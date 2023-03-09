賽事心得／東京馬拉松 問訊東京春色，重來又是三年

問訊東京春色，重來又是三年的東京馬拉松（2020→2023）東京馬拉松是我馬拉松的初戀（2013年初馬），也是關於痛苦最美的回憶（延了3年…崩潰）

（好友傅仕熙攝）

這段時期的心境如同宋詞所寫黯鄉魂，追旅思。夜夜除非，好夢留人睡。明月樓高休獨倚。酒入愁腸，化作相思淚。我是很喜歡出國旅遊兼跑馬拉松的人，要不是因為疫情，這幾年應該多了好幾場海外馬。終於！！！終於在睽違近三年，日本國門打開之後，可以跑東京馬拉松了，爽啊！這三年，不要說跑海外馬了，能正常呼吸空氣都覺得珍貴~

壹、大事紀要（東馬2020-2022）

以下是筆者從這幾年東馬大會寄來的E-mail與東京マラソン財団/ Tokyo Marathon Foundation FB粉絲頁中，要點摘錄出自認為重要的訊息與各位跑友分享，順便留個紀錄。（對，沒錯，這是流水帳，可快速略過，有興趣者直接看小結及補充說明即可）

一、2020年2月20日關於2月14日發給居住在中國並且原定參加東京馬拉松2020的跑者們的公告，當時是考慮到疫情影響，希望居住在中國的跑者能自願放棄比賽，才發表了可以將名額延續到2021並且免除2021的報名費。但是此後的2、3天，日本國內確診人數突然増加，日本政府也發表了新型肺炎進入傳播初期，所以我們不得不縮小規模，取消大眾比賽，2020只舉辦馬拉松和輪椅馬拉松的精英賽。因此，不只是居住在中國的跑者，還包括所有大眾跑者，都需要支付2021的報名費。在此向居住在中國的跑者們，為我們的突然變更致以最誠摯的歉意！同時對於東京馬拉松2021的舉辦，也請給予理解與支持。關於郵寄東京馬拉松2020紀念品的事宜我們將從4月1日起，向所有大眾選手郵寄東馬2020紀念品（號碼布、計時晶片、紀念T shirt、鋁保溫毯、2020大會手冊）2020完賽獎牌將在您跑完東馬2021後，一同與2021完賽獎牌發放給您。以上內容在今後也可能發生變化，請給予理解。

結果延了3年，不用等跑完，在2023 EXPO報到時就先領了ｂ（￣▽￣）ｄ 豎起雙手拇指說好

二、2020年4月17日5月中旬透過官網”我的頁面”選擇“東京馬拉松2021”或“東京馬拉松2022”。東京馬拉松2021年：2021年3月7日，星期日（預定）東京馬拉松2022年：2022年3月6日，星期日（預定）

三、2020年5月15日4月17日向您發送的電子郵件內容中提及將於5月中旬進行延期選擇。但隨著日本國內COVID-19（冠狀病毒）局勢升級，我們決定將選擇期更改至7月。

四、2020年7月17日5月15日向您發送的電子郵件內容中提及將於7月進行延期選擇。因受疫情影響，比賽細節仍在討論。我們想請您參加意願調查，以了解您延期年份的選擇（2021或2022年），來幫助我們更好地準備和組織下一次活動。

五、2020年10月9日2021年東京馬拉松將從3月7日延到10月17日舉辦。您將可以透過官網”我的頁面”選擇“東京馬拉松2021”或“東京馬拉松2022”。我們正努力建製該系統以期在2021年1月供您選擇。

六、2021年6月17日選擇2021年出賽的海外跑者，大會將把您的參賽權移至2023年。日本境內跑者參賽前，需做PCR檢查，費用6,800円加至報名費中。七、2021年7月27日東京馬拉松2021獎牌樣式公布

繰り返された和柄のデザインが、「みんなで走る」という想いを表現し、『亀甲✕麻の葉』、『青海波✕七宝』というような和柄同士のかけ合わせが、「気持ちを一つにしていこう＝ひとつになろう」という想いを表しています

在設計獎牌時，我們決定將不同的日本傳統圖案交織在一起。我們將『亀甲✕麻の葉』、『青海波✕七宝』結合在一起。每個圖案都代表著不同的元素和信息，透過將它們全部交織在一塊獎牌中，我們希望表達正向積極情緒。

