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41歲女連續23天跑超馬破世界紀錄 目標放眼世界六大馬完賽

運動筆記／ Eulla

圖/QT2 Systems - Triathlon

對於一般跑者來說，跑完一趟全程馬拉松可能就是一項極具挑戰的任務，不過美國這位 41 歲的女跑者，不僅跑超過全馬的距離，而且還連續 23 天，天天都跑 50 公里，成功打破金氏世界紀錄，甚至比舊的紀錄還要再多了 12 天！

超級馬拉松自 1980 年興起，簡稱超馬，距離包括 50 公里、100 公里、50 英里（80.4672 公里）以及 100 英里（160.9344 公里）等，甚至還有 24 小時賽和 1000 公里挑戰。而這位來自美國的 Megan Cassidy 做了一項瘋狂的舉動，從 2022/12/17 日到今年的 1/8 ，總共用 23 天的時間，每日都來場 50 公里超馬，打破金氏世界紀錄（原為連續 11 天），Megan Cassidy 表示：「本來想要再挑戰更長的時間，但礙於工作，只好被迫中斷挑戰。」

41 歲女連續 23 天跑超馬打破世界紀錄。圖/RUNNER'S WORLD

在挑戰的這些日子裡 Megan Cassidy 表示最困難的是在剛開始，因為連日超馬必須要攝取足夠的能量，不過她的大腦卻會不斷的告訴自己不餓，藉此強破自己中斷挑戰，還好在這過程中她的男朋友持續的支持她，並確保她每天都有攝取足夠的養分，才能夠完成這次的任務。其實這並不是 Megan Cassidy 第一次嘗試連續跑馬，在 2020 年時就有一位朋友跟她說：「我敢打賭，如果我現在要你明天去跑馬拉松，你一定會跟我說你準備好了！」就因為這樣的一段話，Megan Cassidy 真的去挑戰每個週末都來場馬拉松，從 2020/12 月一路到 2021/4 月，儘管有時陽光很烈，天氣非常炎熱，她還是會堅持去完成。

圖/RUNNER'S WORLD

這麼熱愛運動的她，最初會接觸到跑步是在十幾年前， 2010 年時她與姊姊一起參加了迪士尼馬拉松之後，變慢慢喜歡上跑步，報名一場接著一場的馬拉松賽，完成了百馬的挑戰，而她現在也正在前往世界馬拉松六星跑者的路上。

新聞來源：RUNNER'S WORLD

責任編輯：Eulla

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