賽事心得／南橫超馬 有一種友誼，叫「我陪你跑一場馬拉松」

1.直上超馬的男子

報名南橫原先是我(45K)、亭廷(45K)和宗諭(60K)聊到要一起去玩的，沒想到因緣際會下變成跑友Leo接下亭廷的名額，我的partner頓時從三鐵女王變成全馬零經驗值的小菜菜，而且意思就是我不但要陪一個朋友初馬，而且還是初超馬(驚)。好在Leo本身有核心的底子，也累積好幾個半馬在先，加上南橫有10小時內完賽的利多，我也就跟著一起老神在在。唯一要配合的就是他怕自己無法完賽丟臉，請幾個知情朋友協助守口如瓶，變成一個不能說的秘密。

賽前兩個人不好好備賽，滿腦子服裝/Pose/名產......等543

吃精製糖超補，錯誤示範自以為是><

2.快樂折返

3/11日早上7點，在天后宮前請媽祖娘娘保佑後，期待已久的南橫超馬順順出發了。為了如計畫在3.5小時內到折返點，前半程真的很努力地跑，畢竟驕傲地訂了16:30的回程火車還是有時間壓力的。儘管沿途風景美好，趕路之下也沒有太多心情欣賞，更遑論輕鬆地停下拍照。一路上因為擔心氣溫漸高流汗過多容易造成抽筋，只好按時拿鹽錠、鎂和乖乖膠給乘客Leo服用，自己也弱的陪跑車長能做的不多，只有提醒和關心。皇天不負趕路人，終於在3小時8分算高標到達折返點。

Pose就是你說了算，照辦！

拜拜完後出發，祈求媽祖娘娘保祐大家順利

歡天喜氣來到折返點，這時還笑得出來……

3.未知的30K之後，與馬拉松大神初相遇

距離來到30K，Leo默默地說聲：這邊之後就是未知的領域了。是啊，陪跑的我也略略感到憂心，因為這時他已經出現兩邊側腹疼痛，而這是我跑步以來自己沒有出現過的症狀，一時之間也不知如何教他緩解。東台灣的太陽時近中午漸漸發威，我感覺到他步伐漸沉也持續大發汗，終於最怕的事情來了。大約31K，抽筋終於找上門。側腹疼痛加上右小腿的抽筋感無疑是雪上加霜，面對之後的14K，我第一次感到有點遙遠。

拉腿伸展，表情痛苦

4.疼痛全面來襲

抽筋之後只能跑跑走走了，其實能跑到這個地步車長我已經覺得心滿意足，只可惜我們賽前還是輕忽「馬拉松是30K之後才開始」這件事，活該跑得辛苦，練得不夠只好默默承受。距離緩慢又推進了1K，這時候Leo說他的兩個腳底板都痛了。「我們就慢慢用走得回去吧，反正能完賽也趕得上火車，一如預期啊。」我說。雖然離夢想的六小時完賽已不可能，七小時完賽也算差強人意，畢竟還可以從容地去買一下心心念念的關山米、愛玉和米乖乖。

我說 : 你真的要喝嗎 ?有酒ㄟ? Leo : 趁機麻痺自己…

特別感謝Lewis的行動補給(刷一排愛心)，沒有你提供肌樂/貼布/涼飲，我們絕對加倍艱辛。

5.是我陪你也是你陪我

多虧這回程的散步，才有機會好好靜下心來欣賞南橫的景色，艷陽高照下我提議到7-11買杯冰咖啡邊走邊喝，Leo覺得喝了不好跑步就否絕了，走沒幾步他更拒絕了補站熱騰騰、剛烤好的豬肉……或許真的累到極致想趕快結束這一切吧！但這些拒絕在我耳裡也是意志力的表現，沒有停下休息，沒有一句放棄，忍著疼痛終於迎來最後一哩路。(既然步兵就好好拍照吧)。

賽前討論的七龍珠Pose，照辦！

經典賽事期間，CT來一下，中華隊加油

臉頰愛心，笑果可以

與關山米合照，心滿意足

6.超馬衝線

最後1K我看了手錶還有4分鐘可拼七小時完賽，Leo補了一句：啊！聊天聊得太開心了。此刻我們又開起小跑模式，抱著一線希望想試試。碎步跟著熱心民眾指引穿過小市集，轉個彎映入眼簾的就是天后宮前出發時踏過的紅毯，提氣、奔向拱門、衝線！最後時間七小時零二分完賽。

帥氣男子，誠徵友^^

7.後記

幾小時候我們如願坐上回程的自強號，吃著Leo特別從台北帶來的精緻銅鑼燒，他幽幽地說：之後妳要跑長距離時可以揪我一下。 我：疑 你不是說你沒有下次了嗎？果然就是那句嘴巴說不要，身體倒是挺誠實的。

8.想對Leo說的話

前輩康手哥曾說過，初馬如果跑得痛苦，很可能就不會再有下一場賽事了。這次南橫的體驗或許算震撼教育，但希望不要傷害到幼小的心靈XD也希望你偶爾回想起這一段，不是只有爆汗、抽筋、豔陽、痛苦和看似無止盡的路，想到我們一起跑過美麗的霧鹿峽谷、走經初春綠油油的關山鄉間，開啟自動聊天模式的這七個小時路程，是對42.195K的初識、對自己身體狀況的了解還有對一份友情的見證(還好沒有跑到吵架)。趁機我也直接推坑不手軟，好好練一下，年底台北馬，台北田徑場見吧。最後賀Leo初超馬完賽，正式進入馬拉松的世界。

堅毅的背影，努力不放棄，你就是跑馬拉松的人~

謹以此篇也感謝過去幾場陪過我跑馬的朋友們：宗諭、亭廷、家宏和社長(Sam)。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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