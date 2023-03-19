路跑／法日混血女神再發威 雷理莎跑出萬金石冠軍

亞洲首場綠色金標賽賽事「2023萬金石馬拉松」今天登場，目標跑進巴黎奧運的法、日混血「長跑女神」雷理莎，以2小時46分24秒取得國內馬拉松女子組冠軍，「黑色旋風」蔣介文以2小時23分06秒拿下國內男子組第一名，為自己留下特別紀錄。

2023新北市萬金石馬拉松今天由新北市市長侯友宜與世界田徑總會觀察員普尼（Alessio Punzi）、教育部體育署長鄭世忠、中華民國田徑協會理事長葉政彥等人，在萬里翡翠灣為1萬1,000名跑者鳴槍起跑，搭配全台賽事首創LED起跑拱門及今年最潮的視覺設計，取代過往大型帆布僅能提供單一資訊，搭配動畫、圖卡梗文，跑進終點時還有大會精心設計的完賽鼓勵，成今年新亮點。

今年共有來自巴林、西班牙、衣索比亞、肯亞等12位國際菁英好手來台，共計33國、300位外籍選手，超過1萬1000位選手參加，最終馬拉松男子組前3名由肯亞選手包辦，首度來台的基普圖姆（Barnabas Kiptum）以2小時11分57秒奪魁，國內好手「黑色旋風」蔣介文則以2小時23分06秒拿下國內男子組冠軍。

蔣介文表示，今天成績有達到個人自己設立的目標，為自己打90分高分，且是第一次拿到金標賽事的獎盃，別具意義。

馬拉松女子組前3名由衣索比亞選手囊括，第1名古德塔（Bekelech Gudeta）以2小時29分25秒打破大會紀錄，除了總排第1名獎金3萬美元，再獲得1萬美元破大會紀錄獎金；去年底奪下台北馬拉松冠軍的雷理莎，以2小時46分24封后，再奪指標大賽冠軍。

今年萬金石馬拉松是亞洲首場綠色金標賽賽事，除選手賽衣、完賽物資袋是用回收原料製成，賽後補給是取自在地食材，衣保袋還可以兼做專用垃圾袋，賽前更在新北市各區辦理系列21 Challenge Run淨街跑活動，累積路程1082公里、清出超過1.26噸垃圾。侯友宜強調重複利用、減少浪費是環境永續的第一步，希望新北市萬金石馬拉松成為環境永續領頭羊。

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