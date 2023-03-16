賽事心得／名古屋女子馬拉松 人生初馬有如參加一場慶典

報名契機

在半年多之前其實是沒想過我會完成一場全馬的，雖然我很喜歡跑步也參加過幾次半馬，但在這之前總覺得半馬就是自己的極限了，畢竟每次跑完半馬我都是筋疲力盡，直到去年9月意外得知名古屋女子馬拉松開始報名了，而且海外名額竟然不用抽籤，突然覺得這是一個很難得的機會，可以挑戰初馬又是海外賽事很新鮮，我完全沒有多想就靠著一股傻勁(?)報名了。

訓練菜單

報完名當時我的月跑量平均只有60KM，而且我又是住在風大又冷的新竹，基本上是跟著Strava內建的16週全馬訓練菜單，不想出門吹冷風的時候就跑跑步機跟著Zwift的跑步課表。（這兩個我都蠻推薦的，不過要成為Strava付費會員才能使用內建課表，Zwift跑步課表則是免費使用，但必須購買runpod感應器）。

賽事當天

起跑時間是早上9:10在名古屋巨蛋前，我住在距離起跑點搭地鐵約半小時車程的地方，當天約7:15分左右出發地鐵還沒有太多人，一出地鐵站馬上就開始有大會人員指引到會場，沿途的指標也都很清楚，跟著指標出地鐵、完成寄物、找到自己的起跑分區，整路動線非常明確不用排隊，起跑點附近有一整排的流動廁所也幾乎不用花時間等待，我原先還有點緊張，怕到會場後要一直排隊，結果沒想到才早上8點我已經完成所有程序了。開始起跑後沿路都有熱情加油的民眾，每次覺得跑累了開始厭世的時候，就把專注力轉移到兩旁加油的人群，看著他們很真誠的鼓勵，有些還會變裝打扮得很可愛，甚至會播音樂帶動大家跳YMCA真的會讓人會心一笑然後就有繼續跑下去的動力整個賽道會讓你感受到這不只是一場馬拉松，而是整個城市的慶典。

完賽

完賽禮是Tiffany項鍊，今年大會選的花是雪絨花，雪絨花的花語是“重要的回憶”這場賽事對我而言真的是一輩子難忘的回憶，也許是備賽期間無預警的經歷了開刀休養又重頭開始恢復訓練，更有感觸，衝過終點前名古屋巨蛋的紅毯兩邊站滿滿的加油人潮，整個會場播放響徹雲霄的dancing queen，到現在都還歷歷在目。感謝自己半年前的衝動，第一次體會用雙腳跑完42.195公里的感動，感謝自己的堅持與不放棄，享受在賽道上的每一刻，跑步對我而言就是有一種魔力，人生的初馬雖然已經完成了，但絕對不會是最後一場馬拉松，用今年大會的主旨做為結尾：“From now onwards, go full throttle.”

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