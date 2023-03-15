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精選十首泰勒絲歌曲帶你從熱身進入跑步 盡情享受運動時光

運動筆記／ Eulla

圖/CNN

跑步或運動時很多人都喜歡聆聽音樂，因為不但能放空專注在運動上，而且有時候還能跟著音樂來調整節奏，近期抖音就很流行一套運動音樂清單，讓你跟著小天后泰勒絲一起跑起來！

整理這組運動音樂的人正是小天后泰勒絲的頭號粉絲，同時也是一位運動網紅 Allie Bennett，她主要是以將跑步鍛鍊融入音樂而聞名。最近她上傳的新影片中以十首小天后泰勒絲的音樂來搭配跑步機運動，帶你從熱身慢慢的跑動，最後再進入恢復休息的階段。

圖/CNN

她說：「我是泰勒絲的忠實粉絲，起初會創立這套音樂清單，是因為儘管大家沒有大量訓練的經驗但也能進行鍛煉，而且它的娛樂性能讓大多數人在過程中保持一致和投入。」

@benntheredonethat Replying to @mumblit this might be the most FUN workout i’ve ever made - its 43 minutes of back to back BANGERS to make you forget you’re even working out at all 💅🏻 #treadmillstrut #workout #bimbo #workoutplaylist #lgbtq ♬ original sound - allie bennett

這個音樂清單總長大概 37 分鐘，第一首歌的節拍落在每小時 5.5 公里左右的步行速度，接下來的六首歌速度會逐一增加，每首提高 1.6公里/小時的配速，直到進入第 8-9 首時速度是最快的，必需要快走或是跑起來才能跟上節奏，進入最後一首歌時則會再度放慢速度，依照你最舒服的配速去調節並緩和身體。

音樂列表：

  • The Man
  • How you get the girl
  • Message in a bottle
  • Better than revenge
  • New romantics
  • You belong with me
  • Look what you made me do
  • Shake it off
  • Ready for it
  • Style

看完之後是不是也想跟的小天后泰勒絲的音樂一起去跑步了呢！快拿起你的跑鞋，換上你的裝備，準備起身運動囉！

新聞來源：CNN

責任編輯：Eulla

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