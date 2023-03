TNF100 海外菁英齊聚 嬌點女性選手Sunmaya Budha迎接越野挑戰

The North Face (以下稱TNF)將於 2023年 5月 21日(星期日)新北市金瓜石舉辦「2023 TNF100 臺北越野跑挑戰賽」,先前我們已經為各位介紹本次賽事參與的國內菁英選手,延續 ” 2023 TNF100 臺北越野跑挑戰賽前亮點選手一次看” ,這次我們將為各位帶來海外選手介紹!在男性為主的越野跑賽事中,很開心能在本次賽會見到國際菁英且為 2022UTMB 亞軍尼泊爾越野跑明星女選手 Sunmaya Budha 參與,這將是本次賽事的矚目嬌點!女性菁英選手的參賽,將能鼓勵更多姐妹們勇於嘗試越野跑運動,透過山林看見不一樣的女力光彩!就讓我們一起來認識,這些奔跑在國際間的優秀海外選手吧!

海外菁英選手

Sunmaya Budha (尼泊爾) - ITRA PI:772

尼泊爾越野之星 Sunmaya Budha 是女性越野跑運動員代表(照片來源:Sunmaya Budha IG)

選手小檔案

✦2022年 UTMB/CCC 100公里 女子第二名

✦泰國 byUTMB106公里 女子第三名

✦阿曼超級越野跑 byUTMB50公里 冠軍

✦中國高黎貢超級山徑賽 byUTMB 冠軍

✦尼泊爾馬納斯盧峰越野跑 冠軍

✦尼泊爾 Stupa to Stupa Ultra (53公里) 冠軍

來自尼泊爾的 Sunmaya Budha 於去年以 23歲之齡參與 2022UTMB CCC (101km) 以 11小時 45分鐘 44秒獲得亞軍,僅落后冠軍 5分鐘的成績完成比賽,凸顯了 Sunmaya Budha 這位年輕跑者的潛力。出生於尼泊爾小農村的 Sunmaya Budha 13歲時受到前奧運選手、長跑運動員和三屆珠穆朗瑪峰馬拉松冠軍的 Hari Bahadur Rokaya 教練的關注,邀請她加入跑步俱樂部,但 Sunmaya Budha 的父母認為是場騙局一口回絕。然而,在 Sunmaya Budha 讀完10年級後,還是無法抗拒對於跑步的熱愛,便不顧父母反對接受正規跑步職業訓練,即便後續贏得許多比賽,但 Sunmaya Budha 父母還是不了解馬拉松是什麼。16歲時為逃離父母已安排的婚事,以就讀高中課程為由實則進行職業跑步訓練,遠走他鄉全心投入職業訓練。

2023年 Sunmaya Budha 加入了 The North Face Adventure Team,成為多年來該品牌簽約的第一位尼泊爾女性。2021年獲得 APA (Asia Pacific Adventure) 贊助與支持,並於該年參與泰國 Thailand By UTMB 2021 – Inthanon 5 奪得女子組冠軍成為越野跑界的閃耀之星。此外,15歲的她也自己人生做出勇敢的選擇,征戰各大賽事、獲得非凡的成就,24歲的 Sunmaya Budha 作為一名尼泊爾頂尖越野跑者,即便已取得了輝煌成就,但在尼泊爾多數民眾對越野跑還是感到陌生,這也激勵 Sunmaya Budha 想要持續在越野跑耕耘的心,渴望讓尼泊爾的人民更認識這項運動,吸引更多女性從事戶外運動,透過運動為自己帶來勇氣與自信。

“We win a lot of races, but people in Nepal do not care. Sometimes it feels like we are not athletes. I really hope things changes soon.”-Sunmaya Budha(2022)

從貧困的尼泊爾小村莊赤腳跑步,到成為越野跑閃耀之星征戰各國 Sunmaya Budha 希望透過自己的力量,翻轉尼泊爾對女性參與越野跑的觀點。Sunmaya Budha 這位世界級年輕女選手的參賽,想必能增加本次賽事的可看度,更能鼓勵女性進入越野跑領域的無畏無懼,期待她能帶來亮眼表現!

黃浩聰 Wong Ho Chung (香港) - ITRA PI:805

香港跑者 TNF贊助選手黃浩聰過去曾多次站上 UTMB頒獎台(照片來源:黃浩聰 Wong Ho Chung IG)

選手小檔案

✦ 2021 UTMB (171k)男子 第十名

✦ 2022香港四徑超級挑戰 (298公里) 46小時55分奪冠

✦ 香港麥理浩徑 FKT10小时 38分

✦ 2020年 Vibram香港100第四名; 2019年 GLODEN100 163公里 第一名

✦ 2019 TNF 100香港 100公里 冠軍

✦ 2019年 UTMB (171k) 第六名

台灣許多越野跑的朋友大多都認識香港越野跑明星-黃浩聰,他在過去十年一直都是亞洲越野跑運動閃耀之星,多次在大型賽事以冠軍之姿站上頒獎台,包括韓國 DMZ Stage Ultra、菲律賓 The North Face 100 和香港山野之王 (King of the Hill)。其中最令人稱道的莫過於 2019 年參與 UTMB賽事,不但獲得男子第 6名殊榮,更成為亞洲歷代成績表現最好的越野跑運動員之一,更令人想不到的事,2021年黃浩聰再度以男子組第十名成績站上 UTMB頒獎台。2021年辭去消防員工作轉為全職運動員的黃浩聰,積極培養香港在地青少年從小紮根參與越野跑運動。他曾說過:「越野跑不是鬥誰比較快,是堅持和不要放棄。只要捱到最後,會有意想不到的事發生。」對黃浩聰而言,在高手林立的越野跑界中學會正視困難,接受不完美,才能跑得更好更遠

