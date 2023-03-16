謝忻名古屋女子馬成績大進步 Linda 愛打卡打掐哭著跑完初馬

藝人謝忻參加日本名古屋女子馬以 5 小時 48 分的成績完賽。圖/謝忻

上週末於日本盛大開跑的名古屋女子馬拉松，很多台灣的跑友也飛往參賽，就連藝人謝忻、雷艾美還有 Youtuber Linda 愛打卡打掐也都現身賽道，今天就要帶大家一起走進名古屋馬拉松，一同感受這場賽事！日本名古屋女子馬拉松是世界紀錄上最大規模的女子馬拉松賽事，而且還獲得了白金標籤認證，讓不少人慕名前往參賽。今年於 3/12 上午 9:10 正式鳴槍開跑，這次約有 22,000 人參賽，起點是位於名古屋巨蛋，途中會行經名古屋市博物館、丸之內中學、中日新聞再回到巨蛋衝過終點線，限時在 7 小時內完賽。

2023 日本名古屋馬拉松於上週末盛大開跑。圖/Aichi Now

藝人謝忻當時一看到完賽禮是 Tiffany 項鍊，二話不說就點下了報名鍵，而這也是她第二次挑戰全馬賽事，雖然在賽前兩週左右她因為腳踝受傷休息了一週，不過傷癒之後她就加倍奉還的勤奮訓練，最終成功以 5 小時 48 分的成績完賽，比上一次大幅進步了 47 分鐘左右！

賽後她在社群發文表示：「靠近終點線的我，強烈興奮感襲來不自覺地加速著，過了 40 公里之後，兩旁的加油聲從熱情轉為激情，於是我毫無保留地把所有力氣用盡。我只想在場上盡情地奔跑，沒想要拼成績，沒有想要超越誰，除了我自己。」

謝忻：放棄的念頭從來沒有岀現過，知道一定能跑完！圖/謝忻

在 42.195 公里的路途上，謝忻看見了一位滿頭白髮，坐在輪椅上的日本老奶奶用力喊著加油，並且伴隨著慢半拍地掌聲、小學生穿著啦啦隊服，揮舞的彩球並用稚嫩的聲音喊著加油，這些畫面真的好美，受到氛圍影響，謝忻也默默的在心裡為自己喊了聲加油！她感性的說：「放棄的念頭從來沒有岀現過，知道一定能跑完，也相信一定能跑完，儘管狼狽不堪但堅持到底的我也好美！」她的人生第一場海外馬拉松就獻給了日本的名古屋女子馬，在賽後謝忻也戴上當初最期待的完賽禮 Tiffany 項鍊：「誠摯地謝謝山貓的學長和跑友，還有那些不吝給予鼓勵的網友們，對於名古屋女子馬的姐妹群則是無限感激，我何其有幸能有妳們相伴，人生第一條 Tiffany 項鏈，是我用淚水和汗水換來的！」

賽後謝忻開心地戴上完賽禮－Tiffany 項鍊。圖/謝忻

另外一位同樣也是被 Tiffany 項鍊吸引而來參賽的 Youtuber Linda 愛打卡打掐，則是在名古屋女子馬拉松完成了人生初馬！還記得那時她剛出社會工作不久，想買一條銀飾給自己時，在 Tiffany 櫃上看到賽事資訊，低下頭看看櫃上項鍊的價格，再換算一下賽事報名費的價格，她心想用體力換這價差根本再划算不過！從此便在心裡種下了一個跑全馬換 Tiffany 的種子！

Youtuber Linda 愛打卡打掐 人生初馬就獻給日本名古屋女子馬。圖/Linda

去年九月底名古屋女子馬報名截止前一天，宇宙引領了 Linda 打開官網，當時看到竟然還有名額，Linda 想都沒想直接信用卡刷下去，但沒想到緊接而來的卻是滿檔的工作，讓她根本沒有時間可以訓練，直到過完農曆年發現再不練可能就要跟 Tiffany 說再見了，儘管只剩下四週，她還是硬著頭皮兩天跑一次 zone one 10 公里來鍛鍊。她說：「比賽當下賽道氣氛超好，會不自覺興奮跑太快，我一直不斷提醒自己，必須好好控制所有變因，繼續以 7:30 左右的配速，每 45 分鐘準時補一條果膠，每個水站都進去喝一口運動飲料跟一口水，就這樣按表操課了好一陣子，竟然也讓我順利跑完 27 公里！」

名古屋女子馬賽道兩旁的民眾熱情加油。圖/Linda

過了 27 公里之後 Linda 還很訝異自己竟然能全程跑完半馬，同時也覺得名古屋女子馬的氣氛怎會如此溫馨，日本老人家都好可愛於賽道當志工，給所有跑者最溫暖的鼓勵。由於恰巧碰到日本 311 剛滿 12 年，遇到好多組日本居民在看板上畫台灣國旗向我們說謝謝，不過就在 Linda 享受賽道的同時，也漸漸開始感覺到腳踝的壓力，再往前跑到過了兩三個關門點後，她確定自己早於關門時間一小時，35 公里之後就開始放心停下來當步兵。

圖/Linda

就這樣跑跑走走了 2 公里，突然看到前方有個「剩下 5 公里」的牌子，當下 Linda 只覺得我怎麼可能靠著自己的雙腳跑到這裡，但是真的好累好累，瞬間止不住眼淚，哭一哭又覺得自己太荒謬了，Tiffany 都還沒到手，太早哭了吧，算一算時間好像有機會不要超過六小時完賽，於是又開始認真跑起來。

圖/Linda

但感動的開關一打開真的收不回來，最後 5 公里 Linda 幾乎是哭著跑完的，這 42.195 公里，你不直球對決，真的沒有人能替你完成，但可能就是這般磨練很迷人吧，所以在賽道上什麼都不用管，只要能夠抬起雙腳勇往直前，身體再累，意志力也會帶著你完成。Linda 說分享：「在人生中常常對自己太好，在賽道上要學著好好面對，而這些眼淚正是感謝每一步逐漸進步的自己。最後幾公里已經忘記身體的疼痛，一直懷疑自己是不是在做夢，最奇妙的時刻不是衝進終點線終於達標可以休息了，反而是當時完全不想停下來，覺得好想再繼續跑，在這 42.195 公里當中長出全新的我，已經準備好繼續面對各種挑戰了，就這樣在終點線外哭了好久，感動到完全忘記我是為了Tiffany去跑的。」

Youtuber Linda 愛打卡打掐成功挑戰全馬。圖/Linda

過了一整天後 Linda 都還停留在昨天衝過終點線的時空中，這就是她的初馬之路，從大學畢業之後，那無心插下的柳，竟然在此時此刻成蔭，她感謝的說：「謝謝有時總會莫名執著的我，一直記著那條 Tiffany 項鍊，謝謝名古屋女子馬讓我愛上跑步，謝謝宇宙總在冥冥之中引領我蛻變，也謝謝這條路上所有幫助過我的人，也希望可以透過這個故事為更多女孩種下種子，一同起身追逐未來那位更勇敢的妳。」

新聞來源：謝忻、Linda 愛打卡打掐

責任編輯：Eulla

馬拉松故事，盡在跑步筆記

udn討論區