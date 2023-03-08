青年盃高中男子萬米王皓平獨走奪冠！許承翰算錯圈在場上停6秒

新北市全國青年盃田徑公開賽進入第二天，一早由高中男子組 10000 公尺揭開序幕，現場天氣晴朗，溫度約為 19 度，稍有微風，參賽的選手有王皓平、許承翰、何昇霆、陳衍宏及陳勁瑋等人，最終由王皓平以 33:29.19 的成績拿下冠軍，而這場精彩的賽事中還發生了一件小插曲，第二名選手差點因為失誤險擦身銀牌，廢話不多說，馬上帶你進現場來看看。

賽況報導

早晨 7:30 分，高中男子 10000 公尺參賽的選手站上起跑線蓄勢待發，裁判鳴槍賽事正式開跑，第一圈來自仁武高中的王皓平就領頭衝了出去，宜蘭高中的許承翰緊跟在後，後面的選手則由北科附工的蔡佰宸領頭集成第二集團。

王皓平開賽後便領頭衝出。圖/Eulla

起跑 6 圈之後，約於 2.4 公里時許承翰漸漸掉速，單圈約為 85 秒，和王皓平差距越來越大，分別以 7:50 及 8:06 的時間通過，形成王皓平領頭獨走的局勢，而追趕集團則改由新北市三重商工的江易勳帶領，單圈配速約為 87 秒。

許承翰和王皓平差距拉大，形成王皓平獨走局勢。圖/Eulla

賽事進行到一半，追趕集團的人數逐漸減少，剩下 9 人，6143 號選手簡柏舟於 5 公里左右突然停了下來，走出田徑場棄賽。此時王皓平和許承翰仍然維持領先，不過兩人差距的秒數持續擴大為 40 秒。在 7 公里後王皓平以單圈 82 秒的配速倒追上追趕集團，這時候集團人數也只剩下陳勁瑋、陳衍宏以及何昇霆三人，王皓平跟跑集團一陣子，調整好節奏之後，便再次提高速度衝出。

王皓平倒追上追趕集團。圖/Eulla

賽事進到最後一圈，裁判敲響了鈴聲，王皓平和位在第二名的許承翰差距將近一圈，沒想到在王皓平越過終點時，許承翰誤以為自己早已經超越王皓平是位居第一的位置，便在終點停了下來，想說自己拿下第一完賽，但這時場上的裁判、還有場邊的教練、同學卻拼命地喊著，叫他繼續跑，他一臉盲的望著裁判，在場上停了 6 秒左右，才意識到原來自己還有一圈，趕緊加速開了出去，因為第三名的選手已經追上來了。

許承翰以為自己是第一名回到終點的選手，但其實他還剩下一圈。圖/Eulla

許承翰在終點茫然地望著裁判停了 ６ 秒左右，才加速衝出。圖/Eulla

進入最後直線衝刺路段，兩人火力全開向前奔跑，最後僅以 1 秒之差，由許承翰以 34:57.45 的成績拿下第二，何昇霆以 34:58.78 衝線排名第三，而拿下冠軍的王皓平成績則為 33:29.19。

許承翰僅差一秒，險與銀牌擦身而過。圖/Eulla

青年盃高中男子組萬米前十名。製表/Eulla

選手採訪

賽後訪問時，王皓平表示今天的目標原先是想跑進 33 分內，起初以 78 秒左右的速度來配，不過因為感冒的影響，在 3 公里之後就開始掉速，後半段有點跑不起來，再加上一個人獨跑也比較抓不穩節奏，他說：「今天風有點大跑起來比較吃力，後面追到第二集團就跟跑了一段，單圈 83 84 秒左右，因為也破不了最佳就想說順順跑就好了，還好跟著第二集團走讓身體比較放鬆，重新抓回節奏，而且聽到場邊的朋友一直在幫我喊秒數加油，就覺得自己更不能放掉。」

王皓平賽後表示今天原先的目標是跑進 33 分內。圖/Eulla

雖然這次的成績距離個人最佳（32:54.62） 還有一大段落差，但王皓平並不氣餒，表示未來在體力上會持續加強，希望在全中運的 5000 或是 10000 項目上可以再拿下獎牌！最後皓平也分享說，如果在場上撐不下去時，他都會告訴自己：「不要跑一場會讓自己後悔的比賽！」去激勵自己繼續跑完。這次的青年盃他也參加了 5000 公尺項目，目標是打破自己個人最佳（15:53）。

許承翰表示中後段掉速過於嚴重，給今天自己的表現打了 7 分。圖/Eulla

因為一個失誤差點與銀牌擦身而過的許承翰，賽後接受採訪時笑笑的表示：「後來跟第一名慢慢拉開距離，我想要追上去，中間還以為我有追到，因為場上有另一名選手和王皓平是同一個學校，我就以為我追到了變成第一名的位置，結果是誤會一場。最後一圈通過時我轉過來才發現，為什麼我還有一圈？為什麼王皓平已經完賽了？當下其實滿驚訝的，我就在終點停了 6 秒左右，看到教練一直示意叫我繼續跑，我才趕快衝出去。」許承翰給今天自己的表現打了 7 分，認為自己中後段掉速掉得太過嚴重，希望在全中運時能夠突破個人最佳（目前 34:25），跑進 34 分內，他想跟未來的自己說：「堅持下去！不要忘記夢想，希望可以跑進全運會，並且往長距離發展，最終的夢想是要登上世大運。」

何昇霆拿下高中男子萬米第三名。圖/Eulla

拿下第三名的何昇霆今天則是穩穩地跟著第二集團，以單圈 83 84 秒左右的速度前進，他說：「中後段王皓平跟跑的時候，有把我們的速度拉起來，我覺得我還有力就跟了上去，覺得今天整體跑起來還滿順的，接下來全中運會參加 10000 公尺和 5000 公尺項目，希望可以跑進前八名，突破自己個人最佳！」

責任編輯：Eulla

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