八、2021年7月28日大會決定縮小2022年的規模（38,000人→30,000人），希望參賽選手自願推遲至2023年參賽。8月10至24日受理延期登記，請自行登入“我的頁面”選擇是否延期至2023，不登入選擇的話維持2022年。

九、2021年9月17日東京馬拉松財團成立了新的冠狀病毒傳染病對策委員會和研究小組，由傳染病專家、醫療專業人員等組成，我們一直在為舉辦2021年東京馬拉松做準備。但是，由於東京都在比賽前一個月就處於緊急狀態，無法預測比賽當天新型冠狀病毒感染情況和各種行動限制，我們決定將2021年10月17日的2021年東京馬拉松推遲到2022年3月6日舉行。同時，相關賽事（東京馬拉松EXPO 2021、東京馬拉松友誼跑2021、東京馬拉松親子跑2021）也將在3月舉辦。此外，由於這一決定，原定於2022年3月6日舉行的2022年東京馬拉松將不舉行。

十、2021年12月28日東京馬拉松2021紀念泰迪熊預購開始。

以上小結：

一、東京馬拉松2020，取消一般組，只舉辦精英組。

二、東京馬拉松2021，延至10月17日，再延至2022年3月6日，並縮小賽事規模（38,000人→30,000人）。

三、東京馬拉松2022，取消。

補充說明：

一、2022年3月6日辦的這場是延期的2021年東京馬拉松。類似2020年東京奧運延期至2021年才辦的概念。

二、筆者覺得這樣做有什麼優點呢？2021年已經製作好的完賽獎牌可以拿來2022年再發放，不須製作2022年東京馬拉松完賽獎牌。也不須處理2021年退費與辦理2022年抽籤及收取報名費等行政事宜。

三、2020-2022年的六大馬

(一)2020年03/01東京馬拉松→一般組取消04/20波士頓馬拉松→延至9/14→取消04/26倫敦馬拉松→延至10/4→一般組取消09/27柏林馬拉松→取消10/11芝加哥馬拉松→取消11/01紐約馬拉松→取消

(二)2021年03/07東京馬拉松→延至10/17→延至2022 03/0604/19波士頓馬拉松→延至10/1104/25倫敦馬拉松→延至10/0309/26柏林馬拉松10/10芝加哥馬拉松11/07紐約馬拉松

(三)2022年03/06東京馬拉松（2021年場次延至2022）04/18波士頓馬拉松09/25柏林馬拉松10/02倫敦馬拉松10/09芝加哥馬拉松11/06紐約馬拉松

以上也看得出德、英、美、日這4個國家應對疫情不同作法。其中英國2022年3月18日起取消「所有」入境防疫限制；德國6月1日起不再需要出示所謂的3G證明（即疫苗接種、檢測陰性或痊癒證明）；美國6月12日起不再要求登機前必須提供1天內的COVID-19病毒性檢測陰性證明或康復證明，但仍須檢附14天前已完整接種疫苗的證明，才能登機；日本10月11日開放自由行、取消每日入境5萬人上限、短期免簽證。施打三劑疫苗者，不需提供72小時內 PCR 陰性證明，實施免簽免隔離！

在2023年的現在，你各位跑者 我的財寶嗎？想要的話就給你吧，去找吧！我把世界上的一切都放在那裡！by哥爾·D·羅傑（Gol·D·Roger）

蜜糖波堤甜甜圈獎牌嗎？想要的話就給你吧，去跑吧！我把世界上的六大馬放在德英美日那裡！by WMM（World Marathon Majors）

交代完畢，接下來讓我們繼續看東馬2023的流水帳（喂～）

貳、大事紀要（東馬2023）

一、2022年7月22日東京馬拉松 2023 My Entry現已開放，將在2022年10月19至28日間，要求支付活動相關費用。付款細節將於10月中旬通知。

二、2022年8月15日2023年東京馬拉松行李托運收費問卷調查。我們將在起點區接收您的行李，並在比賽當天將其運送到終點區。費用為1,000日元（含稅）。我們希望您能配合我們的問卷調查，並於8月17日上午11:00至26日下午5:00（日本標準時間）告訴我們，您是否希望申請收費行李托運。

