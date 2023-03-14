焦點人物／謝忻歷人生極低谷 因跑步重新找回生活節奏及自信

女神謝忻現身跑步筆記分享運動故事。圖/跑步筆記

去年 11/27 日謝忻生日這一天，她選擇挑戰人生初馬來慶祝 41 歲這個特別的日子，一路看著她從日常訓練到在豔陽下成功完賽，勇敢堅持的精神相信讓很多跑友們都相當感動，今天跑步筆記很榮幸的邀請到謝忻本尊來分享她的跑步故事，其實她於倫敦讀書時就已經培養出跑步習慣，而這項運動更是將她拉出人生低潮的重要關鍵。

對謝忻來說，自認是一位個性很懶惰，但卻很喜歡接受挑戰的人，因為挑戰可以督促她一步步進步，否則她就會很鬆散躺在那邊什麼都不動，因此在每一個階段都會給自己設立一個目標，讓她的人生不要停滯不前。前年生日時她攻頂玉山，去年則去撿了第十顆百岳郡大山，而 41 歲生日前她決定報名故宮南院馬拉松，來試試看全馬項目。

2021 年生日時，謝忻去撿了第十顆百岳郡大山。圖/謝忻

當宣佈要參加全馬項目後，謝忻便收到熱心跑友的訊息說：「如果要跑全馬的話要配速，不能隨便跑，不然你會很辛苦。」當時完全沒有配速概念的謝忻在跑友的邀約下，加入了山貓路跑團一起練跑，不過才第一次去她就學了一堂震撼教育。那天她穿著健身的服裝配上登山鞋來到山貓集合地－恆光橋，沒想到才在恆光橋跑了一小段，跑團就進入山區道路開始跑山，謝忻說：「那個路段總爬升 258 公尺，平均坡度為 7% ，我的腳步很沈重，當下真的生不如死，想說為什麼大家的腳跟膝蓋都可以動這麼快，心裡還在懷疑為什麼我要報全馬，我明明可以在 KTV 喝酒開趴的⋯⋯。」

謝忻受到熱心跑有的邀請，加入山貓路跑一起訓練。圖/謝忻

好不容易撐到了山頂，跑團一起在貓纜拍了張照後原路折返，跑下坡回去，謝忻一跑完就決定「下次她還要再來參加團練」，因為下坡路段讓她明顯感受到心情的抒發，她說：「前面上坡的痛苦在下坡時好像都不見了，就連腦中的負面和壓力也隨之消散，真的很舒暢！」從那次之後她就開始跟著山貓路跑一起訓練，有時候長距離，有時跑跑山路練練心肺能力，準備了兩個多月終於即將迎來人生初馬，謝忻坦言在賽前幾天內心非常的緊張，覺得自己可能沒有辦法完成這項挑戰，但她告訴自己：「就算被關門用走的也要把它走完，儘管要花一天我也要把它完成！」

在挑戰人生初馬前謝忻跟自己說：「就算被關門用走的也要把它走完，儘管要花一天我也要把它完成！」圖/謝忻

沒想到謝忻不只完成了，而且還在時間內衝線，讓她那幾天都沈醉在跑步的快樂裡面，她想跟大家分享：「其實很多事情你沒有試過你不知道，但你試了之後你會發覺『你比你自己想像中的還要勇敢跟堅強，你沒有那麼脆弱！』」在衝線的那一刻謝忻站在拱門下放聲痛哭，因為當天的太陽真的很曬，溫度很高，且在 8 公里時她的腳就已經起水泡，實在對自己沒有抱著很大的期望，結果竟然在關門前完成了賽事，她邊哭邊告訴自己：「謝若葦，你真的很棒！」

故宮南院馬拉松謝忻不僅完成了賽道路線，更趕在時間內衝線。圖/謝忻

圖/謝忻

還記得那天在賽道上，謝忻看見一幕畫面後就忍不住地流下眼淚，她說：「我起跑沒多久後，在賽道上碰到一位跑友，他是小兒麻痺的患者，走路一拐一拐的，一開始我以為他是跑步腳扭到，但我的領跑員就跟我說，他是本來天生就這樣，但他卻還是鼓起勇氣參加了全馬。」

