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賽事心得／台北國道馬拉松 10年一刻的約定，遇見更好的自己

運動筆記／ 葉耀嶸

「全憑實力，2023臺北國道馬拉松半馬紀實」2013年臺北國道馬拉松半馬，是我開始規律參加路跑活動的濫觴，當年的成績是2:02:10，之後天真地以為半馬破二的目標在下一場比賽就能實現，無奈天不從人願，之後陸續參加了好幾十場半馬賽事，成績都沒有比2:02:10快，近兩年逐漸將重心移往全馬，為了能順利完賽，堆疊出來的跑量也比過去多，身體適應了長距離的移動後，21公里距離所花的時間亦隨之減少，在兩次團練的自主測驗中，分別以1:54:50與1:54:54的成績完成，距離上次參加國道馬拉松也10年了，心裡一直有個聲音說：「該重新回到原點，在正式的賽道上，完成10年前半馬破二的小小心願」，於是我又站回高速公路上，故事繼續寫著。

身為台灣人，前一晚關心著棒球經典賽對戰荷蘭的比賽也是剛好而已，吃了點炸物，拖到11點多才睡覺，隔天雖然沒睡飽，還是得趕緊到會場，參賽者眾，擠在人群中，起跑後超過4分鐘才通過起跑線，今天狀況沒有很理想，又要左閃右躲地往前超車，開始速度還拉不上來，沒有像團練一樣，列車長就在你前面可以跟著，只能憑藉著手錶與自身跑感不斷調整，在1.5k處超過了3:00；2.0k處超過了2:45；3.3k處超過了2:30；4.0處超過了2:15等列車，目光望向遠方，朝陽在遙遠的山邊冉冉升起，金黃色晨光灑落在國道上，形成一幅美麗的景致。

風景雖美，但太陽出來後對跑者是一大考驗，跑者們頓時變成一顆顆的烤肉丸在跑道上來回滾動，同時國道高架路上的長波浪般地形也讓我消耗了不少能量，通過折返點後在遠處瞧見2:00列車，奇怪的是，怎麼追就是追不到，終於在19.5k咬著牙超車，幸好最後路程是緩下坡，可以加足馬力奔向終點。本次個人成績是1:52:38，我的半馬正式成績總算破二了，對很多人來說也許是小菜一碟，但我從35歲跑到45歲，走了10年之久，開心又感動，不論生活上經歷多少挑戰，謝謝自己能夠堅持下來。如果人生旅途是場馬拉松，45歲近似來到折返點，期許自己不論在哪個角色上，都能努力不懈，在多年後遇見更好的自己。

整裝出發

國道奔馳

成績證明

10年前的紀念衣與獎牌

今年的紀念衣與獎牌

10年前成績證明

相同的賽道 ，全新的心情

敬10年的青春

馬拉松

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