，衝線前他高興地在終點線前跳躍，高舉雙手越過，女兒也喜悅的衝去迎接爸爸完賽，沒想到幾秒後蔣介文卻突然趴在地上，興奮地親吻起地板，老婆也一起上前合影，慶祝這開心的一刻。

賽後蔣介文說：「今天 10 公里我跑出 30:55 已經出乎我的意料了，因為我很久沒有跑到 31 分內了，直到 25 公里左右我的成績還是接近全國紀錄，在我以為我可以破全國，但是賽道後段又是逆風又是獅頭山，那個上上下下的坡，加上天氣很潮濕，我才慢慢掉速，不然其實我最近練得不錯。」

圖/Chun

年過 40 的他依舊熱愛著跑步，蔣介文想鼓勵大家：「無論是長期在跑還是剛在跑的跑者，一定要對這個項目保持熱忱，不然跑一兩年，或是成績遇到瓶頸就不跑了，我希望你對它有熱忱有興趣，你會越跑越開心。」

拿下國內男子第二的黃威衡，以 02:27:17 的成績衝線，打破自己前年在臺北馬寫下的 PB（02:28:46），完賽時他相當的驚訝，沒想到自己在這麼難的賽道上還能創造最佳！也因此重拾了信心，讓他繼續燃燒對跑步的熱忱。

他說：「今天前面以 3:30 的速度去配，感覺滿順暢的，原本想說可以以這樣跑完全程，結果後面的麥當勞坡真的很硬，路線起起伏伏很多，而且跑完那段之後，40 公里前還是緩上坡的方式，我的腳算是快抽筋的狀態，能跑出這樣的成績滿訝異的，因為去年在臺北馬其實練得不錯，但成績落差很大，導致我有一段時間完全不想跑步，飲食生活也不自律，透過今天會讓我更有信心，繼續喜愛這項運動，持之以恆的下去。」

國內第三的葉日鴻則是以 02:32:02 的成績完賽，不過他對自己的表現感到相當的失望，認為自己在多個的身份中沒有找到很好的生活節奏，導致心很累，賽前訓練沒有很完善，不然應該要再跑出更好的成績，於休息區時還一度失落的掉淚，但他並不氣餒：「最終的夢想是奧運的殿堂，所以我希望我下一場比賽可以用更好的狀態去應對，跑出更好的成績，用實力去證明自己，也希望可以盡快調整好生活的節奏，才能讓狀態再更穩定一點。」他分享說：「大概在 30 公里過後我就感受到身體很疲憊，所以剩下的十幾公里我都是用意志力在撐，37 公里左右我一度想要跳車，精神已經有點渙散了，暈暈的感覺，不過我就覺得一定要撐著，所以我很謝謝途中那些幫我加油的人，讓我堅持的咬回來終點。」

肯亞的 BARNABAS KIPTUM 以 02:11:57 奪冠。圖/大會提供

而在國外男子菁英的表現上面，由第一次來台參賽，肯亞的 BARNABAS KIPTUM 以 02:11:57 奪冠，第二名和第三名分別是 JAMES MURITHI MBURUGU （02:12:09）以及 EMMANUEL KIBET KICHWEN（02:12:37）。KIPTUM 表示：「跑的時候有很多朋友為他加油，很開心，充滿榮耀感，恭喜萬金石馬拉松拿到金標籤。」

BEKELECH GUDETA BORECHA（02:29:25）。圖/大會提供

而國外女子菁英前三名則都由衣索比亞的選手包辦，而且全部都打破大會紀錄，分別為 BEKELECH GUDETA BORECHA（02:29:25）、MESERET DINKE MELEKA（02:29:28）以及GEBIYANESH AYELE GEDAMU（02:30:45）。BORECHA 開心的分享：「為了準備萬金石馬拉松，我的訓練為期五週，每天上午跑 40 公里、傍晚還要再跑 5-10 公里來訓練。」

而國內的第一名則是由雷理莎以 02:46:24 的成績封后，在前半程她大概以 3:49 左右的配速前進，不過到後段慢慢掉速，37 公里左右開始出現側腹痛的症狀，狀態看起來相當的疲憊辛苦，但儘管速度無法維持，她仍然緊咬著繼續邁開步伐，一步步往前，在終點線可以看到理莎的爸爸時時刻刻緊盯著直播，相當的關心理莎的狀態，好不容易咬到終點衝線後，理莎整個人氣力放盡，身體已無法支撐，爸爸趕緊上前去陪伴理莎。其實看著理莎後面幾公里很辛苦的緊咬，但卻堅持到底，衝線那剎那她的精神真的很讓人感動，不過也希望理莎的身體無礙，好好的休息恢復！期待下次在賽道上見。

國內第二名和第三名分別是小新老師蔡昀軒（02:56:56）以及陳逸寧（02:57:37）。昀軒表示：「今天的天氣還不錯，但是濕氣太重，所以跑起來還是會比較喘一點，不過我給自己的表現打 95 分，因為剛跑完東京馬拉松沒多久，今天還能跑出這樣的成績拿下國內第二，我覺得狀態還不錯。」

今年的萬金石馬拉松，選手們精彩的一戰，相信跑友們都看得相當熱血，同時也恭喜參賽者順利完賽，讓我們繼續在跑步這條路上開心的邁開下一萬步！

責任編輯：Eulla

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