台灣路跑產業綠色軟實力 致力國際分享

黃煜教授說明國內路跑界的環境永續推動情況 圖/黃煜教授

因全球氣候暖化而帶動淨零碳排的工作已經在全球如火如荼地在各個國家展開，而甫上任的行政院陳建仁院長的第一份公文就是淨零碳排四年計畫，經費高達700億元，事實上，國內的路跑賽事產業在近年也啟動諸多環境永續工作，如台北市政府主辦的台北馬拉松獲頒全球第一張馬拉松碳足跡盤查證書，超級馬拉松協會與清華大學也攜手制定了環保署認可的路跑賽事碳足跡盤查規則，這也是國內第一個完成賽事碳足跡盤查規則的運動組織。

為擴大國內環境永續推動的國際能見度，國立清華大學黃煜教授在卡達辦理的第四屆世界運動管理學會研討會規劃了台灣路跑賽事環境永續論壇，超級馬拉松協會馬協會運動協會、臺北馬拉松及興采實業的環境友善作為進行錄影發表，讓各國與會代表認識及理解台灣路跑賽事產業在環境友善所做的努力，負責統籌此一論壇活動的黃煜教授指出這個環境永續論壇具有兩個意義，首先，這應該是第一次在國際體育運動學術研討會議中分享台灣運動界環境永續的作為，這也突顯國內運動界發展已經與世界潮流並駕齊驅；第二，本次發表內容包括了地方政府、運動組織及賽事服務供應商等路跑產業鍊成員，諸多實務經驗更值得學術界作為借鏡。

與塔拉博士(右二)團隊合照 圖/黃煜教授

產業鏈成員接力登場

超馬協會郭豐州理事長分享六R的作為 圖/黃煜教授

首先，超級馬拉松協會從民國100年創立時就將實踐綠色運動賽事列為四大任務之一，並推動減量(Reduce)、重複使用(Reuse)及回收(Recycle)等3R政策，召參賽者成為綠色跑友並落實環境友善行為。今年更響應國際奧會的減塑3R(包括提醒(Remind)、拒絕(Refuse)以及取代(Replace)，成為6R，持續落實綠色賽事。協會也與清華大學及綠能專家等經過近兩年的努力制定了路跑賽事碳足跡盤查規則，並在去年的棲蘭林道越野、田中馬拉松和東吳超馬賽等進行碳足跡盤查工作，這工作的積極意義更在於盤查過程當中，發現碳足跡排放情況並提出未來賽事節能減碳作為，如盤查棲蘭林道越野賽顯示，協會需把先將50公里組參賽者接駁到林道中間，此一運輸產生大量碳足跡，於是調整路線已降低車輛運輸所產生的碳排。協會預計在今年12月在台北舉行的國際超馬世界錦標賽中，訂下零碳甚至負碳目標，並與總會簽訂合作協議，推廣台灣綠色賽事作法與理念，在賽事現場規畫專區展示綠色能源、低碳運動及再生回收產品等，讓國際跑者與國人親身體驗，了解台灣在永續發展領域的積極作為與綠色科技的軟實力。

台北市體育局王泓翔局長介紹台北馬拉松 圖/黃煜教授

第二，由臺北市政府、中華民國田徑協會及中華民國路跑協會共同主辦的臺北馬拉松可以說是台灣歷史最悠久的賽事之一，為配合國家政策，臺北市政府以「2050淨零碳排」的目標規劃賽事並在2021年的臺北馬拉松獲得英國標準協會(簡稱BSI)頒發全球第一張馬拉松碳足跡盤查證書，去年鼓勵跑者自身做起，報名時可選擇領取賽衣或運動贊助品牌消費優惠券，讓跑者們共同響應賽事減碳行動。臺北馬拉松除延續過往環保紙杯、再生石材原料獎座、電子秩序冊及完賽證書等，2022年賽事新增的減碳作為包含：終點發放給跑者的口罩為3層紡粘層的材質可直接回收絞碎，不需再特別處理；完賽獎牌的織帶採用再生聚酯（RPET）材質製作；跑者物資減少外包裝塑膠封膜或改以紙質或其他環保材質等。未來臺北馬拉松將持續爭取更高層級的標籤認證，打造成為國際品牌賽事，並同時朝環境永續的目標邁進。