圖/謝忻

圖/謝忻

聽完之後謝忻的眼淚感動的流下，覺得別人儘管天生有缺陷，卻有這麼大的勇氣來報名全馬，那她還有什麼好撐不下去，受到極大鼓勵的她經過這位選手時，大聲的為他加油，謝忻分享：「在跑步的路上大家都會互相影響的，而且是好的影響，會彼此激勵往前，我看到那幕真的很感動，因為在跑步這一塊他肯定是付出更大的能量讓我很敬佩，我會覺得我也要成為一個比昨天更好的人！」雖然在拼盡全力地跑完人生第一場全馬之後，謝忻就跟身邊的朋友說她十年再也不要跑步了，不過就在隔天她又默默的按下了報名鍵，參加了日本的名古屋女子馬拉松，由此可見謝忻對於跑步的熱愛。

最初會接觸到跑步，是十幾年前她還在倫敦念書的時候，那時她經常趁著凌晨到海德公園或是格林威治公園去跑步，默默的就養成日常跑個 3-5 公里的習慣。回來台灣後，只要有機會出國她也會利用跑步去遊覽城市。回想起最瘋狂的一次跑旅經驗就是在韓國的首爾，清晨天都沒亮，當時氣溫負五度，謝忻僅穿著單薄的衣物就出門準備跑步，她笑著說：「那時候我要出門時，警衛還以為我在夢遊就阻止我，加上外面還在下雪，我就一個人衝出去，路上的人應該都覺得我是神經病，但我覺得用跑步去遊覽城市是一個很不同的體驗，而且我都會專門鑽一些小巷子，去看看別人跟團可能看不到的景色。」

圖/謝忻

在前幾年謝忻的人生盪到最低谷，低潮的情緒問題有點嚴重，甚至覺得未來是沒有希望的，面對這些黑暗的吞噬，加上又沒有什麼工作，她就每天都在家裡當個巨嬰耍廢，還好後來因為跑步讓她重新找回了生活節奏，更慢慢找回自信的自己：「那時我被困在不好的情緒中，負面思緒不斷地朝我撲來，還好後來為了維持身材就決定出去跑步，跑一跑發現我在這一塊上面好像表現的還不錯，而且也慢慢理解『人生好像不是每一件事情都要做的很好，這一項做不好沒關係，但我可以在其他項目表現的很好』。」

人生最低谷時，謝忻透過跑步去抓回生活的節奏，並找回自信的自己。圖/謝忻

而跑步的這些日子帶給謝忻最大的改變，她想是情緒的穩定變好了：「我覺得身為一個女生又是在競爭激烈的演藝圈工作，我除了會有生活工作上的壓力，再來我也會有身為女生的壓力，因為我年紀也到了，我覺得會有很多無形的壓力隨著年紀而增長。跑步帶給我最大的成長是抒發，雖然不是解決，但至少在跑步那段時間我可以放空不要去想，讓自己暫時的休息，而且脫離手機的控制我更加可以去放掉所有事情。」

在跑步那段時間讓謝忻可以放空不要去想任何事情，給自己暫時的休息。圖/謝忻

謝忻更補充說：「演藝生活要經的起大起大落，也沒有固定收入，別人可能看我們在鏡頭前都要快快樂樂的，但收工回家之後你的難過只有你自己知道，你沒有辦法抒發，這時候我就會去跑步，儘管跑的時候會很痛苦，但同時你也會覺得工作上的痛苦和跑步比起來並不算什麼，因此很快的就會把不好的情緒抒發掉，也能排解掉一些負面的輿論，跑完之後我的人生變的好快樂！」

演藝生活要經的起大起大落，跑完之後謝忻的人生變的好快樂！圖/謝忻

接下來謝忻預計會持續參加國內外的全馬賽事，並且也想把跑步這項運動推廣給更多的人，去影響周圍一些可能很害怕跑步的人，她也將她的座右銘和大家分享：「你比你想像中的還要勇敢、韌性跟堅強，不管你是剛開始跑步的新手或是你是跑了百場馬拉松的人，我覺得你要對自己有信心，不要一直想說你自己不行，很多事情你做完你回過頭來看，你會覺得你自己好棒，所以請你對自己有信心！」

謝忻 3/12 參加日本名古屋馬拉松巧遇雷艾美。圖/謝忻

最後她也想鼓勵所有跑者：「不要吝嗇幫別人加油，當我跑步很痛苦的時候，我只要聽到那個加油聲我就會很感動，於是我開始學習不吝嗇幫別人加油，因為我知道當你快撐不下去的時候，你很需要同儕的鼓勵，不管對你有沒有幫助，但聽到那個聲音你就會有一個動力，你腎上腺素會飆升，我覺得那是一件快樂的事情，我就會去做！」

圖片提供：謝忻

責任編輯：Eulla

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