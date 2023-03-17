賽事心得／名古屋女子馬拉松 官方補給評比與賽前超補攻略

身為國際馬拉松補給研究員，第一次考察海外馬的補給，其實很多年前也參加過海外馬，但那時候傻傻的，根本沒留意補給，只知道海外馬拉松都是前21公里只有水和運動飲料，後半馬才有食物補給。這次仔細閱讀了賽前給跑者的指南，得知補給安排如下(官方後續有微調):

每5K 水、運動飲料 22.5K 杏仁蝦餅乾，巧克力，鹽片 27.5K 紅豆麵包，仙人掌糖，巧克力，鹽片 32.5K 外郎糕、味噌焦糖、巧克力、鹽片 37.5K 次郎柿子果凍、巧克力、鹽片

比賽日是3/12(日)，禮拜五出發的機票比較貴，為了省2000塊，3/8(三)就出發了，這次就在名古屋進行賽前超補，超補攻略如下:

賽前四天(星期三)

名古屋必吃的美食有鰻魚飯、味噌豬排、雞翅、味噌烏龍麵，其中前三種比較不符合肝醣超補的條件(蛋白質、油脂太多)，因此趁賽前四天超補開始前先吃，午餐直接在機場吃矢場豬排，晚餐吃蓬萊軒鰻魚飯，雞翅是下酒的這次先pass，矢場豬排在機場的四樓，稍微排2分鐘就進入餐廳，我們點了人氣餐點，鐵板味噌豬排（里肌肉和腰內肉都點，里肌肉較油份量多，腰內肉較瘦份量較小），豬排看圖片覺得好大塊，很怕吃不完，結果一送來，十分鐘就吃完，豬排軟嫩好吃，鐵板加熱過的高麗菜絲也很鮮甜。

晚餐選擇鰻魚飯名店熱田蓬萊軒，這家通常需要排隊好幾個小時，有小技巧可以不用排隊，首先不去本店，去松坂屋分店，其次是選擇平日晚上，五點左右就到，大概也是排兩分鐘就入場，吃飽之後外面就大排長龍了。這鰻魚三吃，很貴，但是很值得，超級好吃，外酥內嫩，是這輩子吃過最好吃的鰻魚，其實賽前超補吃這個應該也OK，鰻魚很有營養飯量也很多，但賽前一天是禮拜六應該要排好幾個小時才有機會吃到。

賽前三天(星期四)

這天參加高山與合掌村一日遊，8:20出發，早上匆匆跑完步之後，直接拿出昨天在金山站買的起士蛋糕(コンディトライ神戸)，小小一個要價1800多日幣，不過這個實在太好吃了，上面一層焦糖，蛋糕很綿密但又很清爽，吃了半個都不會膩，賽前不能喝咖啡，配上無咖啡因的茶＋牛奶好滿足。不過起士蛋糕也算不合格的超補食物，油脂偏高，應該說蛋糕類都不適合。

抵達高山前，遊覽車有停休息站，買了優酪乳和銅鑼燒當上午茶，優酪乳跟牛奶比起來，對腸胃較好。抵達高山，先去朝市逛逛買水果和老奶奶手工製作猿寶寶，就前往車站附近的南天咖啡館吃飛驒牛咖哩(1500日幣)，一般都是到老街吃飛驒牛壽司(3個1000日幣)，但對要超補的人來說，量不夠，咖哩飯比較夠，飛驒牛雖然只有幾片，但如傳說中的入口即化，這就是名牌的牛肉啊，老闆娘超可愛，發現我們聽不懂日文，覺得很抱歉，就泡Japanese Tea給我們喝，很好喝，原來會不會泡茶差很多，我自己泡就超難喝。

下午到合掌村逛逛走走，下午茶就選五平餅和布丁，布丁是導遊小姐姐推薦，很好吃，五平餅是飯糰壓扁烤一烤加醬，不是Q的是軟的，醬有點鹹，口味不太合，醬油糰子比較好吃。

晚上回金山站附近吃醬汁義大利麵-ユウゼン 金山店，每份不到1000日幣，份量很大，還可以加麵，看到旁邊有人加麵加成一座山，麵條很有嚼勁，胡椒和番茄醬汁很特別。

賽前二天(星期五)

早上跑步到熱田神宮參拜，這裡的環境很有靈氣，大家都虔誠參拜，裡面不適合跑步，要繞外圍。跑完在旅館前面的天婦羅店吃朝定食，很大一碗飯+生雞蛋+小熱狗天婦羅+噌湯湯，只要550元，好有飽足感。1中午前往Harbs本店排隊，有商業午餐，大約10:55到，已經排了不少人，11點一開門我們就順利入店，沙拉+海鮮義大利麵+櫻花蛋糕半片+紅茶，只要1900元。義大利麵好吃份量也足夠，蛋糕還好，本身喜歡起士蛋糕勝於奶油蛋糕，紅茶我覺得可不可熟成紅茶比較好喝。

