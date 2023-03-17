人文時空交錯的東北角：TNF100 野跑探索20公里 完賽寶典！

疫情過了，束縛許久的狂野內心終究獲得某種程度的解放。立馬回歸的 TNF100 秒殺賽事「TNF100 臺北越野跑挑戰賽」，有如天降甘心獲得廣大野跑咖們的讚賞。此次競賽地點仍選擇在東北角。我個人對於東北角是極為讚賞與喜愛，以多年在台灣山林中遊走的經驗，東北角一定是排名前三愛好的越野跑區域。主要原因除了該區域依山傍水，跑在山海溪流間，也不會有過多的高爬升與陡降，純粹只是考驗體力與耐力，且多數越野跑的路線更是跑在淡蘭古道上。遠離塵囂，踏入自然，自然中又夾帶著人文體驗的韻味，無非是越野跑最迷人的地方。誰說越野跑是很粗獷的運動呢？它也可以是用細膩柔性的方式去細細品味的呢！

路線與人文

淡蘭古道，其實就是早年原住民狩獵、通商貿易、移居墾荒的歷史走廊。淡蘭古道的「淡」指的是清朝時期的淡水廳，「蘭」指的為噶瑪蘭廳。該古道並非單一路線，而是大致區分北、中、南三大段錯綜複雜在兩廳間往來的路線。

20km野跑探索組路線由勸濟堂起跑後不久即經過黃金博物館，除了經過金瓜石的礦坑開採遺址，努力沿著石階爬升石尾步道的同時，也千萬別忘了回頭一看陰陽海特殊海景，以及座落西側的基隆山與九份。筆者每每跑到這都以休息之名，看看風景與歷史遺跡，好好感受金瓜石礦業與九份區域的過往興衰。

爬升到“草山戰備道”後就是舒緩的下坡，緊接著為淡蘭古道北段的大粗坑古道。大粗坑古道是早期侯硐通往大粗坑和九份的聯絡道路，大粗坑是礦業聚落，擁有近百年的採金歷史。昔日九份稱「小上海」，而大粗坑則有「小美國」的別名。沿著大粗坑古道的花崗岩石階，下行可遠眺基隆河上游以及侯硐。下行至半山腰後，緊接而來的是金字碑古道的連續爬升。

圖 / 陳在琮 提供

金字碑古道與大粗坑古道又並稱「三貂嶺古道」，為目前僅存的兩段淡蘭官道之一（另外一段為草嶺古道)。當然，在金字碑古道中埋頭苦幹爬升之際，別遺漏了左手邊岩壁的碑文。碑文寫著「雙旌遙向淡蘭來，此日登臨眼界開。大小雞籠明積雪，高低雉堞挾奔雷。穿雲十里連稠隴，夾道千章蔭古槐。海山鯨鯢今息浪，勤修武備拔良才。」，當時石碑文詞詩句鑲以金箔，也因此將這條步道稱做為金字碑步道。

緊接著，下切石階的貂山古道是過往日本明治時代為運送礦產所建造的輕便台車道路。早期也是牡丹先民來往瑞芳、九份與雙溪民生及商貿的必經要道。途中除了有礦場事務所遺址之外，山壁旁還有一座「無緣之墓」石碑。背景故事版本眾多，無從考據，但鄉野軼聞也為這條古道增添些許淒美神祕的氣氛。

圖 / 陳在琮 提供

貂山古道下到底至牡丹溪，緊接著就是TNF10020K組別最原始的山徑路段-燦光寮古道。沿著牡丹溪緩上，可見攔砂壩，抽水機房，水壩舊址及輸送水管等遺跡，皆為當時金瓜石採礦業發達興盛時期，為解決礦區及居民龐大的用水需求而建。現今的古道也仍可見到不少昔日的古厝遺跡，包含知名「柑仔店」的遺址，這是早年古道不可或缺的中繼休息站，彷彿能隱約感受到舊時官道往來行人頻繁，漸漸形成聚落的時空背景。

圖 / 陳在琮

燦光寮古道連續爬升至頂接回草山戰備道，看著大海依傍著山徑，一路跑回到黃金博物館，也意味著20km賽事的尾聲，心頭上更有種從自然與歷史回到現實的感觸，我想這是TNF100送給跑者最棒的終點完賽禮。