三、2022年10月11日近日我們將要求跑者支付東京馬拉松2023相關費用。參加2023年東京馬拉松需要智慧型手機。詳情請參閱相關規定。部分規定已更改，請在付款前再次閱讀並同意。請確保在10月19日上午11點至28日下午5點（日本標準時間）間付款，否則將喪失2023參賽權。補充說明：2013年4月美國波士頓馬拉松發生爆炸案後，東馬的警備與維安費用年年增加，報名費2020年漲5,000日圓（加上8％營業稅後為5,400日圓），變成18,200日圓。2023年調漲為23,000日圓，加上10％營業稅後為25,300日圓。如果跟筆者一樣選寄物服務的話，則再多1,300日圓。

四、2022年12月7日致2023年東京馬拉松的所有海外跑者我們收到許多跑者詢問日本的邊境防疫措施和大會採取的對策。很難估計2023年賽事舉辦時疫情的確切情況。隨著日本感染人數增加，我們開始收到參賽者要求推遲賽事。因此，我們決定為那些希望推遲的跑者提供延期至2024年的選項。請於12月8日上午10點至12日下午5點（日本標準時間）之間透過“我的頁面”申請。如果您不延期，無需採取進一步行動。

五、2022年12月12日發送給還沒有做出延期選擇的人，延期選擇截止日期將延長至12月19日下午5點（日本標準時間）。

六、2022年12月23日有關領取參賽物資與COVID-19測試的詳細信息及部分規則修訂如下。我們將在跑者領取參賽物資時發放兩份快篩試劑。跑者須自行篩檢兩次，並將結果反映在賽事主辦方指定的健康管理APP中。主辦方將審核應用程序紀錄，並決定您的參與。詳情將於2月初（暫定）在跑者手冊上公布。

作為COVID-19對策的一部分，我們早些時候已通知您，參賽物資領取時段須預訂。但由於 COVID-19測試方法的變化（從PCR到快篩），不再需要提前預訂時段。比賽日的前一天，即3月4日（星期六），預計會特別擁擠。跑者可以在3月2日（週四）或3日（週五）前來領取，我們將不勝感激。在2、3日領取包裹的人將獲得 Asics 製造的面罩。

*人多的時候可能要等很久，所以請預留充足的時間。2023年3月2日（星期四）上午10:00 - 晚上8:30 (日本標準時間)2023年3月3日（星期五）上午10:00 - 晚上8:30 (日本標準時間)2023年3月4日（星期六）上午10:00 - 下午5:30 (日本標準時間)

Wave starts原計劃在2023年東京馬拉松上實施，但已被取消。因此，所有跑者的鳴槍時間為上午9點10分。

*總時間基於上午9點10分的鳴槍時間。

*關門時間不會因分批起跑取消而改變。地點和時間請參考《跑者手冊》。

*輪椅組（全程馬拉松和10.7公里），9點5分鳴槍時間不變。

東京馬拉松2023年賽事規則（截至2022年12月23日）https://www.marathon.tokyo/en/about/outline/

七、2023年1月5日東京馬拉松2023獎牌樣式公布東京マラソン 2023の完走メダルのメダルデザインが決定しました🏅

このメダルのベースデザインは、東京マラソンの象徴として定着したエレメントを外周に配置し、ランナーの賑やかさを演出しており、それぞれのイベントロゴが中央にデザインされています✨

Google翻譯這枚獎牌的底部設計採用了已被確定為東京馬拉松標誌的元素，圍繞周邊為跑者營造活力，賽事的標誌位於中心。

八、2023年1月13日東京馬拉松2023紀念泰迪熊預購開始。

九、2023年1月15日東京馬拉松2023紀念鞋Asics GEL-NIMBUS 25 & MAGIC SPEED2販售。讓我們往前回顧一下前幾屆東馬紀念鞋。

2021年TARTHER JAPAN、GLIDERIDE 2

2020年GEL-KAYANO 26、TARTHER JAPAN、GLIDERIDE2019年TARTHER JAPAN、GEL-KAYANO 25

2018年TARTHER JAPAN、DynaFlyte 2、GEL-NIMBUS

202017年DynaFlyte、TARTHER JAPAN、GEL-KAYANO 23

2016年GEL-QUANTUM 360、TARTHER JAPAN、GEL-KAYANO 22

其中，筆者最喜歡的是2021年汲取著名繪師葛飾北齋的畫作→「神奈川沖浪裏」、「凱風快晴」這兩幅作品的設計，將畫中的海浪、富士山印於鞋面上，相當有日本特色。從各年度紀念鞋款販售型號看得出亞瑟士的長青王牌TARTHER JAPAN（日製虎走）已被碳板鞋取代了╭(′▽`)╭(′▽`)╯ 讓咱們一起奔向夕陽吧～

