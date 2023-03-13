訓練心得／萬金石馬拉松訓練營 落櫻繽紛的移地訓練

時間很快來到了2023萬金石賽前一個月，教練安排了一場移地訓練。一大清早5點大家已經在台北車站集合，疫情關係好久沒搭遊覽車，這趟旅程回想起來好像畢業旅行感覺。外表看起來開心其實大家心裡應該都很忐忑，因為今天要做半馬測驗用比賽目標配速來跑。對我來說要用 4:30 配速跑21K是很慌張的，因為最近訓練狀況不是很好，因為腳不舒服1月中後的質量訓練我放掉了很多，跟1月前訓練狀況極佳信心爆棚的狀況天差地別。

開跑後發現這路線路線好美啊! (新竹頭前溪河濱公園) 沿路的櫻花盛開風起時落櫻繽紛真是美極了。

前半段跑得有點辛苦，感謝智勝讓我跟在他後面調整步伐與呼吸，後半段感覺比較順了用4:20左右配速完成半馬。

跑完真的就是舒服，說不上來的開心。

跑完全員達標，琦琦教練說沒有信心的跟教練借，萬金石大家一定都可以有好成績。

板一平日一起訓練的好夥伴找教練合影，大家都好努力，真的很榮幸能和大家一起。

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