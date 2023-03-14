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跑步小品／策略大師李吉仁：跑步是我的氧氣罩

運動筆記／ Rose Chao

人稱「策略大師」的知名管理學教授李吉仁，2月才以114.935K的成績打破高懸十年的12H超馬分齡全國紀錄（原全國紀錄為112.222K），名列12H男子總五，不到一個月又挑戰226超級鐵人賽，三項運動都破個人紀錄，這樣的體能會不會也太強？

李老師目前擔任誠致教育基金會董事長，致力於創新的偏鄉教育，工作超級忙碌，怎麼會有這麼多時間訓練？難道運動也有「策略」🤔？答案是：有！他還說：運動讓工作更有效率！💪🏻💪🏻💪🏻

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月跑量不到200K的12H超馬跑者

李老師上節目時自謙很心虛，形容自己是不太有紀律的跑者，說來令人驚訝，他從來都不吃課表，唯一一次吃漢森課表不到兩個禮拜就停了，平常月跑量都在200K以下，唯一的例外是這次參加12H超馬賽之前一個月，破了300K，也是他十幾年來第一次破300K。「月跑量200以下去跑12H會被人罵…」，他笑著說。李老師是52歲時，因為和學生一起參加第八屆戈壁挑戰賽才開始跑步，至今累計已跑六十七個全馬，速度高峰是在60歲那一年的2019倫敦馬，創下PB 3:24:26。「我想，之後應該再怎麼跑都不會這麼快了，追求速度有意義嗎？想通了就覺得跑步的目的不只是破PB，求速度是一種、距離也是另外一個面向；2018年接觸到超馬，從6H、50K、100k到12H，時間越長好像就越適合我，可以較低速度或定速LSD、並掌握心率完成，除了間歇和速度，還有很多面向可以訓練自己，於是一頭栽進去，已經連續六年參加超馬了，就當做每年一次儀式性的賽事。」

（2020年李吉仁首度挑戰100K成功衝線）

找對方法 限制點就是成長點

回想第一次參加12H賽，當時國家級選手標準是117K，李老師想說應該有機會，沒想到最後跑到112.725K，差了4.275K，但是也燃起了第二次希望，只是第二次就退步了五公里多，讓他感到挫敗。「跑完後我思索到底要不要再嘗試？開始找我的限制點，發現重要的是後面六小時，我開始好好解析如何越過我的限制點。」為了確保前六小時能在穩定速度下達成過去最好的成績：62.8~62.9K左右，李老師帶兩位第一次跑六小時的朋友，他們的任務就是達到老師過去的最好成績，「這樣就有人能以穩定的速度陪同度過前六小時，後面六小時靠自己耐力，這樣機會比較大，有同伴就不敢偷懶。」他們也開始嘗試背靠背練習，分別在早上和下午三、四點，跑20+20K或30+30K。「一天六、七十公里的範圍都吃得下來，相當程度就可模擬後面六小時的感覺，發現效果很好。這對資深前輩是常態，卻是我第一次練，結果發現在後段的體能下滑沒那麼快，身體能承受的痠痛也往後延，找到方法才能越過限制點。」

策略大師的運動策略：以終為始

李老師強調，一向確保自己在能力所及的範圍內訓練，絕不會為訓練而受傷。但他怎麼知道自己的極限在哪裡？李老師說，必須了解自己的身體和訓練。他深深記得這輩子第一次受傷就是初馬，當時已跑過六、七個半馬的他，聽多數人說只要跑過半馬就可以跑全馬，自己也信了，參賽前還特地去練了一趟30K，結果途中覺得腿後肌不太對勁也不以為意，導致後來在那霸跑的初全馬整個過程痛苦不堪，以5:27靠近六小時關門時間完賽，賽後足足恢復了兩個星期。後來慢慢理解肌肉是有記憶的，必須一寸寸往外延伸，賽前的肌肉從未經歷30K的考驗，受傷時只覺得不舒服而大意了，導致全馬跑得那麼痛苦，這讓他領悟「必須理解訓練和身體狀況」。

2016年開始玩三鐵，李老師認為游泳可以練核心以上的肌肉、騎車可訓練髖和腿部的運行，再搭配跑步這種垂直向的運動，運用不同肌肉，讓肌肉不致於一直重複使用、平衡發展，而挑戰不同項目的過程中自然有不同的學習，非常有幫助。此外，老師也跟著練習瑜珈多年的師母一起練瑜珈，「一周一到兩次瑜珈，對我來講是一項祝福，讓人在肌力與肌肉正位有很好的覺察與調整，對跑姿的調整尤其顯著，從前我的兩腳施力不平衡，坐姿有時也歪一邊，導致跑步有時一腳會crash，如今跑步效能感提升了。」李老師提醒，千萬不要在錯誤的身體結構下努力運動，這只會讓自己越來越慘

三年前，老師從台大的教職退休，特地搬到有社區游泳池、距離練跑的河濱只要五分鐘的地方，家裡也設有訓練台，「條件先弄好，一天最多不花超過2.5小時，就可以將訓練執行完畢。」「做任何事必須以終為始，這是學習『策略』的基本思維，也自然內化到如何安排自己的生活上。現在參加比賽都是給自己一段時間之後的想像，從那個想像促使自己必須努力運動，否則無法在時間衝突下擠出時間運動，以終為始是很好用的思維邏輯，跑友可以參考。」「運動就是氧氣與能量，對工作是正向的互補，忙碌會促使自己對要做的事有所選擇，讓工作更有效率，前題是不要over do。」

跑步猶如氧氣罩「自我效能」感促使進步與成長

下半年李老師還將參加一場113，屆時將首度挑戰海泳，另外還要再挑戰一次西進武嶺。至於七十歲前完成百馬的目標，目前還差三十三馬，「距離七十歲的時間綽綽有餘」（笑～我問老師，12H賽都已經打破分齡紀錄了，會更進一步挑戰國手標準嗎？這才知道原本117K的國家選手標準早已提升為133K！「這輩子已經到不了了，我跟國家級選手大概就無緣，好在今年進入65歲分齡組，發現65歲以上的人很少跑，不論6H、12H、48H都是很久以前的紀錄，所以我覺得65歲還有很多紀錄可以破…」（笑～

（2023年台北花博超馬12H賽，李吉仁打破分齡紀錄並名列男總5）

跑步是我的氧氣罩，讓我產生更大能量去做其他事，另外就是自我覺察，對身體和體能狀況的敏感度會因為運動而增加，身體若有些微改變都會覺察到，好像身上放了很多sensor，讓我覺察到身體必須平衡。平衡的工作和運動，幸福快樂感才會提高，運動不是為了比賽，而是為了自己的成長。」每項運動一定有一個發自內心的理由，那個理由驅策我們往前進，讓我們更進步也更勇於挑戰，這就是組織管理學中的「自我效能」self efficacy。李老師分析，如果沒有自我效能感，也無法有動力，動機與能力必須同時發展，運動的路才能走得長長久久。所以，讓我們好好掌握自我效能感在適合自己的運動上吧💪🏻💪🏻💪🏻

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超馬 肉腳的跑步人蔘

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