興采集團品牌經理分享Scafe的製作 圖/黃煜教授

第三場報告的主題由興采實業的環境永續作為，成立於1989年的興采實業為全方位節能、環保機能性紡織品領導廠商，擁有多款專利面料，受知名戶外品牌選用。於2007年投入2.5億元，建構高精密環保染整研發中心，從能源到染料的選擇皆符合環保要求。並通過全球環保標準最嚴苛之瑞士bluesign®驗證，為全台第一批拿到此認證之企業。成功研發世界首創將咖啡渣與回收寶特瓶結合製成具有異味控制功能的S.Café®環保科技咖啡紗並被應用於各大運動賽事如英格蘭超級足球聯賽的利物浦足球隊（Liverpool FC）、全國運動會、田中馬拉松、萬金石馬拉松等。更基於守護海洋的決心，研發防止微纖維掉入海洋之單層刷毛平織專利面料STORMFLEECE™與獲選為ISPO TEXTRENDs 2023/24FW最高殊榮3D立體織紋STORMEGA™面料。同時，最近的「SINGTEX® REFIT™ 永續循環計畫」，將100%聚酯纖維之單一素材成衣，與製造過程產生的邊角料，分解、重組、再製成全新的衣服。 秉持回收不是收”垃圾”，而是要收”資源”， SINGTEX®REFIT™ 希望能貫徹「紡織品到紡織品永續循環計畫」，把環保理念納入產品設計源頭，將守護地球的決心穿在身上!

卡達世足賽環境永續的資產

卡達世足賽場館通過全球永續評估系統 圖/黃煜教授

本次研討會也邀請卡達世足賽規畫委員會環境永續部門的主管塔拉博士辦理永續論壇，塔拉博士協助卡達世足賽籌辦工作有十年之久，算是資深主管之一，他特別指出環境永續主題其實在申辦的時候就已經納入籌辦工作，只是環境永續事務需要跨部門的工作，如交通部門討論運輸的低碳作為、志工部門的教育訓練等，其他單位多半對此議題都感到陌生，因此、溝通及討論是推動的重要關鍵，同時，環境永續需要多元背景專長的成員，從採購流程、替代能源或廢棄物處理等，都需要學有專精的人才參與。他也提到世界盃結束後有幾項環境永續議題持續發酵，包括搭乘大眾運輸的民眾持續增加、政府提出新的廢棄物處理政策、相關產業組織也成立處理相關議題以及培養不少環境永續專業人才等，參與論壇的志工表示透過賽前的教育訓練以及賽事的十幾體驗有助於對於環境永續事務的認識，特別是廢棄物處理。

國際迴響

韋瓦蒂博士介紹永續發展為研討會主題 圖/黃煜教授

諸多研討會代表也都討論運動管理的趨勢，永續發展似乎是大家的共識，包括北美運動管理學會、亞洲運動管理學會及紐澳運動管理學會等，而重量級的德國學者也將環境永續列為發展重點，無獨有偶地，即將在八月登場的亞洲運動管理學會將在馬來西亞登場，負責籌辦的韋瓦蒂博士則的就已經明確指出永續發展是大會的主題。

永續成為全球焦點v5 圖/黃煜教授

黃煜教授代表團隊感謝卡達大學的史瓦特教授(右) 圖/黃煜教授

黃煜教授特別感謝主辦的卡達大學史瓦特教授及服務於美國喬治亞大學張劍輝教授的協助，讓這個環境永續論壇得以登場，同時，黃煜教授也非常感謝國科會的支持，可以讓國際運動學術界看到國內路跑產業在環境永續事務的努力。

責任編輯: 笑傲糨糊

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