十、2023年1月27日東京馬拉松2023 Signature T-Shirts販售消息賽事T-Shirts僅限參賽者購買（1月27日上午10:00至2月26日下午6:00開放預購），每人限購一件，限量7000件，售完即止。價格：4,620日元（含稅）

同日在TOKYO MARATHON FOUNDATION ONLINE STORE上有東京マラソン2023 快走祈願お守り販售消息https://tmfstore.official.ec/items/70607414

十一、2023年2月2日

(一)設置健康管理App下載安裝GLOBAL SAFETY 健康管理 App輸入資料並完成註冊。務必從開始每天登記體溫和健康狀況。將在 EXPO領取參賽物資時接受檢查，如果未完成，將無法參賽。物資領取處將分發快篩，請自我檢測，並確認在賽事當天到達起跑區前將檢測結果上傳到App中。（*如為陽性，則無法參加）

(二)接下來的時間表- 2月17日：提供參賽手冊、號碼布確認等- 2月26日至3月12日：使用健康管理App進行健康評估- 3月2至4日：EXPO- 3月5日：東京馬拉松2023

參、EXPO

為了搶購限量商品，為了避開人潮，也因為等了３年，選擇在EXPO第一天上午就去會場報到。

但人真是爆炸多呀！

健康管理App要先確認是綠色才行領號碼布還要再鎖定大頭照

領預購 T恤還要再排隊（還只收現金）

買官方商品排隊結帳排隊照相排隊

買東西吃排隊

與排在前後的海外跑者聊天，蠻多人抱怨排太久。日本政府將修改省令，2023年5月8日起將此疾病改為「5類」，不再是新型流感等對策特別措施法的對象，不能發布緊急事態宣言等限制行動的措施。2024年東馬應該就不會再有這些防疫措施了。這種體驗一次就夠了！( ▔___▔)y-～

三天EXPO人數統計

臺灣參賽者僅次於美國

超過3,000名跑者在東馬獲得他們的六星獎牌，是最多六星跑者的單場賽事

與知名體育主播、Podcast 運動型節目《跑步不要聽》的主持人、BQ跑者「魁哥」田鴻魁合影

貼心小提醒

參賽物資有送一張東京Metro一日卷（開始使用起24小時之內有效）僅限這些線可以用

https://www.tokyometro.jp/tcn/subwaymap/index.html

銀座線（例如：澀谷、表參道、青山一丁目、銀座、日本橋、上野、淺草）

丸之內線（例如：西新宿、新宿、新宿御苑前、銀座、東京、池袋）

日比谷線（例如：中目黑、六本木、銀座、築地、秋葉原、上野）

東西線（例如：神樂坂、日本橋）

千代田線（例如：明治神宮前【原宿】、表參道）

有樂町線（例如：池袋、有樂町副都心線（例如：池袋、明治神宮前、澀谷

半藏門線（例如：澀谷、表參道、清澄白河、押上【晴空塔】）

南北線（例如：六本木一丁目、飯田橋、後樂園、東大前）

賽事當天看到許多外國跑者以為EXPO送的一日卷也可以搭都營地下鐵，結果到了新宿出不了站，耽擱不少寶貴時間 Ψ(￣∀￣)Ψ 叉腰嘟嘴東京另一個主要的地鐵系統為都營地鐵大江戶線：新宿西口、築地市場、赤羽橋（東京鐵塔）淺草線：東銀座、人形町、日本橋、藏前、淺草（與其他四家私鐵有直通運轉）、押上三田線新宿線：新宿、新宿三丁目、新宿御苑前

