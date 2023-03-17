賽事心得／東京馬拉松 從6小時到3小時花了6年

2023獎牌雖然不太美，也還是帶他來拍寫真

我以為三年前就可以完成這篇，結果被搗蛋鬼打亂了所有的計畫，害我拖稿那麼久。一開始很怨COVID-19，很難抽到的名額、已經訂好的機票、過了取消期限飯店、還有已經完成80%的訓練週期，以及Sub4幾乎勝券在握!!!!

很快接受現實，在台灣疫情還沒完全跟世界接軌的一年，把目標放回年底台北馬。卻也是完成了將近80%的訓練週期，練著練著右膝爆了，收到ITBS中獎通知，另一項跑者勳章get!!!全馬DNF解鎖，台北馬回收車搭乘經驗也解鎖。(苦笑)

沒畫完的台北馬路線，不過也沒關係，反正這幾年每年都不太一樣

休了好久好久，不能跑步的日子對我來說都很久(才不到2個月)。整個冬天的賽季都過了，我才慢慢回到訓練的軌道上。2021年就這樣帶著ITBS的傷花不少時間(也很多$$)調整，才讓它安分下來。在年底的台北半馬，也回到原本的水準(?)

曾經懷疑自己跑不回這個成績了，沒想到沒那麼難

2022年各種變化跟衝擊來得很快很急，幾乎沒有反應的時間。好不容易上軌道的訓練，因為工作忙碌中斷、因為確診休息、因為生老病死停擺了，這樣的迴圈好像無止靜的重複著。

信心就這樣累積好，再被推倒，再次累積，再次被推倒...。

維持將近一季的忙碌狀態，紫色工作服服役大約半年

放棄目標也不是沒有想過。歲月靜好當然很爽，偏偏各種波折時不時的刷存在感，我只能被迫前進，還好我很堅強，也從善如流(?這樣用嗎)。生活就是這樣，我在可以發揮的時間空間裡，做我能做的努力。

沒有真的放棄Sub4的目標，而是知道自己的狀態在哪，自己適合的方式是什麼，然後好好享受這一段又一段的旅程(訓練週期)。就像我花了6年時間，才能讓初馬成績從6小時35分，變成3小時59分。

跟東京鐵塔的合照，腳底板很痛，但我還是很開心。

人生的馬拉松還在繼續，沿途由人上車有人下車，也有人跳車換一條路走。賽到上的馬拉松也還在繼續，可以有很多種方式去完成，未完待續。感性的寫完，講講理性的課表。

2022年下半年一個轉念，台北馬不跑全馬，下半年只練半馬。把這個賽季的全馬留給東京。因為經驗告訴我，跑完台北馬之後，隔年3月的成績都不會太好。我的工作型態就是久坐，上次ITBS就是久坐壓迫+超過身體負荷的訓練量(不過月跑量250公里)。就這樣開心的過了2022年的秋冬季，訓練很愉快，沒有負擔，半馬PB也更新了!!!

天時地利人和，果然上廁所就是要破PB了

2023年才開始全馬週期，搭配了飛輪課的交叉訓練，也轉換心情。週末長距離課表，能完成就完成，就算沒完成也好好睡覺休息。依然是很幸福的在朋友們的陪伴鼓勵下完成許多辛苦的課表。不追求百分之百的完成率，但追求準備好的身心狀態。

教練關愛的背影，還有關愛的同學拍下這一幕

謝謝我自己，踏上跑步這條路。

謝謝森林跑站，開了跑步課，讓我遇到教練跟現在的夥伴們。

謝謝教練李翰暄，謝謝你都懂。

東京馬拉松的故事就先到這裡吧，世界還很大，我想到不同地方看看。

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