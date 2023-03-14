賽事心得／台中晨曦麥香大雅馬 成功解鎖

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鐵腿幫三人組

這次邀集幾位跑友(俊彥、昌謀、阮小慶)一起來參與這場賽事，來體驗一下臺中的在地賽事。賽前不斷調整自己的身體狀況，雖然有股皮神經壓迫的症狀，還有異常的背部緊繃(頸椎問題)，但經過前一場金門馬的恐懼過後，發現一切看開比較重要，所以抱著跑旅的心情來到此地。

球場的一角

前一天先來台中洲際棒球場感受一下經典賽的熱情，雖然中午不是中華隊比賽的情況，但只是想要到此一遊，走馬看花下，也感受到周遭的球迷氣氛，晚上還因此看電視轉播為中華隊加油，真的是放得很鬆，感覺我是來看棒球，不是來參加馬拉松。除此之外我還追蹤前一天正在南橫跑超馬的紅螞蟻跑友，看到大家個個完賽，好熱血啊！

今天一大早4：30起床，著裝準備，旅館住得很近，走路就可以到會場了，現場的人數不多，但該有的都有，只是幾乎都不認識，只看到大腳丫的跑友居多，我和俊彥、昌謀，暖身後，就到起跑點準備。一起跑就開始長緩坡了，昨天有稍微探路一下，口頭上雖說這坡沒啥，但距離一長，還真的頗有感，5K左右雙腳就有些緊了，即使我一開始保守地放慢速度跑，也是如此，不過我還能接受。繼續跑下去，清泉崗空軍基地真的好大，不知道經過多少的長緩坡，右半邊的肌肉開始發難，整個肌肉有更緊繃的情況，真的蠻詭異的，之前練習都是左半邊發難，這次會這樣，應該是之前代償過多吧，只好再調整跑姿，想辦法適應這樣的情況。

調整下來到半馬21K，這一次的感覺就沒上次金門馬那樣痛苦，覺得小雀幸，心想如果能這樣順順的到達30K，這場應該不會太痛苦，之後越跑越順，遇上坡就超別人的車，下坡則小步加速，穩住自己邁向30K。

但好景不常，來到27K左右不知道是前面衝太快，還是下坡跑太猛，右半邊的臀腿後側，已經緊繃到極限，快要抽筋了，而且好像整個糾結在一起，使得右腳很不舒服，不得已停下來後側伸展，但緩解有限，撐了幾K，終於在28K爆了，只好提前降速，不然我就得走路了。

好不甘心啊！怎麼這麼快就撞牆，前面右半邊的跡象是有，沒想到此時這麼嚴重，我趕緊服用鎂粉試試，掙扎了幾K，幾乎要放棄停下來用走的，後來跑姿也變形了，左半邊很自然的負擔增加了，也只好這樣。

真的來到30K了，開始擔憂跑不下，只好降速再降速，不想停下來要走的，一步一步緩緩地跑，身旁的大家也好像都有撞牆，大家都很努力向前奔跑，真心覺得速度快慢不是重點，能在此大家一同努力，無不向前奔跑，真是勇氣可嘉。

此時我幾乎已經單靠左半邊出力了，心中默念著：「我的寶貝雙腿啊！平時養兵千日，就用在此時，你們得爭氣一點，讓我順利跑下去，再怎麼就剩最後的12K，隨便跑跑也要撐下去，拜託！」

終於來到35k，神奇的事情發生了，身體找到某個發力點，居然可以邁步向前，或許鎂粉已發生功效，抑或左半邊的施力轉移了右半邊的負擔，不管如何，最後了......

開始邁步跑出去了，在潭雅神綠園道奔馳，雖然心中有些擔心，但能跑多少就多少，於是我步伐加大，再度跑進5分速，一路奔馳了起來，「沒想到我還能跑，不知道啥時會爆掉？只能盡力。」激昂的情緒讓我異常激動，很想哭，但是後來我沒有這樣，僅存的力量要專注在奔跑啊！

來到最後的3K左右，速度更快了，居然逼近4分尾，有被嚇到，想都沒想到會這樣，不過也很煎熬，因為心率爆表，呼吸急促，只希望趕緊看到終點。後來真的快不行了，雙腿僵硬如石頭般，臉色扭曲凝重，但最後一段了，咬牙堅持下去，就像跑間歇一樣，忍一下下就過了。

衝過終點的瞬間，一度激動，但先好好喘一下.....覺得要死了。不過心情好開心，最後還能跑出這樣的速度，真的始料未及。賽後要感謝物理治療師的治療，還有跑班的間歇訓練課程，以及幫我加油的跑友，我，順利完賽了，耶~~~

中華隊 棒球 超馬

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