肆、Tokyo Marathon Friendship Run 2023

https://www.marathon.tokyo/events/friendshiprun/

賽事前一天的活動，蠻值得推薦給參賽者及同行的親友以往在台場，2020年地點改在明治神宮外苑，可惜因疫情取消。2023年雖然復辦，但改以虛擬線上跑的形式，不過會在淺草設置終點線，讓您享受衝過終點線的樂趣。費用4,000円，有獎牌外，同時可以從4種日本文化體驗（①【宴-UTAGE】お座敷遊び体験、②【桐-KIRI】桐木目込み細工体験、 ③【茶-CHA】茶道体験、④【紙-KAMI】折り紙体験）中，選擇一項參加。希望2024年可以恢復為實體活動。

伍、東京馬拉松2023

（2013東京馬拉松紀念帽、2019東京馬拉松圍脖、2020東京馬拉松紀念T-shirt、2023東京馬拉松號碼布）

2007年為第1屆；2020年僅舉辦菁英組；2021年則延期到了2022年；2022年的賽事也因此取消（2022年辦的是延期的2021）。2023年第16屆是疫情過後以原本的規模舉辦。

要說2023年與以往有何不同，個人認為就是因應疫情所衍生出的規定（例如健康管理App）及避免接觸的分流措施（依號碼布最後一碼數字進相對應的補給站等）。至於賽事準備訓練期的心路歷程、賽道配速攻略等，身為休閒跑者的我（2023東馬是我的第47場全馬，迄今尚未sub5），就留給其他跑友分享了。

2019年起先後加入森林跑站及曙光跑團的路跑班，雖沒認真吃課表而跑量極少（2022年10月88.6、11月44、12月131.5【太魯閣馬、臺北馬就佔了3分之2】、01月124.3、02月43.2），但也讓我完賽不被關門，而認真吃課表的同學紛紛BQ達標‧★,:*:‧\(￣▽￣)/‧:*‧°★* 用力灑花恭喜。謝謝教練、助教及曾經互相傷害的同學們。

賽事延了3年，深深感覺還好沒放棄參賽，更重要的是，平安無傷完賽。六大馬之一的東京馬拉松，就是頂級馬拉松賽事該有的樣子，種種感動的瞬間，我會記得一輩子！

在臺灣跑馬拉松的感動遠不及東馬，別誤會，我並非說臺灣馬拉松賽事不好，我完全沒有這個意思。我意思是臺灣賽事沿路的加油群眾及整個城市的參與度還無法跟上。

東京都由23個特別區、26個市、5個町以及8個村所構成。東京馬拉松路線經過了8個精華行政區。從新宿東京都廳開始~飯田橋～神田～日本橋～浅草雷門～両国～門前仲町～銀座～高輪～日比谷～結束於東京駅前・行幸通り。

沿途可看到東京晴空塔、淺草的地標雷門、銀座的繁華街道、東京鐵塔、增上寺等等。因為經過知名景點，馬拉松跑起來雖然累，但有風景可以看，內心一直催眠自己是在城市觀光。路線設計也方便打氣加油的親朋好友順道觀光飲食及購物。

如果你來過東京，對於東京市區為了馬拉松大規模封街半天時間，一定會覺得驚訝！此外運用東馬LOGO顏色的一日限定東京鐵塔點燈，也讓參賽者覺得相當窩心。雖然馬拉松一樣都是跑42.195公里，但有熱情群眾加油打氣支持，跑起來的感受就整個不一樣了，那種感動真的只有實際參與才能感受到，也讓我想起十年前（2013年）初馬跑東京時的那種震撼感，真的相當棒！如果您規劃至海外跑馬拉松，務必留意各個賽事抽籤報名時間，而且，一定要報名六大馬，因為那是目前在臺灣絕對得不到的感動。

陸、後記：

2020至2023這三年，生活有喜有悲。對於家人，只有滿滿地感謝。2020年3月小孩尚未出生，2023年能跟老婆一起參加東馬，感謝岳母在賽事當天幫忙照顧小孩；感謝家母在臺灣照顧生活已無法自理的家父；感謝老婆不僅做為最有力的後盾，更是不可或缺的存在，總能對症下藥地給出好建議。

2023年東馬，跑經熟悉的景色，2013及2019年的回憶彷佛星辰，但我已不再哭泣。過終點，跟著完賽人群慢慢地走著領獎牌、完賽物資…不論是2013年陽光照耀還是2019年冰雨滴落的淚水，那感動我還依稀記得~

寫於2023年3月8日

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