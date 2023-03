國道馬外籍軍團回歸奪冠！DoDo Mem 挑戰人生初馬

男子馬拉松組冠軍 Jamin Ekai Ngaukon (完賽時間 2 小時 32 分 55 秒)。圖/中華民國路跑協會

2023 臉部平權運動臺北國道馬拉松今(12)日上午盛大開跑,逾 8 千名跑者在寬廣的國道上邁開步伐,為臉部平權而跑。中華民國路跑協會與陽光基金會持續攜手做公益,陽光臉部平權活動大使任家萱 Selina 不只為 10 公里組鳴槍,更親自下場領跑 3 公里組賽事。陽光基金會執行長舒靜嫻表示,「台灣每 7 人就有 1 人因外貌受到不友善對待,近來口罩解禁,許多人關心容貌焦慮的問題,我們也更應該正視臉部平權的需要,期許脫下口罩的同時,每個人都能秉持臉部平權的精神,尊重並公平對待每張不一樣的臉。」

2023 臺北國道馬拉松於 3/12 盛大開跑!圖/中華民國路跑協會

臉部平權運動臺北國道馬拉松是全台唯一封國道跑的馬拉松,為了擴大民眾參與機會,今年續開不限年齡的 3 公里組別,吸引許多首跑族參與體驗。今天全台各地前來參賽的陽光選手共有 130 人,成員從 8 歲到 71 歲都有,希望透過賽事的參與,能將更陽光、正向的觀念帶給社會大眾,期望大家都能欣賞、尊重並平等對待每一個人。現場許多跑者踴躍捐出晶片,支持臉部平權希望工程,一同推動更友善的社會環境。

馬拉松組肯亞選手封王稱后 國內好手張景敦堅持出賽順利拿下亞軍

臉部平權運動臺北國道馬拉松共分馬拉松、半程馬拉松、10 公里和 3 公里組,馬拉松組出現久違的外籍兵團,連續幾週在國內賽事頻繁出賽的肯亞選手出盡風頭,一舉囊括馬拉松組男女冠軍。男子組 Jamin Ekai Ngaukon 以 2 小時 32 分 55 秒輕鬆摘冠,女子組則由上周雙北城市馬拉松冠軍的 Jemimah Wayua Musau 奪得,成績 2 小時 56 分 17 秒。

女子馬拉松組冠軍 Jemimah Wayua Musau (完賽時間 2 小時 56 分 17 秒)。圖/中華民國路跑協會

台灣長跑好手張景敦前年參賽,因為疫情的關係沒有外籍選手,順利把冠軍留在台灣,去年小輸林秋杰屈居第二,今年在外籍選手捲土重來後再次名列亞軍的他表示:「本來想說最近這批肯亞選手在台灣應該會參賽,賽前預估能跑進前 5 名就不錯,還好最後還是堅持出賽,結果反而拿下意外的第 2 名,接下來繼續以賽代訓,下一週的萬金石希望可以穩穩跑完。」

國內好手張景敦今天頂著豔陽跑出 2 小時 38 分 39 秒的成績,摘下男子馬拉松組亞軍。圖/中華民國路跑協會

以 3 小時 7 分 25 秒拿下全馬組女總三的劉素雅表示:「原本以為距離前面跑者還很遠,沒想到可以拿下第三名,覺得很幸運!接下來的目標就是要繼續參加更多場馬拉松賽事,去體驗不同的賽道風情。」

劉素雅成功拿下全馬女子第三,筆記配速員林丹尼則順利破三。圖/Eulla

鐵人夢想家吳承泰以 2:55:33 的成績拿下男子第 11 名,他說:「今天是以賽代訓,原本目標是跑進 2:48 以內,但是後半段跑的比較吃力,不過整體的賽道是滿舒服的。接下來會去參加普悠瑪 226 的賽事,儘管準備比賽很辛苦,但希望自己可以堅持到底,因為每個階段的感受都是不一樣的,加油!」成功闖進 SUB3 的筆記配速員林丹尼則是開心的說:「十年前我在這裡順利闖入 SUB 4 ,十年後的今天我再度於此賽道完成 SUB 3 的挑戰真的很棒!而且賽後一起闖進 SUB 3 的跑者們雖然彼此沒有很熟,但仍然大方地給予擁抱,我覺得那個氣氛很好,希望自己在年底的臺北馬可以再突破佳績。」

脫舒適圈你我都做得到 跟 The DoDo Men 一起 Just DoDo it !

知名 YouTuber - The DoDo Men 嘟嘟人,兩位內容創作者 Eric 和 Ian 曾在 2022 年完成三天內環島快閃慢跑 50 公里,而全程馬拉松一直是他倆想完成的人生清單,完賽後的兩人笑道,「這次進行 4 小時內完賽全馬的挑戰,很辛苦但很值得,其實也是我們一直都在告訴大家要跳脫舒適圈,勇於嘗試生命中一直想做,卻沒去做的事。跑幾 K 不重要,重點是一起跑起來!」

知名 YouTuber - The DoDo Men 嘟嘟人於臺北國道馬拉松挑戰人生初馬。圖/Eulla

他們也鼓勵所有跑者:「真的要自己體驗才知道跑一個全馬有多困難,如果你真的曾經完成過一個全馬,請給自己一個掌聲!跑步的時候試著跟自己對話,去完成屬於自己的挑戰,一起在各自的道路上加油!」最後不忘喊口號「Don’t dream it. Just DoDo it!」

神秘嘉賓現身賽道!杜威均速開 4:06 完成半馬

在半馬組別則是出現一位神秘嘉賓-杜威,以 1:28:20 的成績完賽:「今天一出發就跟自己講說要享受跑步!所以整體跑起來滿舒服的。給自己今天的表現打 70 分,因為在賽道起伏上面有感受到自己的肌力跟心肺還是不足,希望今年臺北馬的時候可以再進步!」

杜威(右)以 1:28:20 的成績完成半馬。圖/Eulla

