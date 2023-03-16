賽事心得／台北國道馬拉松 我的初半馬1:50完賽

凌晨四點天還沒亮帶著略為緊張又興奮的心情與朋友相約集合，一同出發前往我們的馬場。

抵達會場前就被排隊等待上天橋的人群給嚇到，心想熱愛跑步的人好多啊！！此刻的我們也依序排隊慢慢的走上天橋，沿途欣賞橋下風景，緊張的心情似乎也因美景而漸漸消失。

抵達會場後沿路都有志工引導，流動廁所也足夠，聽前輩的建議趁人群還不多的時候先去輕量化再去寄物資，流程走完時間還很寬裕。寄完物資後就準備上國道開始我的國道初半馬之旅囉！

5:30全馬組準時開跑，緊接著就是半馬組的選手而我就是其中一員，在等待鳴槍聲起的那一刻竟也緊張了起來。鳴槍起跑我的21.0975KM也開始了通過拱門邁開步伐尋找配速氣球，欸⋯⋯怎麼都沒看到配速氣球？

於是與穗妹妹決定改變跑道離開人群往外圍跑去，看到2:45配速氣球就在前方覺得可以提速，往前超車後，跟上2:00配速氣球小跑一段後看看錶看看心率，決定提速順著自己的體感跑。

此刻另一端的隊友正開心的吃著大會的補給品，而我有初半馬破2的目標所以就自備補給品，進水站前先吃能量包，補水完後順手將能量包垃圾一起丟至垃圾桶後繼續提速返回賽道。

沿途緊盯著錶上的配速隨時做好調整的準備，在順著體感跑至16公里的時候速度很明顯的提不上來，心想完蛋了最後的5公里我跑的完嗎？這時候的腿使不上力心裡有點慌了，看看左右兩旁的人正努力的在往前進，我應該也要堅持下去，同時間熟悉的聲音陳迪克在後方出現了，喊著快到了剩1公里就到終點了，就當作在900湖的最後一圈加油！（平常練習的900湖⬇️）

這時候在怎樣都要提起精神的努力向前衝，只是怎麼還沒看到拱門？原來剩1公里是假的😂

最後5公里真的就是#全憑實力！全憑意志力了，此時沒有放棄的選項～跑就對了！！！進到拱門按下錶的那一刻心裡很感動，感動的是沒有放棄的我們和堅持下去的我們！恭喜大家我們順利完賽啦👍

賽後開心合照才發現毛巾都拿反啦！

後記：初半馬1:50怎麼來的？當然是練來的團練：10K配速5:00⬇️失速列車

團練：23K配速5:35⬇️

團練：10K配速5:40⬇️湯瑪士小火車

團練：18K配速5:30⬇️佛系跑者？

自主練習17K配速5:11⬇️

雖然練習的過程很辛苦但有大家的陪伴就覺得好像沒那麼累了，最後感謝堅持下去沒有放棄的自己～

PS:謝謝大竹Bruce提供900湖美照

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