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訓練心得／萬金石馬拉松訓練營 移地訓練暨賽前心得

運動筆記／ 林庭瑋

訓練營賽前還特別安排到，新竹頭前溪移地訓練，來模擬比賽配速。

當天老天給了我們一個很棒的天氣，以往每週訓練，有99%都是下雨配寒流。

頭前溪河濱，非常漂亮，微微的上下坡，沿途還有櫻花作陪，跑起來好不愜意，就在此美景中，完成了半馬的PB。

練習完還有Abel Chuang 的擱再來肉包，Terence Tsao 的香蕉 ，Tzu-Chun Lin 的水潤餅，還有Elaine Lu的神秘小點心。讓我們每位隊友都能在練習後飽餐一頓，非常感謝他們。訓練營也來到最後一週，越到賽前越緊張，也越捨不得，畢竟大家一起訓練了這麼久，這是除了學生時代，以外最精實及密集的訓練了。

陳盛琦琦琦教練，在訓練營期間，對我們的遵遵教悔，一步一步的帶領我們往前，比賽即將到來，我想只要依照平常練習，吃飽睡飽，一定能完成我們的目標，我想我準備好要迎接比賽了，各位同學一起加油吧。

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萬金石馬拉松

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