Landry Benoit(法國)- ITRA PI :710

法國籍 Landry Benoit 2021LAVA|Xtrail 撒野墾丁越野嘉年華 22k奪下男子冠軍(照片來源:LAVA)

選手小檔案

✦ 2022茶茶山徑 29km男子 冠軍

✦ 2021LAVA|Xtrail 撒野墾丁越野嘉年華 22km男子 冠軍

✦ 2020探索後花園 21km男子 冠軍

來到台灣第 9年,有著法國隊長之稱的 Landry Benoit,過去曾多次參與台灣多項越野跑賽事,並於 2022茶茶山徑 29 km以 3小時 20分 13秒拿下男子冠軍、2021 LAVA|Xtrail 撒野墾丁越野嘉年華 22km以 1小時 56分 49秒奪下男子冠軍、2020探索後花園 21km男子冠軍。本身十分鍾愛越野跑的 Landry Benoit 認為:「只要生命裡擁有熱愛挑戰、渴望探索的基因,就能理解為什麼迷路會成為旅程中最迷人的部份,因為許多不在你預期內的故事,都是從這裡開始。」長居在台灣的 Landry Benoit 對越野跑充滿熱情,對山林有著無限的探索渴望,相信他在本次賽事能跑出優異的成績!

曾小強 Stone Tsang (香港) - ITRA PI:702

TNF贊助選手曾小強擁有二十多年越野跑資歷(照片來源:曾小強Stone Tsang FB)

選手小檔案

✦ 世界超級越野跑巡迴賽年終排名 (Ultra Trail World Tour Serious) 第八及第十名

✦ 歐洲環羅薩峰超級越野耐力賽 (UTMR) 總冠軍-法國 / 意大利 / 瑞士

✦ 環富士山超級越野賽 (UTMF) 第十一名

✦ 香港 The North Face 100 第一名

✦ 香港山野之王四屆 總冠軍越野好手曾小強 25歲才真正開始跑步,這些年來征戰世界各地賽事曾經兩次在 UTWT(Ultra Trail World Tour Serious 世界超級越野跑巡迴賽)獲得年度排名第八及第十名。 除此之外也參與過越野跑世界殿堂級賽事 UTMB,並且多次入圍 UTMB世界前 20名的榜單。2017更獲得 UTMR (Ultra Trail Mount Rosa歐洲環羅薩超級越野賽)歐洲總冠軍。二十多年的跑步生涯,曾小強於 2022年出版《有種信念,叫越野跑》一書,望藉由過往訓練點滴回憶,並結合現代運動科學跑步計畫,幫助所有越野愛好者少走點冤枉路,跑的更長更安全。

Simpat Daved(馬來西亞) - ITRA PI:668

TNF贊助選手 Simpat Daved 2014年起開始越野跑便展現絕佳的天賦(照片來源:Simpat Daved FB)

選手小檔案

✦ 馬來西亞婆羅洲超級越野跑 (TMBT) 第一名

✦ 馬來西亞沙巴神山攀登越野跑第一名

✦ 香港大嶼山兩峰挑戰賽冠軍

✦ 香港 The North Face 50公里第二名

✦ 馬來西亞動感亞洲挑戰賽冠軍

來自馬來西亞沙巴的 Simpat Daved,自 2014年起開始參與越野跑賽事。 2015年首次參加馬來西亞婆羅洲最大的越野跑賽事 TMBT (The Most Beautiful Thing) 100km便榮獲冠軍寶坐,展現與生俱來的天賦。生長在大自然富饒的婆羅洲島上的 Simpat Daved,藉著自然環境的絕佳訓練場域以及個人的堅毅努力,Simpat Daved 在香港大嶼山兩峰挑戰賽、馬來西亞動感亞洲挑戰賽、馬來西亞沙巴神山攀登越野跑,皆榮獲冠軍頭銜。國際選手的參與,絕對能為本場賽會增加更多的刺激性!究竟誰能拿下冠軍寶座呢?讓我們為所有選手加油打氣!

深井亨 Toru Fukai(日本)- ITRA PI:627

越野好手愛台灣的深井亨,參與過多場台灣賽事,他的參與讓男子組競爭顯得更加精彩(照片來源:TNF)

選手小檔案

✦ 2018棲蘭林道越野賽 100K第 9名

✦ 2018動感亞洲越野賽台灣站 17K冠軍

✦ 2021 Xterra 42k男子組第二名

長期定居於台灣深井亨,熟悉台灣的事物並且能講得一口流利中文。育有兩子的超級奶爸深井亨不但擁有馬拉松 Sub3,並曾於 2014年參與 TNF100 台灣站 50km組、2018 年棲蘭林道越野賽以 11小時內完賽奪得 100km第 9名,2018動感亞洲越野賽- 台灣站 17km冠軍,2019年參與別府大分馬拉松獲得個人最佳成績 2小時 50分 03秒,2021年參與 Xterra 42km 以 4小時 41分 12秒獲得男子組第二名。參與過多場台灣賽事的深井亨,與前述周青、江晏慶、周平記、陳在琮等眾多好手一起參與競爭,將比賽水平拉至更高領域。

TNF 鼓勵所有的跑者藉由運動探索自我!“ Never Stop Exploring”不僅代表 TNF 提供跑者完善的裝備,更是鼓勵大眾走出戶外,憑藉對戶外運動的熱愛和極致的探索精神,TNF 讓每一位生命中充滿理想、熱血的戶外運動愛好者,盡情挑戰自我極限,面對困難無所畏懼、迎刃而解。每一位跑者都是書寫越野跑故事的筆墨,勇者們的奮力鬥智、鬥勇、鬥力的故事將在本次賽事展開 2023 的全新篇章!

作者:Teresa Pai

責任編輯:陳宥騰

