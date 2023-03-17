小嫻半馬勇闖分組第三 僅隔一個月成績大幅進步42分

小嫻第二場半馬成績大幅進步 42 分。圖/小嫻

藝人小嫻二月中才剛完成人生初半馬，結果才隔一個月左右，她又飛奔到台東參賽東河鄉柚見晚崙西亞馬拉松，並突破自己的成績，以 2:22:44 的成績完賽，意外的拿下了分組第三名！讓小嫻真的超級開心。第二屆的柚見晚崙西亞馬拉松增添了全馬組別，主要想邀請台灣各地的跑友一起來遊台東東河，體驗山林路跑還能大嗑晚崙西亞的美食饗宴，而且途中還有小驚喜－台灣獼猴共跑，讓馬拉松不只是馬拉松，更是場嘉年華會！今年有近千名跑者一起來參加這場盛會。

小嫻於東河鄉柚見晚崙西亞馬拉松拿下半馬分組第三。圖/小嫻

小嫻分享：「東河的路線真的好美，整個跑起來很賞心悅目。這次從起點開跑我不急著向前衝，慢慢地開始用自己的步調前進。大概到 18 公里左右，側腹痛的情形才出現，我儘量把專注力放在每一步落腳，調整好呼吸，漸漸的痛感就消失了。」去年小嫻報名的是 6 公里的迷你馬，當時不愛跑不的她只跑一半就開始用走的，花了整整 1 個多小時才完成。今年她有慢慢在練習跑步，也有了參加半馬的經驗，於是這次小嫻就是秉持著「慢慢跑、耐心跑、不放棄」，當她覺得自己身體很重的時候，就聽教練的話，把核心肚子收緊，用核心的力量去跑步，果然腳有變輕一點，速度也快了起來，整個跑起來更順了！

圖/小嫻

很幸運小嫻這次大腿沒有抽筋，小腿也沒有不舒服，而且竟然還跑了個分組第三回來，以 2:22:44 的成績衝線，比初馬要再進步了 42 分鐘！她說：「當下真的不敢相信，雖然以我的年齡女 B 組只有 12 個人參加，但是跑到前三名我也是與有榮焉～好開心喔！」

圖/小嫻

她高興的分享：「想做的事情不要放棄，持續去做，就算速度慢一點、即使成效還看不出來，但只要願意一步一腳印去累積，有一天一定可以達成目標！大家一定要相信自己，你可以的。」

圖/小嫻

不少藝人好友看到小嫻半馬奪下分組第三，也紛紛來留言恭喜，演員張勛傑表示：「身體健康有！其他樣樣有」，小嫻回覆表示，相揪一起跑起來！楊繡惠也誇說：「真的好陽光！」，而賈永婕直呼：「小嫻超美！超棒的」，而粉絲朋友們也都替小嫻感到十分高興。

近期剛過 43 歲生日的她也說：「43是什麼感覺！？其實沒什麼感覺，不過很清楚自己之後，想做什麼就勇敢去做，不要放棄學習，迎向挑戰，為自己而努力，不需要討好別人，把健康擺第一位，早點睡覺，早起運動，也祝福大家平安健康幸福❤️」

剛過 43 歲生日的小嫻，祝福大家都平安健康幸福。圖/小嫻

接下來小嫻的目標就是持續練習，不求太多，身體健康就好。看著小嫻一步步的往前，不只完成了一場場的運動賽事，在專業技術上也持續邁進，努力完成心中的目標，相信很多跑者也感受到她的認真，甚至也被她的精神給鼓舞，一起沉著這把熱忱，各自在夢想的道路上奮鬥吧！

新聞來源：小嫻 （黃瑜嫻）

責任編輯：Eulla

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