賽事心得／台北國道馬拉松 我的初半馬1:50完賽
凌晨四點天還沒亮帶著略為緊張又興奮的心情與朋友相約集合，一同出發前往我們的馬場。
抵達會場前就被排隊等待上天橋的人群給嚇到，心想熱愛跑步的人好多啊！！此刻的我們也依序排隊慢慢的走上天橋，沿途欣賞橋下風景，緊張的心情似乎也因美景而漸漸消失。
抵達會場後沿路都有志工引導，流動廁所也足夠，聽前輩的建議趁人群還不多的時候先去輕量化再去寄物資，流程走完時間還很寬裕。寄完物資後就準備上國道開始我的國道初半馬之旅囉！
5:30全馬組準時開跑，緊接著就是半馬組的選手而我就是其中一員，在等待鳴槍聲起的那一刻竟也緊張了起來。鳴槍起跑我的21.0975KM也開始了通過拱門邁開步伐尋找配速氣球，欸⋯⋯怎麼都沒看到配速氣球？
於是與穗妹妹決定改變跑道離開人群往外圍跑去，看到2:45配速氣球就在前方覺得可以提速，往前超車後，跟上2:00配速氣球小跑一段後看看錶看看心率，決定提速順著自己的體感跑。
此刻另一端的隊友正開心的吃著大會的補給品，而我有初半馬破2的目標所以就自備補給品，進水站前先吃能量包，補水完後順手將能量包垃圾一起丟至垃圾桶後繼續提速返回賽道。
沿途緊盯著錶上的配速隨時做好調整的準備，在順著體感跑至16公里的時候速度很明顯的提不上來，心想完蛋了最後的5公里我跑的完嗎？這時候的腿使不上力心裡有點慌了，看看左右兩旁的人正努力的在往前進，我應該也要堅持下去，同時間熟悉的聲音陳迪克在後方出現了，喊著快到了剩1公里就到終點了，就當作在900湖的最後一圈加油！（平常練習的900湖⬇️）
這時候在怎樣都要提起精神的努力向前衝，只是怎麼還沒看到拱門？原來剩1公里是假的😂
最後5公里真的就是#全憑實力！全憑意志力了，此時沒有放棄的選項～跑就對了！！！進到拱門按下錶的那一刻心裡很感動，感動的是沒有放棄的我們和堅持下去的我們！恭喜大家我們順利完賽啦👍
賽後開心合照才發現毛巾都拿反啦！
後記：初半馬1:50怎麼來的？當然是練來的團練：10K配速5:00⬇️失速列車
團練：23K配速5:35⬇️
團練：10K配速5:40⬇️湯瑪士小火車
團練：18K配速5:30⬇️佛系跑者？
自主練習17K配速5:11⬇️
雖然練習的過程很辛苦但有大家的陪伴就覺得好像沒那麼累了，最後感謝堅持下去沒有放棄的自己～
PS:謝謝大竹Bruce提供900湖美照
▪ 經典賽即時新聞
▪ 最新比分與完整賽程
▪ 預賽分組戰績表
▪ 經典賽專欄分析
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言