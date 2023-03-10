青年盃李安翊刷新18年前紀錄 八百公尺晉升歷代第三

雙溪高中李安翊於青年盃奮力一戰，打破大會紀錄。圖/Ian

青年盃賽事進入倒數第二天，上午 9:00 陽光逐漸露臉，天氣由陰轉為晴朗，登場的項目是高中男子 800 公尺預賽。前陣子才剛在春季盃打破大會紀錄的四位選手，來自雙溪高中的李安翊、陽明高中曾子盛、建國中學姜翊安以及中壢高商陳柏翊皆有出賽，而李安翊在場上精彩的一戰，更是讓全場觀眾大聲為他歡呼！

李安翊被分配於第八組的第五跑道，裁判鳴槍起跑，不過因為同組的一位選手被裁判亮出綠牌警告，導致全部的人都回到起跑點重新起跑，李安翊搥了兩下胸膛為自己打氣，隨後便進入預備模式，槍響後比賽正式開始！

裁判鳴槍起跑後，李安翊領頭衝出。圖/Chun

一開賽李安翊就全速衝刺，領頭獨走拉開與後方選手的距離，第一圈通過時僅花了 53 秒多，雖然後段因爲力竭而稍微掉速，不過他還是靠著「翊」志力在直線奮力衝刺，以 1:49.52 的成績抵達終點，不僅大大打破大會紀錄 4 秒多，而且還刷新了陳福彬 18 年前的成績（1:49.74），晉升為歷年第 3 傑！看到這振奮的一幕，現場所有觀眾瞬間歡聲鼓舞一同為李安翊喝采，直呼：「好久沒看到這麽漂亮的成績了！」

後段李安翊力竭，靠著意志力衝回終點。圖/Chun

圖/Chun

賽後李安翊接受訪問時表示，今天有特別改變跑法，把前面第一圈的速度拉上來，跑起來速度感跟體感都比以前來的好。這次會改變跑法，主要就是想跑進 1:49，因為光靠以往的訓練要突破可能有點難度，他說：「今天我想說這次第一圈不要想第一名或破紀錄之類的，就專心把內容做好就好了，後面再隨機應變，原先預計第一圈以 53 秒通過，也確實有達到，最後看到大錶成績之後有點驚訝！因為在後段我已經沒有力了，而且最後 40 公尺爆掉，我的腳已經迷失方向，是靠著意志力回到終點。」

李安翊刷新陳福彬 18 年前的成績，晉升歷代第 3 傑。圖/Ian

現今在場上大放異彩的李安翊，其實也曾經暫時放棄 800 公尺，轉往千五、三千障來發展，不過練一練他發現他並不喜歡長跑，便和教練商量：「要不我再拼一次，如果可以突破個人 800 公尺最佳，我就不要更改項目，繼續穩穩的練。」結果那次他果真刷新了個人成績，至此之後他也就愛上了這個項目，他說：「 800 公尺帶給我的感覺就很容易把鬥志激起來，時間也比較適中，向千五就有點太長， 100 公尺又太短。」

這些日子以來李安翊非常感謝教練、家人、隊友以及場上的對手。圖/Ian

即將高中畢業的他很感謝一路走來遇到的大家，除了家人、教練之外，他也很感謝隊友以及在場上競爭的選手們，李安翊笑著說：「教練總是無時無刻都會陪著我，就算是假日或是過年也帶我一起訓練，他大概陪伴我六年的時間，真的很感謝他。還有我家人的支持也很重要，因為他們放手讓我去做我自己想做的事情，才會有今天的我，最後想謝謝隊友這些日子給我適當的鼓勵和心理安慰。」

李安翊感謝場上的對手們激起他的鬥志，讓他更奮力的向前衝。圖/Ian

至於為什麼感謝場上的對手，李安翊表示：「以前我這個成績出去一定可以拿冠軍，但是現在大家的實力越來越強，就有刺激到我，讓我更謹慎地去面對賽事，畢竟好不容易爬到今天的成績，我也想把它保持下去。」

李安翊希望未來自己可以更相信自己，並開心的去面對所有人事物。圖/Chun

目前李安翊打算繼續朝 800 公尺精進，等大學或是更久之後再去把千五的項目拉回來，這樣同時也能增強體能。他想對未來的自己說：「不能再這麼膽小下去了，你要更相信自己，去做自己最擅長的事，並開心的去面對所有事物。不要想太多！你就是顧慮太多，前陣子才跑那麼爛。」

近期李安的表現相當亮眼，希望接下來也能開心的去享受每一場賽事。圖/Ian

近期李安翊的表現可以說是非常的亮眼，看到他在場上衝刺的畫面更是感動，希望未來的他仍然保持初衷，開心地去享受每一場賽事，把自己發揮到最好！

責任編輯：Eulla

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