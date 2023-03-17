跑步小品／一個人的武林

沒有錯！很多人說過不同的運動，可以結交到不同的朋友，隨著年齡逐漸增大，球場上同伴真的愈來愈少，籃球場上沒有年青人希望你加入，網球、羽毛球場地更是少的可憐。我曾經不祗一次認真想過，有什麼運動可以滿足每次的挑戰，又不受同伴減少影響。

2018年底，公司同事邀請我參加太魯閣半程馬拉松，當了24年的老兵，在外島2年期間曾是精誠連主管，跑步當然不是什麼難事，但一次要跑超過10公里以上，還真的沒有嘗試過，抱著不服老挑戰心理，在3個多月的自主訓練後，我成功解封人生第1場半馬，更開啟了我5年來的跑馬人生。

跑馬拉松其實不孤獨！

先別說每年各地方辦理馬拉松活動！從2018年到2022年止，我已完成百場以上的半程馬拉松，剛開始時好像有些孤獨，隨著獎牌愈來愈多，成績一場比一場進步，我不在覺得馬拉松是寂寞的運動，反而被滿滿的成就與喜悅感所取代，我會在社群網站分享我的成績，也會用比賽的照片製做長輩圖。

換句話說，如果要養成運動的習慣，每個人都可以找到適合自己的運動。台灣和外島地區有好多不同風格的馬拉松，有以企業為名、公益活動為名、有國道和通車活動為名、有農漁特產為名、有宗教為名、更有以地區名勝為名與夜間舉辦方式等馬拉松，每場跑馬都有上千人報名參加，在馬拉松的武林中，其實是非常熱鬧。有了半馬經驗，就想挑戰全馬！

終於在2021年12月底，我報名人生第一場全程馬拉松。我的半馬平均是１小時55分鐘，每次跑完都已覺得盡了全力，真羨慕那些可以跑完全馬的跑者；當看到吳淡如、蔡詩萍等跑完全馬的新聞一再出現時，我認為我沒有理由不能完成，於是我選擇台北馬為我人生第一場全程馬拉松。

第一場台北馬我以4小時33分完賽，有了這次的信心，2022年就完成了元旦馬、金山馬、萬金馬、觀音馬、長榮馬及星光馬等10場馬拉松。近六十歲了，還能陸續挑戰這些高強度的運動，想著想著就不知有多興奮。

跑馬拉松一點也不輕鬆！

一場馬拉松要跑42公里，如果要在4個多小時完賽，平均1小時要跑10公里，想到這裏就覺得好難哦，正因為如此，才有挑戰成功後的成就感。跑馬就像演習、演習就像作戰！要想成功完賽充分的準備是關鍵，從衣服、號碼布、短褲、襪子、運動鞋、跑錶到太陽眼鏡，都必須仔細的檢查，研詳路線擬定配速與補給計畫，設想每個突發狀況的應變方案，其他就交給老天安排了。

愈接近終點，身體和意志就愈顯脆弱，我會不斷的鼓勵自己，透過和自己的對話，慢慢找到想要的自己。喜歡跑馬就和我個性有關！

我不是天生運動好手，成績一點也不突出，會慢慢喜歡馬拉松這項運動，應該和個性有關，我喜歡挑戰自己，每跑完一場馬拉松，就會有成功挑戰的成就感，雖然過程會很累，但我樂此不疲。

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