準備去野？

20km野跑探索組該如何準備此賽事呢？台灣的越野賽事路線大多以高爬升與含蓋一定程度的技術地形為主，對於初階的越野跑者甚至是初次體驗越野跑的朋友們是需要較多的時間跟經驗才能享受賽事。位在東北角的賽事反而是沒有太多的高爬升與下降。所以相對的親民許多，因此我們只要將重點放在三個部分即可：

（一）20km野跑探索組給予 8.5 小時的完賽關門時間

關門時間相當的寬鬆，尤其該組別多數的路面都是石階與鋪面道路構成。移動的效率與可跑性是較高的。若是平日的訓練仍可以由路跑與爬樓梯做訓練的基礎規劃。另外，假日可以進行有氧訓練的安排，若把運動時間相對拉長到4-7小時的山徑健行或越野跑的活動就可以有相當好的完賽基礎。當然！若是能先勘查賽事路線，測試調整一下參賽時的裝備，如越野跑鞋、水袋背包與補給，那就更棒了！

（二）補給很重要！補給很重要！補給很重要！因為很重要，所以要說三次

五月的天氣很極端，可以很冷也可以很熱。曝曬的路線比例相當高，水袋的容量與水的補給必須要足夠。除了 官方的補給站，跑者要養成移動過程中定時定量的補給（因為距離有爬升與路線難易的多元性，不建議以距離為單位），而補給的內容安排，則建議利用假日或有空閒時段，在進行長時間練習的同時就要找出找出自己適合的補給食物。

（三）野跑的心境建立！

跑20km的朋友不見得有相當的野跑經驗。一時碰到賽事上場或許當下沒有辦法立即進入狀況。以筆者過往帶著路跑的跑友或是學員進入東北角的經驗，首先都會笑顏對著旁人說：「在東北角跑越野就不要怕鞋子濕，看到水坑跟爛泥直接踩過去就對了！」，因為早晚都會全濕掉。20K的組別鋪面道路居多。但到了燦光寮古道就是以濕滑地形為主。大膽並放鬆的玩樂越野，不要在意完賽時間與成績，這反而對於跑者是相對安全許多的原則，享受賽道才是最重要的！因此，建議賽前就可以先做好心理上的預備與心境上的建立。

20K野跑探索組的裝備建議

越野跑最重要的裝備是鞋子!如同上述，20km組別的路線相對的短、鋪面道路多，但屬於濕滑地形的燦光寮古道爛泥也較多。因此，選擇高操控性、移動性與高止滑的鞋款為首選，不過因應泥濘路面，建議鞋底的牙紋以較深較長的為主，也更容易在該地形做各種方向的移動。東北角天氣多變，賽事當天可以是艷陽高照，也可能是下雨全程濕滑，選擇止滑的鞋款對於初階與女性跑者來說絕對是優先考量的要素！

圖 / 陳在琮 提供

越野跑的裝備，筆者個人認為第二重要為“野跑背包”！20km組別雖然可以帶手持水壺，但對於初中階的跑者朋友們可別大意。配以足夠需要的水分與補給及穩扎穩打的裝備，才是完賽王道啊！20km組別的背包筆者建議在5L-8L上下，而容量小的包缺點在於有限容量，但優點是負重較輕也有較高的移動速度，反之當然則是能裝載更多的裝備（但也可能裝了更多非必要的物品！)，這是很可能會影響移動，導致需以更費力的負重狀態下前進，移動也會較為緩慢！為此，要如何選擇自己當下適合的容量包包呢？！這就是賽前「測試裝備」的重要性了！野跑背包的選擇一定要注意：需要貼身，避免跑步時過度晃動，同時能夠避免危險，這點也是初階跑者在選擇包包的重點之一！

最後！“好的玩賽心態”是最重要的裝備！賽前做好最大的準備，賽事當天帶著自由放鬆的心情享受賽道帶來的自然、人文與爆發的腎上腺素！跑者們追求暢玩賽事、安全完賽，這才是最棒的賽事體驗！

作者：陳在琮

責任編輯：陳宥騰

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