下午去報到+逛expo，蠻耗體力的，傍晚去大須觀音參拜，晚餐就在大須商店街吃烤糰子和味噌烏龍麵，之前在日本人寫的馬拉松書裡面看到，麻糬烏龍麵很適合超補，味噌鍋燒烏龍 たから，裡面有一道寫'餅'的烏龍麵就是麻糬烏龍麵，味噌烏龍麵有種特別的口感，麵條偏硬，不死鹹，麻糬尤其好吃。

賽前一天(星期六)

臨時決定去逛outlet，早上吃了前一天大須商店街便宜超市-生鮮食品館サノヤ買的麵包，一條就有80g碳水化合物，而且少油。到名古屋車站搭巴士前往土岐outlet，這天剛好是周末，outlet滿滿都是人，每家餐廳都大排長龍，我們一點才吃午餐，在bagel & bagel排到位子，買了6個bagel+2個bagel三明治(裡面夾酪梨和鮮蝦)，吃飽後又繼續在愛迪達和亞瑟士血拼，Nike已經完全進不去了，人多到滿出來，記得如果早來outlet，一定要先買Nike，不要想說下午再來，你會後悔的。回名古屋之後，晚餐決定在飯店附近的YAYOI軒吃定食，比賽前一天各家名店一定人滿為患，能夠乾淨衛生吃飽，找連鎖餐廳就對了，YAYOI軒在台灣算中高價位，在日本算便宜，我吃了鮭魚定食，店員說飯不夠可以續。

比賽日(星期日)

五點鐘起床，準備梳洗換裝，吃了一個bagel，六點多出發，不到七點就到會場，趕緊找台灣姐妹們集合拍照的地方，一邊等其他人一邊又吃一個bagel，七點十分拍完照，就準備去寄物跟排廁所，寄物前我喝了一罐紅牛(報到時大會發的)，吃了一包BCAA(逛expo時拿到的sample)，8:45前需進入分區，我很早就到了，排了兩次廁所，因為太無聊(穿著恐龍裝也沒人要找我拍照)，就把預計10公里的時候要吃的巧克力餅乾吃掉。

>起跑後要過半馬才有東西吃，因為穿著連身恐龍裝，腰包裡面鹽糖拿不出來，只能一直喝運動飲料，還好早上吃的那些東西還夠用。明明群組前輩有提醒要多帶補給，我還是很鐵齒要吃大會補給(不然怎麼考察評比)，一心期待過半馬那些食物，全心全意在心中呼喊，食物食物趕快到。終於盼到了第一站蝦仙貝，我拿了兩片吃，有點乾乾的，很空虛。終於又到了第二站紅豆麵包，有點小，不過很甜，補起來還不錯，旁邊仙人掌糖也很給力，微酸的口感。記得這時候天氣突然轉陰(一大早是大太陽)，在清純的美少女啦啦隊，犯規可愛的小朋友，變裝大叔們的加油中，繼續撐到了第三站，外郎糕、味噌焦糖，坦白說這兩樣不合胃口，外郎糕口感像漿糊，味噌焦糖硬梆梆的很黏牙。已經三十幾公里了，具體記不太清楚發生什麼事，終於抵達最後一個有供給食物的補給站，最後是次郎柿子果凍，很像過年糖果盒裡的可疑軟糖，平常只有在其他糖果都被吃完才會勉強吃的那種，這我也沒辦法。

總結

由於賽前幾天超補很到位，比賽時就好好享受賽道的氛圍，沒有吃太多補給，雖然有點小餓，完賽之後還是能活力滿滿排隊等跟帥哥照相。因為疫情，我的2020名馬只能線上馬，這次終於在名古屋當地完賽，感覺真棒，跑者素質高，廁所乾淨，民眾加油超熱情，9:10起跑太陽很曬，一度還擔心穿恐龍裝會不會爆掉(在台灣從來沒穿過)，還好有努力練習，可以穩穩的跑完，晶片成績4:39:52，第4648名，對目前的我來說，可以享受比賽的最快成績也就是這樣，如果要更快，必須投入更多的時間練習和減重。賽後立馬搭一站地鐵到大曾根泡溫泉，裡面滿滿都是跑者，大家上下樓梯都很困難，連踏入浴池都有點困難，第一次在女湯看到那麼多有腹肌的女生。

這次也幫牛爸報名城市馬拉松，賽道同名古屋女子馬拉松，但只有半馬，報名費頗貴(台幣四千多)，只有一件紀念T和毛巾，沒有獎牌。填報名表(英文版)時有問預估時間和最佳'全馬'時間，我照實填牛爸預估1:28完賽，全馬最佳2:57，結果收到報到通知傻眼，他被分到X區，也就是最後一區，大會應該是把他的全馬成績當成半馬成績，後來有寫信跟大會客訴，但被告知無法更換分區。還好，正式比賽的時候，牛爸發揮中年阿伯的厚臉皮，擠到了O區(最前面一區)，雖然被阿伯糾正，還是堅持聽不懂留在O區，最後順利1:26:50完賽，第274名。

這次的名古屋馬拉松旅行，每一天都充實好玩，食物很美味，高山和合掌村很漂亮，outlet很好買，熱田神宮和大須觀音的神明保佑我們順利完賽，一路上遇到的每個人男女老少都很友善，溝通順暢，群組也提供很多有用資訊，團拍的時候第一次見到真人，大家都很有活力。

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